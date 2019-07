„Tragi aer adânc în piept, te menți calm și formezi 112. Abia apoi poți să alertezi alte persoane!”, este avertismentul regăsit în broșurile educative. Alexandra, o copilă de doar 15 ani, a făcut așa cum a fost învățată: a alertat autoritățile. La capătul firului, în centrala STS a numărului unic 112, un angajat a făcut prima greșeală: nu a respectat protocolul de triaj!

Un simplu gest ar fi putut să o salveze pe fată încă din primele minute de după apel. Jurnaliștii EVZ au intrat în posesia unei dovezi irefutabile, cu ocazia unui alt reportaj care a vizat Serviciul de Ambulanță București-Ilfov. Imaginile incontestabile arată că adresa apelantului este vizibilă instant și cu o precizie uluitoare. Ipoteza născută în urma acestor detalii este năucitoare.

După ce un om al străzii a ținut blocată o Salvare timp de trei ore pe o stradă din sectorul 1 al Capitalei, un caz deloc rar, jurnaliștii EVZ au mers la unul dintre sediile SABIF de unde se preiau apelurile redirecționate de 112 către Serviciul de Ambulanță.

Scopul, în urmă cu două zile, a fost să se confirme timpul în care Poliția nu a găsit un echipaj disponibil pentru a prelua acel caz care nu reprezenta o urgență medicală.

Astfel, am fost martori la felul în care se preiau apelurile de urgență. Acest proces va face astăzi lumină în felul în care operează STS.

Sistemul: ultraperformant, te localizează și în gaură de șarpe!

Sună telefonul „ca-n gară”, în sensul că intră apeluri unul după altul, dar „sunt gestionabile”. Preia primul apel. Pe unul dintre monitoare apare o hartă în detaliu, iar adresa apelantului apare, cu o precizie de 100 la sută, semnalată cu roșu. Operatorul cere confirmarea adresei. Apelantul confirmă și o ambulanță este trimisă la adresă.

Operatorul preia restul apelurilor în așteptare. Adresa fiecăruia este semnalată pe hartă, cu precizie care include chiar și numărul casei, în timp real. Dacă apelantul se afla în mașină, în plină deplasare, operatorul de la Salvare vede acest lucru în timp real.

Am sorbit cu atenție cuvintele operatorului din spatele celor cinci monitoare, dar i-am urmărit și gesturile de triaj. La Salvare uneori apare necesitatea triajului. Se poate întâmpla ca atunci când sunt apelați să fie nevoiți să ceară și prezența un echipaj de Poliție. „Apelantul spune că a găsit o victimă cu plagă prin înjunghiere. Noi luăm, în timp real, Poliția pe fir, astfel ca Ambulanța și Poliția să se întâlnească, în același timp, la fața locului”, a explicat operatorul la acel moment, arătând un tabel, pe un monitor separat, care avea iconițele Poliției București și Ilfov, SPP, Jandarmerie, ISU SMURD și Poliția Autostrăzii.

Întrebarea cheie: De ce operatorul care a preluat apelul Alexandrei nu a băgat și Salvarea pe fir?

După cum relatăm și după cum se vede în imagini, Serviciul de Ambulanță sau SMURD puteau furniza, dacă Poliția nu reușea să gestioneze situația, o adresă corectă și cu o marjă de eroare de maximum câțiva metri. „Alexandra a spus operatorilor 112 și Poliției că a fost răpită, legată cu sârmă, bătută și violată”, a declarat Alexandru Cumpănașu, analist politic și unchiul victimei.

Conform procedurilor de triaj al 112, celulă a STS, apelul trebuia redirecționat, ca un apel în conferință, atât Poliției cât și Ambulanței. Momentan nu este clar dacă victima a oferit aceste detalii doar Poliției sau și operatorului 112, însă obligația de a avea și Ambulanța sau SMURD pe fir, conform protocoalelor, revine ambelor instituții după ce se furnizează astfel de detalii.

Și totuși, sistemul e identic pentru toți!

Sistemul de preluare a apelurilor de urgență a tuturor entităților enumerate mai sus este identic pentru toți. Aparatura (calculatoarele) și mentenanța lor este identică la nivel național în cadrul tuturor serviciilor abilitate să preia situații de urgență.

