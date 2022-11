Exclusiv. Robert Turcescu și Mirel Curea, despre farsa pe care i-au făcut-o comendianții lui Putin președintelui Poloniei: „E o breșă de securitate îngrozitoare”

Concluzia discuțiilor din podcastul moderat de Ionuț Cristache pe EVZ a fost că mulți dintre actualii șefi de state europene nu sunt pregătiți pentru aceste funcții. Iar acest lucru este îngrijorător deoarece poate genera situații de criză cu implicații foarte grave. Cu atât mai mult cu cât Europa este într-un conflict rece cu Rusia.

Farsa căreia i-a picat victimă președintele Poloniei, Andrzej Duda, este mai mult de atât, a apreciat Mirel Curea, redactor șef adjunct la Evenimentul Zilei. În opinia sa, acest lucru arată că există o vulnerabilitate în sistemul de comunicații la nivelul șefilor de state și de guverne europene. Nu este posibil ca oricine să sune și să pretindă că este președintele Franței.

„Am citit știri și am văzut momentul farsei pentru președintele polonez. Eu nu cred că este doar o farsă. Ambalajul ei este de farsă. Dacă am vrea să-l sunăm pe Macron, cum am face asta? Cred că pe Duda l-au abordat pe linie care nu i-a trezit nicio suspiciune, prin metode care țin de hacking! Despre asta este vorba. Să ne gândim că vrem să-l sunăm pe unul care nu e angrenat, din Albania. Poate ăștia or vorbi cum vorbim noi, pe WhatsApp, pe numere cu 0722.

Se pare că-l poate suna oricine pe Duda. Ceva foarte interesant, abia acum am remarcat. Cumva, polonezul îi spune primul «Emmanuel, merci că m-ai sunat». S-a accesat o linie pe care nu numai că putea părea că-l sună Macron, dar a avut și informația că-l sună Macron, ca și cum te sun eu pe tine! Mie nu mi se pare doar o farsă, ci ceva mai mult decât atât, prezentat ca o farsă. Buzdugan și Morar sunau niște oameni care puteau fi sunați, pur și simplu! Comicii au accesat o linie securizată, pe care liderii politici o folosesc în mod obișnuit”, a explicat Mirel Curea în podcastul lui Ionuț Cristache.

Cum ocolesc șefii de state telecomunicațiile securitate

Pe de altă parte Robert Turcescu este de părere că această conversație, farsa pusă la cale de cei doi ruși, a fost posibilă pentru că șefii de state au telefoane personale a căror utilizare nu este reglementată. Aceștia se pot apela direct, fapt ce contravine, regulilor de securitate. Mai mult, nici aghiotanții care se ocupă de relațiile președintelui cu ceilalți șefi de state și de guvern nu și-au dat seama că este vorba despre o păcăleală.

„Am auzit ce a spus Mirel, dar tocmai pentru că am citit istoria lui Vova și Lexus, care au un palmares impresionat în materie de farse, spun că nu e nimic neobișnuit în ce au făcut ei. Nu e o linie nesecurizată, ci e vorba de unii printre care se numără Emmanuel Macron, pe care l-au ars cu același tip de farse. Președintele Poloniei a fost ars și în 2020. Avem de-a face cu unii care au ajuns în fruntea unor state, fără să înțeleagă importanța unei linii telefonice securizate. Ei au fost sunați pe niște telefoane personale pe care le au! Ăștia au dat telefon și a răspuns aghiotantul! S-au recomandat ca Emmanuel Macron.

O situație neplăcută pentru președintele Poloniei

„Vă dați seama pe mâinile cui suntem noi? Ăștia sunt puși să gestioneze un război mondial în care suntem. Vova și Lexus mai aveau să-i spună lui Duda «Vezi că vine o rachetă!» Este ceva incredibil. Există președinți mulți care au, pe lângă rețele securizate, un telefon mobil personal. Pentru apeluri de la amantă, de la nevastă! Așa e cu și ăștia! Duda, Macron au telefoanele mobile”, a mai adăugat Robert Turcescu.

