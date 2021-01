EXCLUSIV. Secretul lui Călin Georgescu. Politicianul român face dovada – precum Putin, liderul de la Kremlin, unei puternice rezistențe la frig și, doar în șort de baie, se scaldă minute bune și chiar se scufundă în apa rece ca gheața a unui lac din Austria.

Evenimentul zilei a stat de vorbă cu Călin Georgescu și a aflat, în exclusivitate, că de mai bine de douăzeci de ani, acesta face asemenea băi reci. Performanță de invidiat la care a ajuns datorită vieții de sportiv pe care o duce, a alimentației foarte bine controlată, dar, in mod special, a apropierii de natură și de Dumnezeu.

Secretul lui Călin Georgescu. Acum două decenii rezista în apa rece doar patru, cinci secunde

La început au fost doar patru, poate cinci secunde în care corpul îi rezista în apa rece, aproape înghețată. Se întâmpla în urmă cu mai bine de două deceni când Călin Georgescu, acum în vârstă de 58 de ani, începuse să prindă gustul băilor în ape reci.

Un obicei devenit aproape zilnic pentru care avea să se antreneze, pas cu pas, acordând atenție nu doar fiecărui detaliu al laturii fizice a exercițiului extrem, ci și pregătirii mentale. Extrem de importantă, spune el. În cei 20 de ani scurși, politicianul a ajuns să reziste între cinci și zece minute în apele sloi în care se scaldă.

În funcție de cum își simte corpul, de semnalele pe care le primește atunci când se află în apa rece.

„Când intru în apa rece, comunic cu universul, cu Dumnezeu, e o încărcare a bateriilor cu enerige naturală”

Pentru a ajunge la acestă performanță, Călin Georgescu nu a lăsat nimic la voia întâmplării. De la modul de viață – alimentație, somn, îngrijirea corpului, studiul hidroterapiei – la legătura cu oamenii, cu natura, cu Dumnezeu. Iar sportul practicat de pe vremea când era copil a jucat un rol important în toată această poveste.

„De tânăr, chiar de foarte tânăr mi-a plăcut să fac sport. Am început la 12 ani cu judo – care mi-a ordonat viața – și mi-a oferit satisfacții uriașe din postura de vicecampion național și balcanic la juniori. Apoi, vreo opt ani, am fost alergător de performanță pe distanța de 10.000 de metri.

Deviza mea este „Mens sana in corpore sano” (n.r. o minte sănătoasă într-un corp sănătos) și de aceea nu mă opresc din a practica sport. Faptul că fac baie în apă rece, chiar înghețată, este mesajul meu de apropiere față de natura de care, din păcate, suntem din ce în ce mai îndepărtați.

Apa rece îmi întărește corpul, îmi crește imunitatea. Când intru în apa rece, comunic cu universul, cu Dumnezeu, e o încărcare a bateriilor cu energie naturală”, explică politicianul.

Secretul lui Călin Georgescu: La intrarea în apa rece ca gheața, primele trei secunde sunt extrem de importante

Băile în apa rece ca gheața sunt pentru Călin Georgescu parte din cotidian, ca și alegările prin pădure sau pe zăpadă, în timpul iernii. Și asta de 20 de ani! Pentru el, ziua începe la cinci dimineața, când se trezește, și continuă cu prima activitate sportivă: alergatul în pădure pentru o oră.

După repriza consistentă de alergare, urmează, în funcție de programul de lucru, scăldatul în apă rece, în lacurile înghețate din regiunea Niederöstreich sau Steiermark, din Austria. Pentru a intra în apă, îmbrăcat doar în șort de baie, Georgescu nu face nici un antrenament special, nici o încălzire la malul lacului!

Dar pregătirea zilnică, metodică este crucială pentru a nu compromite această valoroasă și străveche metodă care aparține medicinii naturiste, o recunoaște politicianul. Doar se dezechipează și intră treptat în apă oprindu-se la intervale mici pentru a da răgaz organismului să se acomodeze cu temperatura scăzută.

Record personal, 10 minute în apă rece

Niciodată nu intră brusc, pentru ca există riscuri extrem de mari. Politicianul atrage atenția că primele trei secunde sunt extrem de importante pentru ceea ce ar putea urma. Apoi, deconectat, înoată.

Cel puțin cinci minute, dar nu mai mult de zece minute, recordul său personal. Suficient pentru el, este el de părere, atâta vreme cât asta se întâmplă zilnic sau la cel mult două zile o dată, evident pe timp de iarnă.

Politicianul care aspiră la fotoliul de premier practică cinci sporturi

Cu atît mai mult cu cât paleta sporturilor pe care le practică este completată de ski, karate shotokan, kendo, de sarituri în apă de pe stânci (n.r. cliff diving), de la înlțimea de 10-12 metri. La aceste salturi îi sunt parteneri și doi dintre cei trei fii ai săi – ce au 9 și, respectiv, 11 ani -, care sar de la aceeași înălțime. Al treilea băiat al lui Georgescu este la rându-i în lumea sportului, fost jucator profesionist de tenis, actualmente antrenor de tenis.

„Am făcut baie și la -20 de grade, în regiunea Tirol, la copcă”

„Antrenamentul l-am făcut în cei douăzeci de ani în care mi-am educat mintea, spritul și corpul să reziste la frig. Pe marginea lacului nu mă antrenez niciodată, nu fac mișcări de încălzire. Mă dezechipez, intru lent, gradual pentru a da corpului timp să treacă peste diferența mare de temperatură.

Apoi, mă scufund și apa mă preia. Mintea dispare, frigul dispare. E ca o muzică interioară. Așa fac eu legătura între apa din corpul meu și apa rece. În apa rece simt mareea apei din mine. Când ies, am grijă să dau corpului imediat căldură: mă îmbrac, beau ceai fierbinte din termos, fac duș cald.

Dacă locul e aproape de casă, intru imediat la duș. Dacă nu, obligatoriu mă deplasez cu mașina încălzită, pentru că altfel risc să mă îmbolnăvesc. Toate acestea trebuie făcute cu cap, nu din bravură sau inconștiență.

Am făcut baie și la -20 de grade, în regiunea Tirol, la copcă. Am spart gheata și am făcut o scufundare de 1 minut. Și asta face parte din legătura mea cu natura!”, ne-a dezvăluit Călin Georgescu, politicianul care duce o viață sportivă și ordonată.