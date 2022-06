EXCLUSIV. Șpăgi de 40 milioane de dolari în România! Viorel Cataramă, dezvăluiri despre scandalul GSM. Video

Chestionat de jurnaliștii Robert Turcescu și Dan Andronic, în cadrul podcastului EVZ Play, de ce clasa politică românească pare să nu se poată reforma, deși au trecut peste 3 decenii de la schimbarea regimului politic, omul de afaceri Viorel Cataramă a adus ca argument un exemplu personal, și anume implicarea sa în mega-scandalul licitației pentru acordarea licențelor de telefonie mobilă.

Viorel Cataramă a plătit cu postul refuzul șpăgii

El însuși a primit oferta unei șpăgi, „la nivel semi-guvernamental”, după cum a subliniat invitatul. În urma acestui episod, Cataramă a fost înlăturat de la conducerea PNL.

„Pentru mine politica înseamnă sacrificii. De câte ori am fost în politică, am făcut sacrificii, am luptat pentru niște idei. Ca să ne înțelegem, de ce am fost eu eliminat în 97 din conducerea PNL? În 1995 Văcăroiu oferise două licențe la telefonie mobilă, Connex și Dialog. (…) Mai erau și alte consorții, cum erau Motorola, eu făceam parte din consorțiul Motorola. N-au vrut să dea șpaga (n.r. – oamenii de afaceri români) de 20 de milioane de dolari. Se știa, nu vrei să plătești, nu intri. Niciodată lucrurile astea nu s-au făcut la nivel guvernamental, ci semi-guvernamental. A fost dată o ordonanță de urgență. Când am intrat în Parlament am devenit șeful comisiei economice a Senatului. Ordonanța lui Văcăroiu venea la mine la aprobat. S-au făcut presiuni asupra mea (…)”, a detaliat liberalul motivele pentru care a refuzat să aprobe ordonanța în urma căreia trebuiau să câștige anumite nume.

De ce a revenit în PNL?

În aceeași emisiune, invitatul a explicat motivul pentru care a ales să se întoarcă în PNL, partidul căruia i-a fost mereu fidel. „Mă întorc pentru că până la urmă, dacă este vreo speranță pentru țara asta, nu se poate realiza decât prin intermediul unei forțe politice. Mi-am dat seama că o forță politică nu are șanse în România și, chiar dacă din punct de vedere teoretic, există posibilitatea ca eu în PNL să aduc o mică contribuție sau mai mare la o politică de dreapta, eu o fac. Avem datoria să luptăm în continuare în ceea ce credem noi”, a mai spus Viorel Cataramă.

Versiunea completă a podcastului poate fi urmărită accesând acest link https://fb.watch/dtyTtQOy-X/