În acest context, Robert Turcescu a explicat că liderii europeni fac schimb de numere personale, astfel încât să poată vorbi direct fără ca discuțiile să fie înregistrate, conform protocoalelor.

„Când se duc la Consiliul European fac schimb de numere de telefon. Apelurile care trec pe la secretariat, sunt înregistrate sau se gândesc că nu rămân monitorizate. Toate convorbirile care vin prin centrala de la Cotroceni sau pe la Palatul din Varșovia, par stenograme și rămân ca documente. Nu te poate suna nevasta pe ăla securizat să-ți spună să iei cartofi. Lui Duda am putea să-i dăm telefon. Să-i spunem «Hai, fă Polonia mare să luăm și noi Moldova!»”, a mai spus Robert Turcescu.

O problemă de securitate cu implicații grave

În cadrul discuției, Mirel Curea a explicat că problema este de securitate, deoarece președintele Poloniei putea fi sunat de un ofițer GRU, care să se pretindă Emmanuel Macron. Drept care, a precizat, un astfel e incident trebuie luat în discuție la nivelul NATO.

„Nu contează cine sunt cei doi comici. Nu asta e grav! Ăla putea să fie un ofițer GRU, care putea să-l imite perfect pe Macron. Nu mă interesează cine a sunat, puteau suna Tom și Jerry!”

Concluzia discuțiilor a fost că actualii șefi de state și de guvern la nivel european nu sunt pregătiți pentru aceste funcții. Și astfel se ajunge în situații în care se pot crea incidente de securitate foarte grave.

„E o breșă de securitate îngrozitoare. Pe mine m-a îngrozit că este război mondial pe mai multe paliere, geopolitic, economic, militar și noi suntem pe mâna unora care pot lua o leapșă de genul comedianților ruși. Se sparg în dialog cu oricine! Îți dai seama la ce nivel sunt discuțiile dintre ei, dacă Andrzej Duda a vărsat tot fără ca ăia să întrebe nimic. Ăsta spunea tot! Asta e dimensiunea gropii!”, a arătat Robert Turcescu în podcast.

Concluziile fostului director SIE, Cătălin Harnagea

În acest context, fostul șef al SIE, Cătălin Harnagea a venit cu propria explicație. Potrivit spuselor sale, cu siguranță farsa nu a fost făcută pe telefonul personal, ci prin cabinetul prezidențial. Mai mult a spus Cătălin Harnagea, telecomunicațiile președintelui trebuiau securizate și filtrate, astfel încât să nu aibă acces oricine la acesta.

„Nu știu cât de liber e președintele Poloniei, ce proceduri au acolo! Telecomunicațiile primului om din stat trebuie să fie mult mai securizate. Hai să spun, cu grijă oferite unora și altora! Să suni direct pe telefonul unui secretariat sau cabinet al unui președinte nu e foarte ușor pentru că nu știi telefoanele. Nu poți să suni la centrală. Cel care răspunde și ți-l dă pe președinte trebuie să fie 100% convins că esti persoana care te prezinți. Nu poți pune președintele în situații penibile. Nu știu dacă în cazul președintelui Poloniei au aflat mobilul. Este o penibilitate!

N-am auzit până acum – și nu vorbesc de țări NATO sau de țări care țin partea unei țări la fel ca Polonia cu Ucraina – să se întâmple asta. Este siderant ce s-a întâmplat acolo! Convorbirile în țările NATO au niște telefoane speciale. Suni de pe telefoane și răspunzi pe un telefon cu chei de descifrare. Dacă președintele Poloniei folosește telefoane la întâmplare, e treaba lui. Se vede unde a ajuns. Dar nu este un lucru pe care să-l accept! Comicii au sunat de pe un telefon fix sau mobil. Ei au trecut prin toate filtrele care trebuiau să fie puse! Au trecut ca prin brânză”, a explicat fostul șef SIE podcastul lui Ionuț Cristache de pe Evenimentul Zilei.