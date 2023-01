Exclusiv. Politicianul care a „furat startul” pentru prezidențialele 2024. Va fi candidat sau țopăie degeaba? Video

Invitatul jurnaliștilor Robert Turcescu și Dan Andronic în prima ediție a podcastului EVZ Play din 2023 a fost sociologul Mirel Palada. Cunoscut pentru precizia cu care a anticipat diferite rezultate electorale de-a lungul vremii, Palada a creionat un tablou de început de an al preferințelor alegătorilor la alegerile prezidențiale din anul 2024, un an foarte fierbinte din punct de vedere politic, cu 4 tururi de alegeri.

Geoană, mai sfătos decât este în realitate

Astfel, a subliniat invitatul în studioul EVZ-Capital, actualul secretar general adjunct al NATO pare favorit, potrivit celor mai recente sondaje de opinie, să devină umătorul președinte al românilor. Așa cum au remarcat gazdele emisiunii, Mircea Geoană a fost foarte prezent în ultimele luni în spațiul mediatic. Ba chiar a plusat neinspirat, a remarcat Robert Turcescu despre fostul președinte al PSD, care în opinia sa a încercat să emită lucruri inteligente. „Niciodată nu l-am văzut să spună lucruri memorabile”.

„Politicienii tot timpul se chinuie. Îi văd pe toți, se străduie să pară altfel decât sunt. Vor să fie altfel, să proiecteze o imagine mult diferită despre ei. Doar Iohannis e egal cu sine însuși, aceeași scârbă superioară (…) Geoană încearcă să pară mai sfătos, mai înțelept decât este. El pe persoană fizică e un tip Ok (…) E văzut ca fiind candidatul potrivit pentru no matter what„, a nuanțat interlocutorul său.

PSD, indecis între Mircea Geoană și Marcel Ciolacu

Sociologul a mai furnizat o știre importantă: în turul 2 preferințele votanților ar merge către o finală Geoană – Emil Boc, edilul clujean fiind la acest moment candidatul cu cele mai mari șanse ale liberalilor. Asta în condițiile în care pitorescul Rareș Bogdan nu stă prea bine în sondajele Sociopol, casa fondată de Palada. De cealaltă parte, președintele actual al social-democraților, Marcel Ciolacu, ar putea face o figură frumoasă la alegerile din 2024, astadesigur în cazul în care va candida.

„Am făcut o chestie pe care nu am mai făcut-o până acum. I-am pus pe toți pe o listă enormă, cine considerați că e cel mai potrivit să fie președintele României? Răspunsul e simplu: Geoană by far. PSD nu cred că îl va lăsa pe Geoană să candideze (…) Dacă Simion nu intră în turul 2, de la PSD va fi Ciolacu. A evoluat foarte mult. Foarte multă lume îl subestimează, dar a pus șaua pe partid cum nu se poate. Sunt destul de mulți lideri care să-i conteste autoritatea, și totuși el face față”, a completat analiza sa sociologul.

Pe palierul votanților AUR, Diana Șoșoacă ar putea fi folosită de SRI ca să îl împiedice pe liderul AUR George Simiuon să ajungă în turul 2, a mai precizat Mirel Palada.

Emisiunea integrală cu Mirel Palada: