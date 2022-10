Exclusiv. Procesul retrocedărilor ANRP, la final. Alina Bica are nevoie de mail, ca să fie audiată prin internet

Ea și-a exprimat dorința, prin avocat, să dea o declarație prin videoconferință. Și Dorin Cocoș vrea să dea o declarație, dar numai după ce va fi audiat martorul cu identitate protejată. Toate acestea s-au discutat luni, la Înalta Curte de Casație și Casație, când a avut loc termenul din dosar.

Unii dintre inculpați au primit pedepse grele la fond și au fost condamnați cu suspendare în alt dosar ANRP

Pe fond, judecătorii au decis pedepse grele pentru mai mulți inculpați din dosar. Crinuţa Dumitrean, fost președinte ANRP, a fost condamnată la 7 ani şi 6 luni de închisoare pentru abuz în serviciu, iar Sergiu Ionuţ Diacomatu, fost vicepreședinte ANRP, a fost condamnat şi el tot la o pedeapsă de 7 ani şi 6 luni închisoare pentru aceeași faptă.

Omul de afaceri Gheorghe Stelian, zis și Stelu, a primit o pedeapsă de 6 ani de închisoare, în calitate de beneficiar al retrocedărilor suspecte, pentru complicitate la abuz în serviciu. Dorin Cocoș a primit și el o pedeapsă de 3 ani de închisoare, în timp ce fiul acestuia, Alin, a fost achitat. Instanța i-a achitat și pe ceilalți inculpați, inclusiv pe Alina Bica, însă s-a decis confiscarea mai multor terenuri și a unor mari sume de bani. Majoritatea inculpaților din acest dosar au fost condamnați pe fond într-un alt dosar ANRP, cel cu terenurile din Constanța și aproape toți au primit câte 3 ani de închisoare cu suspendare.

Un teren supraevaluat cu 62 de milioane de euro și un alt teren care s-a plimbat din proprietar în proprietar până a ajuns la Alina Bica și la consilierul acesteia

Conform rechizitoriului, procurorii DNA îi acuză pe inculpații care au făcut parte din comisia ANRP care se ocupa cu analiza și avizarea dosarelor de retrocedare, că i-au acordat lui Gheorghe Stelian o despăgubire pentru un teren din comuna Plumbuita de lângă București, în suprafață de 13 ha, cu 62 de milioane de euro mai mult decât valora.

Dorin Cocoș este acuzat că a solicitat și primit de la Stelian suma de 10 milioane de euro, ca să intervină pe lângă Alina Bica pentru ca aceasta să avizeze dosarul de despăgubire. Alina Bica era, pe atunci, reprezentanta Ministerului Justiției în comisia ANRP. Pentru intervenția sa, Alina Bica ar fi primit un teren în Ciofliceni-Snagov, în suprafață de 4425 mp, prin intermediul consilierului său, Ionuț Mihăilescu, care, cu ajutorul lui Alin Cocoș, a plimbat terenul pe la mai mulți proprietari până să ajungă la Bica și la el, în așa fel încât să nu se cunoască de la cine provine terenul în cauză. Judecarea apelului s-a suspedat de două ori. O dată în pandemie, pentru o lună și ceva. A doua oară a fost suspendat pentru un an și jumătate, din iunie 2020 până în ianuarie 2022, pentru că a fost sesizată Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la anumite chestiuni tehnice. De la repunerea pe rol, s-au mai consumat 13 termene de judecată, iar după cum s-a exprimat instanța ÎCCJ, termenul următor va fi ultimul, înainte de pronunțare.

De frică să nu i-a o nouă bătaie de la Alin Cocoș, Stelu a stat acasă și a trimis doar avocatul

Dosarul 3190/1/2019, a fost singurul programat luni, în Sala Secțiilor Reunite de la ÎCCJ. Chiar și așa, sala a fost plină, fiind vorba despre mulți inculpați, însoțiți de avocați numiți și din oficiu.

