Exclusiv. Reforma pensiilor speciale, praf în ochii românilor: „Pe zi ce trece, aflăm că în PNRR sunt clauze secrete”

Comisia Europeană a cerut explicit autorităților de la București să modifice radical actualul proiect de lege privind pensiile speciale (ale militarilor, magistraților, diplomaților etc). Un proiect de lege privind reformarea pensiilor de serviciu (pensii speciale) a fost depus la Parlament în decembrie 2022 de către ministrul social-democrat al Muncii, Marius Budăi.

De ce nu vor ieși românii în stradă

După cum se știe, pensiile speciale sunt una dintre temele care nemulțumesc românii, mulți considerându-le injuste. „Aia cu pensiile speciale e uluitoare„, a observat gazda podcastului.

Redactorul-șef Ziuanews.ro, Bogdan Comaroni, a replicat că spre deosebire de cetățenii francezi, care au ieșit cu milioanele în stradă pentru a protesta împotriva creșterii vârstei de pensionare cu doar doi ani, la români posibila renunțare la reforma pensiilor speciale nu are șanse să fie contestată.

„Am aflat săptămâna trecută că din PNRR, tot din clauză secretă, până în 2030 trebuie să băgăm vârsta de pensionare la bărbați la 70 de ani și la femei la 65 de ani. Francezii au ieșit în stradă pentru doi ani. Ca să dau un exemplu de ce țara asta nu mai contează. Iau asta cu pensiile, da? Ăia care sunt deja la pensie nu mai ies că n-au de ce. Populația tânără, care stă cu ochii în telefon, zice eu până la pensie mai am. O mare parte din ei au plecat din țară, sunt duși cu IT-ul sau cu pluta„, a remarcat Comaroni.

PNRR e excesiv de secret

Jurnalistul a mai subliniat că pe lângă problema pensiilor speciale, PNRR include foarte multe clauze despre care românilor nu li s-a spus nimic.

„Pe zi ce trece aflăm că în PNRR sunt clauze secrete. Sunt 500 de clauze secrete acolo. Aflăm că noi ne desființăm centralele pe cărbune, și chiar o facem cu 6 luni mai repede decât ne-am angajat. E o vrie în Guvern să închidem centralele pe cărbuni și mai repede. Ne impun de la Bruxelles soluțiile. Știi ce e PNRR-ul ăsta? E actul de vânzare a României pe ani buni de acum încolo. Actul prin care România e vândută la bucată, își închide toate bogățiile, grânarele. Și-o să aflăm pe zi ce trece, din alea 500 de clauze, că toate sunt anti-românești”.

Bogdan Comaroni a avertizat, de asemenea, că în momentul de față, împrumuturile la dobânzi uriașe angajate de guvernul Ciucă, demarate anterior de guvernele Orban și Cîțu, depășesc banii care ar trebui să ne revină prin intermediul PNRR. „Împrumuturile au sărit suta de miliarde. Au depășit banii din PNRR”.

Hoandră: Cum adică ții PNRR secret față de poporul tău?

Scriitorul și jurnalistul Octavian Hoandră a observat la rândul său secretomania de care dă dovadă statul în privința clauzelor speciale cuprinse în PNRR. Aceasta este în concordanță cu atitudinea decidenților în frunte cu Klaus Iohannis, care anunță deciziile cetățenilor fără nicio informare prealabilă.

„Eu nu am văzut pe nimeni din oamenii ăștia care negociază la Bruxelles să vină în Parlament să spună: băi popor român, noi mergem la Bruxelles cu acest mandat. Voi, prostimea care votați, sunteți de acord? Poporul român nu știe niciodată ce are de gând să negocieze președintele, ministerul Agriculturii, ministerul Energiei. Noi numai aflăm că s-a hotărât. Cum adică s-a hotărât? Noi v-am mandat așa ex aequo, cu de la sine putere? Nu e șeful statului, e reprezentantul statului. Cum adică ții PNRR secret față de poporul tău (…) Dacă mai există politicieni, să oprească mascarada PNRR?„, a remarcat scriitorul din Cluj în studioul HAI România.