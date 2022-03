EXCLUSIV. Robert Turcescu, avertisment pentru toți românii! Ce se întâmplă, în plin război la graniță: „Apar nenorociri în cascadă!” (VIDEO)

E război, e nebunie totală, se rescriu sferele de influență globale. În plus, ne paște și o foamete cruntă, a avertizat jurnalistul Robert Turcescu în podcastul său EVZ Play de joi. Potrivit unei analize a XTB, pentru moment, în România, unde efectul energiei mai scumpe se adaugă materiei prime și unui an agricol se pare nu la fel de bun (secetă), am putea vedea prețuri mai ridicate pentru pâine. Am putea asista chiar la creșteri de două cifre.

Turcescu: Țineți de bani, vin vremuri grele

„Nu e nimic bun din tot ce se întâmplă. Dar dincolo de război se întâmplă numai nenorociri, dar și alte lucruri groaznice. Iese la suprafață o doză atât de mare de ipocrizie a lumii în care trăim. Apar tot soiul de personaje din categoria saltimbanci, arătări ale vieții publice românești. Apar nenorociri în cascadă. Tata, Dumnezeu să-l ierte, îmi spunea: Ține de bani, bă băiete, nu se știe ce vremuri vin. Zic și eu ca tata. Țineți de bani, vin vremuri grele. Nu vă aruncați în cheltuieli că nu se știe”, a declarat moderatorul în preambulul emisiunii.

Acesta a invitat românii să se uite cu mare atenție la ce se întâmplă pe Bursa de mărfuri.

„Se anunță foamete mare, vor crește prețurile”

Robert Turcescu avertizează că invazia Ucrainei de către Rusia poate avea repercusiuni grave asupra pieței de cereale, cu efecte inclusiv în România. „Crește prețul cerealelor cu zeci de procente, repet zeci! Plutește o incertitudine uriașă. Ucraina era una din forțele agricole ale lumii. Nu se știe ce se întâmplă cu producția de grâu. Se anunță foamete mare în sensul că vor crește prețurile”, a conchis jurnalistul.

Ediția integrală a podcastului poate fi vizionată aici: