Exclusiv. Procurorul General al New York îl acuză pe Donald Trump de o fraudă uluitoare! Schema financiară mincinoasă

Documentul de 220 de pagini, depus la Curtea Supremă a statului New York, prezintă în detalii noi și surprinzătoare modul în care, potrivit Letitia James, declarațiile financiare anuale ale lui Trump au fost un compendiu de minciuni. Declarațiile, înregistrări anuale care includ valoarea estimată de companie a proprietăților și datoriilor sale, au umflat în mod fals valoarea aproape fiecăreia dintre proprietățile sale de marcă – de la Mar-a-Lago din Florida la Trump Tower și 40 Wall Street din Manhattan, potrivit documentului.

După ce o bancă a comandat o evaluare care a constatat că complexul 40 Wall Street valora 200 de milioane de dolari, familia Trump a evaluat-o prompt la o valoare de peste două ori mai mare. În total, potrivit procesului, 11 dintre declarațiile financiare anuale ale lui Donald Trump au inclus peste 200 de evaluări false ale activelor.

„Numărul de valori de active exagerate în mod grosolan este uluitor, afectând majoritatea, dacă nu chiar toate proprietățile imobiliare din orice an”, potrivit procesului. Letitia James, o democrată care candidează pentru realegere, a intentat procesul, care vine la doar câteva săptămâni după ce fostul președinte a refuzat să răspundă la sute de întrebări sub jurământ în cadrul unui interviu cu biroul acesteia.

Compania a respins evaluările unor experți externi

Donald Trump s-a folosit mult timp de averea sa netă pentru a-și construi o personalitate publică de miliardar self-made, o imagine care a stat la baza candidaturii sale inițiale la Casa Albă. Dar, potrivit Letitia James, el a avut o motivație financiară pentru a-și umfla valoarea proprietăților sale, scrie New York Times.

Compania sa, Trump Organization, a furnizat declarațiile financiare frauduloase creditorilor și asigurătorilor, potrivit procesului ei, „pentru a obține termeni financiari avantajoși”, inclusiv rate mai mici ale dobânzii și prime mai mici. În total, a spus Letitia James, prin frauda, a reușit să obțină un sfert de miliard de dolari în câștiguri ilicite.

Procurorul general al New York, care a devenit unul dintre principalii adversari ai lui Trump, caută să obțină rambursarea sumelor de la fostul președinte și de la compania sa. Acțiunea ei cere unui judecător să numească un expert independent care să supravegheze practicile financiare ale companiei, înlăturându-i în același timp pe Trump de la conducerea propriei afaceri de familie; de asemenea, Letitia James vrea să împiedice familia să achiziționeze proprietăți imobiliare în New York timp de cinci ani, pentru a împiedica compania să se reinventeze în Florida în timp ce își extinde operațiunile din New York.

Declarații false sancționate

Dacă va avea succes, Trump și copiilor săi care sunt indicați în calitate de inculpați, Eric, Ivanka și Donald Trump Jr. – li se va interzice, de asemenea, în mod permanent să servească în calitate de directori în orice companie din New York, alungându-i practic din stat. În timp ce Letitia James nu a încercat să dizolve cu totul Trump Organization, ea vrea să închidă cel puțin o parte din operațiunile sale din New York.

În timp ce Trump a profitat deseori de controalele oficiale pentru a se prezenta ca un martir politic și pentru a strânge bani de la susținătorii săi, procesul intentat de procuratura din New York lovește în fundamentul imaginii sale publice și în sentimentul său de sine. Disecția sa detaliată a declarațiilor financiare ale dlui Trump sugerează că succesul pe care acesta l-a atribuit priceperii financiare și perspicacității în afaceri este, în schimb, produsul fraudei și al șicanelor.

Cu toate acestea, cazul împotriva lui Trump ar putea fi dificil de dovedit. Evaluările proprietăților sunt adesea subiective, iar situațiile financiare includ o clauză de renunțare la răspundere conform căreia acestea nu au fost auditate. Este cunoscut faptul că Donald Trump nu folosește e-mailul, astfel încât orice instrucțiuni pe care le-ar fi putut da angajaților săi cu privire la situațiile financiare ale companiei ar putea să nu fie în scris. Lipsa unui e-mail de condamnare – sau a unui martor din interiorul companiei sale dispus să depună mărturie împotriva sa – ar putea complica efortul ei de a demonstra că el a folosit în mod intenționat situațiile financiare pentru a frauda creditorii și asigurătorii.