EXCLUSIV. Robert Turcescu a lăsat mască pe toată lumea! Dezvăluirile care ne vizează pe toţi. „E un fenomen de tâmpire în masă” (VIDEO)

În emisiunea în care l-a avut ca invitat pe sociologul Mirel Palada, jurnalistul Robert Turcescu l-a provocat să încerce să explice fenomenul manipulării în masă care este tot mai vizibil de ceva vreme.

Turcescu: Ești manipulat în fiecare zi

Robert Turcescu a remarcat, în preambulul podcastului său din studioul EVZ, că manipularea este prezentă permanent, fenomen accentuat de dominația rețelelor de socializare. „E un fenomen de tâmpire în masă. Crezi că rețelele de socializare ne-au tâmpit?”, l-a întrebat franc jurnalistul pe invitatul său.

Mirel Palada a subliniat că există o explicație verificată de studiile științifice, care arată clar că rețelele sociale și Internetul schimbă structura rețelelor neuronale.

Palada: Ăștia de pe Facebook au studiat cu psihologi cum să-ți creeze dependență

Specialistul a criticat manipularea rețelelor de socializare, care au apelat la psihoplogi pentru a crea o adicție pe care nu o recunosc. „Tefeleilor, s-ar outea să fiți păcăliți, vă fac ăștia din vorbe ca la Nufărul. (…) S-a scris un articol celebru acum 10 ani, Is Google making us stupid? S-a făcut și o carte The Shallows, tradusă și în română. Explică faptul că maniera de interacționare cu netul ne schimbă sistemul neuronal. Nu mai putem consuma informație de pe vremea lui Dostoievski. Nu mai poți să citești 10 pagini una după alta. E o chestie psihologică. Ăștia de pe Facebook au studiat cu psihologi cum să-ți creeze dependență”.

Moderatorul a comentat că sunt și dependențe „care nu te fac mai tâmpit. Făcând browsing pe tot felul de rețele mi se pare că știu”, o percepție pe care o consideră de asemenea parte a a tâmpirii induse.

Sociologul a menționat că personal realizează că ceva nu e în regulă. Vreau să mă scot din priză cumva. Hai să trec printr-o cură de dezintoxicare. E dureros, e ca în cartea Flori pentru Argenon„.

Podcastul în versiune integrală poate fi vizionat aici: