EXCLUSIV. PSD vrea număr de ministere egal cu PNL. Ce nume se vehiculează în primă fază SURSE

PNL e dispus să bată palma cu PSD. A anunțat, oficial, luni seară, chiar președintele liberalilor, Florin Cîțu, după ce vicepreședintele PNL Florin Roman a transmis că premierul desemnat Nicolae Ciucă își va depune, marți, 2 noiembrie, mandatul la Parlament.

„E o decizie clară, care a fost luată și asumată de PNL. Ne-a informat că nu a reușit să coaguleze o susținere pentru guvernul minoritar și am luat decizia de depunere a mandatului și cea de flexibilizare a mandatului. Putem avea discuții cu toate partidele democratice, mai puțin cu cei de la AUR.

O alianță PNL-USR-UDMR, am avea 224 de voturi, iar cu cele de la minorități am avea o majoritate la limită. Pe cealaltă variantă, PNL-PSD-UDMR, vom avea o variantă mai mult decât confortabilă, am putea discuta despre o revizuire a Constituției.”, a afirmat Florin Roman, luni seară.

PSD vrea număr egal de ministere cu PNL

Surse au declarat pentru Evenimentul Zilei că social-democrații vor un număr egal de ministere cu PNL. Nu se știe, însă, care va fi configurația noului Guvern având în vedere că se pot elimina ministere sau adăuga altele suplimentare.

În primă fază se negociază următoarele nume: Alexandru Rafila (Ministerul Sănătății), Vasile Dîncu (Ministerul Dezvoltării), Sorin Grindeanu (posibil Ministerul Economiei) și Gabriela Firea (posibil Fondurile Europene). Cu ce alte nume vor înainta social-democrații se va stabili în urma discuțiilor din partid.

Alexandru Rafila nu refuză Ministerul Sănătății

De altfel, luni seară, profesorul Alexandru Rafila a sugerat că va prelua conducerea Ministerului Sănătății dacă i se va propune acest lucru. „Eu am spus că e momentul să ne așezăm la masă și să venim cu o soluție ca să fie susținută în Parlament. Trebuie să existe o soluție ca să se obțină o majoritate. Evident că PSD va avea o opțiune.

Cu siguranță este o mare responsabilitate (n.r. preluarea Ministerului Sănătății). Dacă aș spune nu, ar fi o fugă de responsabilitate, dar – există întotdeauna un dar -, sunt niște condiții… Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, atunci nu eu neapărat, ci oricine ar prelua conducerea Ministerului, ar fi un figurant care n-ar putea să controleze lucrurile în Sănătate”, a declarat Alexandru Rafila.

În altă ordine de idei, Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD și primar Craiova, a precizat, luni seară, că dacă i se va propune să conducă Ministerul Muncii, va refuza oferta.