De aici se naște o suspiciune dureroasă, care poate fi probată sau infirmată în ancheta ce se află în desfășurare: Polițistul de serviciu nu a știut să citească triangularea!

Într-adevăr, la fiecare apel apare un triunghi, făcut între cele trei celule care preiau semnalul. Vârful triunghiului indică adresa de unde se sună. „Chiar și în plin câmp se vede locul de unde se apelează. Unde există semnal la telefon, există localizare. În cazul Apuseni a fost dificil din cauza pădurii, în vârf de munte. Însă și acolo a fost vorba de incompetență”, ne-a declarat un angajat al 112, la momentul producerii accidentului aviatic în care au murit pilotul Adrian Iovan și studenta la medicină, Aura Ion.

Apărarea STS: „GDPR-ul nu ne lasă”

La începutul anului, un comunicat emis de serviciul 112 enunța că au primit circa 25.000 de apeluri false de la un individ din Capitală. Informația s-a suprapus cu incidentul unui medic ambulanțier care a solicitat ajutorul Poliției prin 112, pentru că avea de intervenit la un caz unde rudele și vecinii dădeau semne de agresivitate. Medicul, care mai mâncase bătaie în trecut de la astfel de indivizi, a fost amendat cu 500 de lei pentru că a folosit abuziv numărul unic de urgență.

Cine e bolnavul care a sunat de 25.000 de ori la 112 într-un an?

Ajunsă sub ochii presei, e imposibil să treci cu vederea acest abuz colosal, cu atât mai mult cu cât, așa cum relatam, un medic a fost amendat nejustificat pentru că a solicitat ajutorul forțelor de ordine.

Am contactat de circa 5 ori purtătorii de cuvânt ai STS, care au jucat un ping-pong sinsitru cu întrebările jurnaliștilor. Aceștia au susținut în permanență că nu știu cine e persoana apelantă și că ei doar trimit numărul de telefon de pe care s-au efectuat apelurile către Poliție, în vederea cercetării. Contactată de EVZ, la acel moment, de trei ori, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei a declarat ba că situația este în curtea STS, ba că nu are date despre acest caz. Nici din partea STS, nici din partea Poliției Capitalei, jurnalistul care a încercat să intre pe firul acestui caz nu a obținut niciun răspuns. Mai mult, s-a încercat îndulcirea situației, oficialii declarând „off the record”, că omul are probleme psihice și ar fi păcat să mai punem și noi presiune pe el. Cert este că pentru cele 25.000 de apeluri la 112, într-un singur an, nu s-a emis nicio amendă.

În final, lovitura de grație dată de serviciile de telecomunicații presei, în mai multe cazuri de acest gen, argument care cu siguranță va fi invocat de entități și în cazul Alexandrei:

„Nu putem să vă furnizăm informații care intră sub incidența GDPR”.

Conform unor surse din industria telecomunicaților, sub presiunea GDPR, serviciile de telefonie mobilă din România nu mai furnizează serviciilor datele personale ale clienților.

Alexandra, un erou!

Adolescenta în vârstă de 15 ani a îndurat chinuri groaznice și a sfârșit într-un mod extrem de violent. Dar a luptat și, doar datorită ei, Dincă a fost prins. Alexandra nu doar că a furnizat anchetatorilor indicii clare, spunând că este ținută în captivitate de un bărbat gras cu ochi albaștri, că a fost violată de acesta și legată cu sârmă… Tânăra le-a pus pe tavă dovada clară polițiștilor, care au păzit ușa în orele în care se presupune că a fost ucisă: A apelat serviciul de urgență 112 chiar de pe telefonul lui Gheorghe Dincă!

Șirul de crime odioase s-a oprit, iar rezultatele expertizelor vor închide, probabil, multe dosare de dispariție, ignorate până acum de Poliția Olt.

Până în acest moment, Dincă nu a fost acuzat în mod oficial de crimă, iar el neagă toate acuzațiile.

Gheorghe Dincă a ieșit zâmbind de la audieri.

