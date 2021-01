Place sau nu place spațiului public și politic, aceasta este realitatea. ,,Noi credem că în România este nevoie de o revoluție în ceea ce privește organizarea și funcționarea instituțiilor publice, o depolitizare totală a lor”, a declarat pentru Evenimentul zilei Claudiu Târziu, co-președinte al AUR.

Prin „instituții publice”, liderul AUR s-a referit și la instituțiile mass-media de stat, TVR, Radio, Agerpres, dar și la lunga serie de instituții de cercetare create de toate regimurile politice. Obiectivul: sinecuri pentru clienții partidelor.

Împărțirea politică actuală a conducerilor TVR și Radio între PNL și USR-Plus, practică legiferată cu 27 de ani în urmă prin legea 41/1994, nu l-a surprins pe liderul AUR.

„Acesta este modelul politic practicat de toți cei care ajung la putere. Am remarcat aroganța celor de la PNL și USR-Plus față de acest subiect, împărțirea mediei de stat. Dar și aroganța și dezinteresul față de părerea opoziției, în general. Opoziția nu are voturi destule în Parlament pentru a încurca planurile coaliției majoritare așa că își împart între ei tot ce poate fi împărțit”, a comentat Claudiu Târziu.

„TVR a fost folosit ca măciucă politică”

El a spus că AUR își va desemna reprezentanți în Consiliile de Administrație (C.A.) în TVR și Radio atunci când se va dezbate în Parlament schimbarea conducerilor acestor, dar doar pentru că așa cere legea.

„Cât timp legea 41/1994 nu este schimbată, noi trebuie să o respectăm. Așa că vom trimite și noi în C.A. profesioniști, oameni cu carieră. Nu cred că vom apela la persoane angajate în TVR pentru a ne selecta reprezentanți în C.A. În TVR este o problemă sistemică, sunt cârdășii, multe interese neclare”.

Fost jurnalist, deci inițiat în problemele presei din țară, Claudiu Târziu are o părere critică despre ce se întâmplă în TVR de ani de zile: „TVR ar fi trebuit să fie un reper pentru toată presa. Un model de cum se practică profesional și deontologic presa. La noi nu se mai întâmplă de foarte mulți ani așa ceva”.

„În TVR fiind un management stabilit politic, fiecare șef numit face ce îl duce capul și răspunde la comenzile politice. TVR a fost folosit ca măciucă politică încă din anii 90. Acum TVR nici nu prea mai contează în spațiul audiovizual. Are ratinguri foarte mici, nu mai are producții proprii, nu mai are divertisment de calitate. De ani de zile toate conducerile au produs management defectuos. Iar președinții TVR puși de partidele politice, și în trecut și în prezent, au arătat ori dezinteres, ori preocupări personale”, a comentat liderul AUR.

Consiliul pentru Discriminare practică poliția gândirii. Trebuie desființat

Co-președintele AUR a spus că legea privind depolitizarea instituțiilor publice pe care partidul lui dorește să o propună în Parlament se referă și la organisme precum Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Consiliul Național privind Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICMER), etc.

Claudiu Târziu ne-a prezentat, ca exemplu, de ce ar trebui depolitizat, ba chiar desființat Consiliul pentru Combaterea Discriminării: „O astfel de instituție nu ar trebui să existe. Pentru abuzuri sau calomnii există Codul penal. Această instituție practică o poliție a gândirii ceea ce este de neacceptat într-o societate democratică”.

Consiliul pentru Combarerea Discriminării și Consiliul pentru Studierea Arhivelor Securității se află sub control parlamentar. Respectiv, partidele parlamentare își trimit reprezentanții în conducerea instituțiilor. Deci, conduceri politice.

Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului a trecut în anul 2020 în subordinea Guvernului. Până anul trecut, președintele României era cel care numea conducerea institutului. IICMER a fost creat prin lege în 2004 special pentru Ion Iliescu, care a și condus institutul până când a fost inculpat în dosarul Revoluția Română.