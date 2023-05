Exclusiv. România mai e guvernată? Turcescu: Ciucă e un premier fantomă. Video

Nu sunt bani, bugetul stă să facă implozie, se anunță zilnic alte greve. Ciolacu și Ciucă se bat în postări pe Facebook despre eliminarea pensiilor speciale. G4Media a scris, citând surse din coaliție, că Nicolae Ciucă s-ar afla în spatele demisiei lui Lucian Heiuș, șeful ANAF. Premierul ar fi cerut mai multor șefi de instituții publice să plece, „din cauza găurii de la buget”. Printre cei care și-au anunțat demisia se află și Bogdan Mihai, șeful Vămilor, instalat de PSD în funcție.

Ciucă și-a adus mobila înapoi la Palatul Victoria

Moderatorul podcastului HAI România a comentat, alături de invitații săi, jurnaliștii Victor Ciutacu și Marius Ghilezan, neobișnuita situație de la vârful Guvernului. Ne confruntăm cu o instabilitate a guvernării, după ce Nicolae Ciucă ar fi trebuit să își depună mandatul la sfârșitul lunii, însă momentan a renunțat la acest lucru.

„Ăștia au ajuns să se demită pe Facebook. Te ia cu capul. În Guvernul României pare o degringoladă teribilă. Ciucă care – iertați-mi cacofonia, dar se potrivește în decor – în momentul de față nu mai este decât un premier fantomă. El era cu demisia în buzunar joi, își făcuse bagajele„, a remarcat Robert Turcescu.

Jurnalistul România TV a dat amănunte de culise despre „răzgândirea„ primului ministru. „Ciucă își golise birourile, știu de la ăia din Palatul Victoria. Trimiseseră pe circuitul de avizare demisiile tuturor consilierilor și cancelarilor de stat de la Cancelaria lui. Și l-a anunțat Iohannis la televizor că rămâne premier. După aia alergau ca proștii să oprească hârtiile în Monitorul Oficial, să le retragă și să-i aducă mobila înapoi. A venit înapoi camionul cu mobilă și cu efecte ale domnului general„, a relatat Victor Ciutacu.

Concedierea vine pe Facebook

Pe de altă parte, premierul recurge însă la gesturi extreme, cum ar fi demiterea pe șest a șefului ANAF, șefului Vămilor și șefului Marilor contribuabili.

„I-a chemat și i-a rugat de vorbă bună să-și dea demisia. Azi dimineață apare pe surse. Pe site-ul Guvernului nimic. Nu dau comunicat de presă, nimic. Îl sună lumea pe ăla de la Vamă. <Am fost chemat odată cu ăilalți doi. Am fost informați politicos că trebuie să ne dăm demisia. Și nu mi-am dat-o>. Omul ăla a aflat de la Google că l-a demis Ciucă. Într-o lume normală la cap și în guvernele la care am mai lucrat și eu, te dă afară în baza unui ordin. Că e ordin de ministru dacă lucrezi în minister, că e ordinul premierului dacă ești numit de premier. Ăsta era secretar de stat. Cine semnează numirea în funcție semnează și eliberarea din funcție, și te și anunță.

În schimb apare pe Facebook-ul Guvernului că instituțiile statului trebuie să funcționeze mai bine. Ciucă după ce a fost un an și jumătate premier, a avut o revelație„, a dezvăluit realizatorul de televiziune Victor Ciutacu.

De ce nu îl dorește Iohannis ca premier pe Marcel Ciolacu

Pe de altă parte, a observat jurnalistul EVZ, perspectiva ca liderul PSD, Marcel Ciolacu, să preia mandatul de prim-ministru de la Nicolae Ciucă devine tot mai îndepărtată. „De luni de zile tot spun că nu o să-l vedem pe Ciolacu premier. Nu îl vrea Iohannis, vă dați seama ce ar însemna pentru el? Mai are un an jumate, el vrea acum să călătorească, a dat de gustul avioanelor ăstora mișto, a dat de gustul unor perspective la nivel internațional. Poate zice ceva Ciolacu, îl scoate din adormire, îl pune să medieze între PSD și PNL. Îi dă de lucru, îi dă bătaie de cap, mai bine nu„.

„Am impresia că nu e cea mai mare dorință a lui în perioada asta să preia dezastrul ăsta. Nu vezi că îi explodează petardele una după alta?„, a observat la rândul său Victor Ciutacu.

