Exclusiv. Profesorii, duși cu vorba de promisiunile Guvernului? Victor Ponta: Nimeni nu îndrăznește să le spună asta. Video

După mai multe runde de negocieri eșuate, profesorii au continuat greva generală. Cele mai recente discuții cu reprezentanții Guvernului se axează pe viitoarea grilă de salarizare din sistem, care să aibă ca reper salariul debutantului cu studii superioare de lungă durată, cel puţin egal cu salariul mediu brut pe economie.

România nu produce bani

Prezent în podcastul HAI România de luni, fostul premier Victor Ponta a comentat dubla măsură a decidenților de la vârful puterii față de cadrele didactice. Cel mai grav este, opinează politicianul, că deși profesorilor li se promit măriri de salarii, în realitate nu sunt bani în bugetul de stat, avertizează Victor Ponta. În schimb protestatarilor li se aduce ca argument noua lege a educației, menționată și de șeful statului.

„Cel mai grav mi se pare mie, și nimeni nu vorbește de fondul problemei, România nu produce bani. Nu produce economia. În ultimii 3 ani, România a inventat o chestie, sigur, a inventat-o și Grecia în anii 2010. Ne împrumutăm foarte scump, mărim aparatul de stat, politizăm tot tot tot și o să ne fie bine. Nu merge, nici în Arabia Saudită unde iese țițeiul din pământ nu merge (….) Am auzit cum rezolvăm criza cu sindicatele. Băi, zice, cu legea salarizării. Băi, păi legea salarizării e o chestie foarte simplă, dai mai mulți bani tuturor. Că legea salarizării în care tai nu am auzit pe cineva. Pe bune? Înainte de an electoral, patru alegeri, tu vii și spui legea salarizării e așa, tăiem de la jumate și dăm la cealaltă jumate. Ești nebun? La legea salarizării trebuie să dai bani mai mulți, îi ai?„, a observat invitatul lui Robert Turcescu și al lui Dan Andronic.

Fostul premier a mai atras atenția că împrumuturile cu o dobândă colosală, cea mai mare din Europa, contractate de ultimele guverne riscă să ducă țara în faliment.

Legea salarizării nu precizează măriri de salarii

Politicianul apreciază că revendicările profesorilor, care cer ca salariul debutantului în învățământ să fie cel puţin egal cu salariul mediu brut pe economie, sunt absolut legitime, „de bun simț„. Însă, în realitate, deși li se fac multe promisiuni în an pre-electoral, legea salarizări invocată de Guvern nu este o garanție că se vor mări salariile cadrelor didactice.

„Nimeni nu are curaj să spună, stai că-i mințim pe profesori. N-o rezolvăm cu legea salarizării, că și cu legea salarizării tot acolo ajunge. După care iese Iohannis și zice: ce mai vor profesorii ăștia că am adoptat legile educației. Unu că (profesorul) nu e interesat de legile tale ale educației care nu au niciun Dumnezeu. Doi, nu scrie nimic de salarii în legea aia. E vreun profesor care nu știe că de fapt totul e de bani?”, a mai comentat fostul lider PSD în podcastul transmis pe canalul de Youtube HAI România.

Un alt aspect important invocat de fostul prim-ministru este că, deși fac eforturi mari, liderii de sindicat ai profesorilor nu au parteneri de dialog de încredere. „Nu ai un partener credibil. Îi știu pe toți liderii de sindicat, erau aceiași și pe vremea mea. Sunt foarte raționali, dar ce să discuți cu Ciucă dacă ai vorbit miercuri și a zis: strângeți-vă lucrurile că vineri plecăm și vineri a zis că nu mai pleacă? Ciolacu a zis, vin eu prim-ministru și rezolv problema. N-a mai venit. Iohannis e într-o lume minunată„.

„Greva profesorilor e doar începutul„, a observat la rândul său jurnalistul Dan Andronic.

Emisiunea integrală cu Victor Ponta poate fi urmărită AICI