Completul de judecată a fost format din Ioana Alina Ilie, președinte și judecători Oana Burnel, Simona Elena Cîranru, Francisca Maria Vasile și Dan Andrei Enescu. După apelul părților, președinta completului i-a descărcat de sarcini pe avocații din oficiu, cu excepția unuia, care a rămas să-și reprezinte clientul în lipsa avocatului ales. Dintre inculpați au lipsit Alina Bica, aflată în Italia, dar și Gheorghe Stelian “Stelu”, reprezentat de avocatul Florian Șurghie. Probabil că după conflictul fizic despre care a scris presa mondenă, Stelu nu a mai vrut să se intersecteze atât de devreme cu Alin Cocoș. Conform celor de la Cancan, Alin Cocoș l-ar fi boxat serios pe Gheorghe Stelian pentru o datorie la fel de serioasă.

Un martor nu este de găsit, în timp ce martorul cu identitate protejată nu ar mai vrea să dea declarații

La termenul de luni ar fi trebuit să fie audiați doi martori. Este vorba despre Mihael-Gabriel Niculae și despre un martor cu identitate protejată, având pseudonimul Florian Ulmeanu. Primul nu mai este de găsit, cel puțin așa a susținut magistratul asistent. Nu mai locuiește la adresă și nimeni nu știe unde s-a mutat.

Despre martorul cu identitate protejată, unul dintre avocați mi-a spus că nu mai vrea să fie audiat. “După ce a dat declarații în baza cărora au fost condamnați niște oameni la fond, acum nu mai are chef să fie audiat și să i se pună întrebări”, mi-a spus avocata Lidia Cernătescu, cea care o reprezintă pe fosta șefă ANRP, Crinuța Dumitrean.

Instanța a luat act de situație, dar nu a lăsat lucrurile așa. A cerut parchetului, deoarece este vorba despre un martor cu identitate protejată propus de DNA, să se mobilizeze și să îl aducă la audiere până la termenul următor. Cât despre celălalt martor, care nu este de găsit, instanța, după ce a cerut opinia procuroarei de ședință DNA, Gabriela Popa, dar și a inculpaților, a decis că se află în imposibilitatea de a-l aduce în sala de judecată, așa că a decis să fie citite declarațiile date de acesta în timpul urmăririi penale și în procesul pe fond.

Magistratul asistent a citit declarațiile martorului dispărut despre terenul Alinei Bica

Magistratul asistent a citit cele 3 declarații date de martorul Mihael Niculae, date în 2014, 2015 și 2016, în diferitele stadii ale dosarului. Conform declarațiilor date de acesta, acesta a fost abordat de doi prieteni, unul dintre aceștia fiind Ionuț Mihăilescu, consilierul Alinei Bica care i-a oferit o oportunitate de nerefuzat. I-a propus să achiziționeze un teren în Snagov pentru 10 mii de euro . Acesta spune că a fost de acord și a dat banii fără să vadă sau să știe exact unde se află acest teren. Terenul a fost cumpărat de la mama lui Alin Cocoș. Peste un an, prietenul cu care a achiziționat terenul i-a spus că trebuie să-l vândă din motive pe care nu le-a explicat. Așa că a vândut respectivul teren pentru suma cu care îl cumpărase, adică 10 mii de euro. La vânzare, la notar, a fost și Bebe Bica, soțul Alinei Bica, împreună cu Ionuț Mihăilescu și sora acestuia, a povestit în declarațiile lui, martorul. Ascultând cele 3 declarații, am reținut că martorul era prieten cu Ionuț Mihăilescu și că, ba a cunoscut-o pe Alina Bica și a fost la numeroase întâlniri cu aceasta, ba nu a cunoscut-o și nu știa că ea este cumpărătoarea terenului revândut.

Doi dintre inculpați s-au răzgândit și nu au mai vrut să dea declarații

După ce au ascultat în liniște lecturarea declarațiilor date de martorul care nu mai este de găsit, președinta instanței a vrut să mai facă un pas în cercetarea judecătorească și i-a invitat pe inculpații care au solicitat la termenele anterioare să dea declarație, să vină la microfon. Primul a fost, Cătălin Teodorescu, fost parlamentar PDL, condamnat în alt dosar ANRP la 3 ani de închisoare cu suspendare. Dar, surpriză, acesta s-a răzgândit.

