Exclusiv. Statul neprins e negustor cinstit? Cristian Terheș explică hoția cu energia. „E un pârjol, nu economie de piață”. Video

„Această criză nu are legătură cu războiul, prin liberalizare toată producția s-a dus pe bursă și a apărut specula”, a declarat jurnalistul Dan Andronic în preambulul emisiunii din studioul EVZ-Capital.

Aberațiile economiei de piață în România: prețul final cel mai mare

Subliniind din capul locului că criza energetică nu are legătură cu războiul din Ucraina, Cristian Terheș a explicat, în podcastul EVZ Play de luni, că statul e principalul responsabil al dezastrului în care ne aflăm. Strategia folosită de cei care ne conduc include mai multe acțiuni, toate luate în defavoarea cetățeanului.

Mai exact, de când s-a făcut trecerea la liberalizarea pieței de energie, guvernanții au luat mai multe decizii care favorizează anumiți jucători din piață. Prima se referă la creșterea numărului de furnizori, în condițiile în care numărul de producători a rămas același.

Statul a pus pe butuci deliberat Mintia și Hidroelectrica

O altă cauză a impasului cu care se confruntă românii este absența unui mix energetic adecvat, în condițiile punerii pe butuci a mai multor producători cheie de energie, ca Mintia sau Hidroelectrica, a remarcat invitatul. „Noi avem în România o gamă variată de surse de energie: de la hidro care e cea mai ieftină, la electro, nucleară (…) În cazul Hidroelectrica, ei trebuie doar să deschidă robinetele ca să dea drumul la apă, la barajele făcute pe timpul lui Ceaușescu”.

Politicianul a adus în discuție și termocentrala Mintia, aflată în centrul unui scandal după ce a fost vândută contra sumei de 90 de milioane de euro, în condițiile în care retehnologizarea ei a costat aproape dublu. „Mintia a fost subminată. Au distrus toate minele, ce am văzut acolo m-a îngrozit. Săpau cu târnăcopul. Le-am propus utilaje din Polonia, au refuzat. Dacă nu folosești structurile, nu îți mai produc la parametri”, a continuat invitatul, care a dat publicității o poză cu el în costum și cască de miner, aflat printre minerii din Valea Jiului.

Certificatele de carbon, o altă inginerie financiară

Chris Terheș a criticat închiderea ultimelor mine din țară pe motiv că sunt poluante, în contextul în care alte țări europene ca Germania încep să le redeschidă. În spatele acestor decizii luate discret de guvernanți se află politicile Comisiei Europene, care dictează de la Bruxelles noile politici verzi ale statelor membre în favoarea unor firme care fac profituri de neimaginat.

„Înainte toate sursele de energie erau parte din aceeași companie. În urma presiunilor externe, România a privatizat companiile de energie care s-au separat de Transelectrica, iar noi, românii, vrem să creăm ceea ce poartă numele de mix energetic, acela de a avea în cadrul aceleiași firma surse multiple de energie. Noi nu am creat un mix energetic. Certificatele de carbon sunt o altă inginerie financiară. Firmele care produc energie verde fac o economie uriașă pe spatele statelor membre (…)

La Bruxelles se face lobby intens pentru „băieții deștepți” din energia verde

România a ajuns un fel de struțo-cămilă, am preluat niște practici din Vest, dar nu am avut aparatele necesare. De 30 de ani, vine toată această propagandă verde care să spună cât e de poluantă energia pe cărbune. În ultimii ani, s-au produs mai multe tehnologii care ajută la reducerea toxicității, a poluării, însă nu s-au implementat în România. ONG-urile blochează orice investiție în domeniul energetic. Nu avem mecanisme care să oprească specula. România are nevoie de o implicare activă a statului ”, a mai explicat Cristian Terheș în podcastul marca EVZ.

Acesta a avertizat că parlamentarii români ascultă orbește de Bruxelles, „vine un to do list de la un comisar”, care nici măcar nu e de la vârful instituțiilor europene.