“Doamna președinte, am ajuns la concluzia că am dat declarații la urmărire penală, am dat declarație și pe fond, așa că nu mai doresc să dau o altă declarație”, a spus acesta, iar instanța a consemnat.

A fost rândul inculpatei Oana Vasilescu, condamnată și ea în celălalt dosar ANRP, la 3 ani de închisoare cu suspendare. Și aceasta a refuzat să dea o declarație, care s-a consemnat pe un formular de declarație. Adică a declarat că nu mai vrea să declare nimic.

Cei doi ceruseră de bună voie să dea declarații, dar, probabil că au fost sfătuiți de avocați să nu o mai facă. “Mai dorește cineva să dea declarație în afară de Dorin Cocoș? Dar acesta vrea să dea declarație după ce o va da martorul Ulmeau (cel cu identitate protejată). Deci nu mai dorește nimeni?”, a întrebat președinta completului de judecată. A fost refuzată de ceilalți inculpați așa că a trecut mai departe.

Alina Bica va fi audiată dar trebuie să-și facă o adresă de mail pe Gmail

Când instanța se pregătea să acorde un nou termen, despre care a spus că este ultimul, solicitându-le avocaților să își pregătească pledoariile finale, procuroarea de ședință și-a amintit că și Alina Bica ar fi vrut să dea o declarație. Avocatul acesteia a confirmat, dar a spus că nu se poate face decât pe telefon, prin apel video.

Instanța a suspendat ședința pentru a delibera pe această temă. A revenit după circa 15 minute. ”Singura posibilitate tehnică ca să o putem audia pe doamna Bica este pe Googlelink. Asta presupune ca dumneaei să ne furnizeze o adresă de Gmail. Care este poziția apărării, pentru că va trebui să facem niște probe tehnice, cu o zi sau două înainte?”, a spus judecătoarea Alina Ilie.

“Dacă nu are adresă de gmail, o să își facă una, important este să poată fi audiată”, a răspuns avocatul Dan Caraman. “Atunci, în termen de 5 zile, trebuie să ne comunicați adresa de mail, ca să facem probele tehnice și să lansăm invitația”, a concluzionat instanța.

În ultima clipă avocatul lui Stelu a mai propus o expertiză extrajudiciară

Când părea că ședința s-a încheiat, a intervenit avocatul Florian Șurghie petru clientul său, Gheorghe Stelian.

“Este o cerere de probe. Nu vreau să pun la îndoială autoritatea de lucru judecat de la ședința din martie, prin care ÎCCJ s-a pronunțat cu privire la cererile de probe. Și pentru că nu mai pot să cer un supliment de expertiză, deși au apărut elemente noi, o să încerc să conving completul de 5 judecători, să primească un înscris, un raport de expertiză extrajudiciar făcut la comanda mea de către un expert parte în această cauză, care a desăvârșit opera de expertizare”.

Este vorba despre evaluarea terenului, despre care procurorii și judecătorii de la instanța de fond susțin că a fost supraevaluat cu 62 milioane de euro. Conform expertizei făcute la cererea avocatului Șurghie, expertele care au lucrat la prima expertiză, cea care a dus la condamnarea inculpaților în primă instanță, ar fi greșit încadrarea terenului în funcție de PUG și ar fi dat o valoare mai mică decât suma primită de Gheorghe Stelian de la ANRP. Procuroarea DNA a susținut că această expertiză extrajudiciară nu trebuie acceptată ca probă ci să fie folosită în susținerea din dezbateri. Ceilalți avocați au pus concluzii de admitere a depunerii documentului la dosarul cauzei. Instanța a primit documentul pentru a fi studiat și pentru deliberare cu privire la acceptarea sau nu ca probă.

În sfârșit, pentru că nimeni nu a mai avut vreo cerere, nici de probe nici de altfel, instanța a fixat următorul termen. Ședința în care judecătorii completului de 5 speră să finalizeze cercetarea judecătorească este 9 Noiembrie și se anunță o zi lungă, deoarece au fixat ora de începere dis de dimineață, la ora 9.