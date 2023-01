Mircea Geoană: „Suntem tratați ca fiind o țară de mâna a doua”. Când ar fi trebuit să intrăm în Schengen?

Mircea Geoană a amintit că în decembrie 2004, împreună cu Vasile Pușcaș, „am fost la Bruxelles și am încheiat negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Eu am semnat, cu mâna mea. Automat trebuia să intrăm în Schengen la cinci ani după aderarea în UE”.

Întrebat dacă sunt români care ne pun bețe în roate la nivel înalt, Mircea Geoană a spus: „Da. Avem un talent fantastic de a ne duce la Înalta Poartă să ne plângem”.

„Ce s-a întâmplat cu Schengen arată că România e tratată ca o țară de mâna a doua”

Mircea Geoană a vorbit despre aderarea României în Spațiul Schengen. Secretarul adjunct al NATO susține că ceea ce s-a întâmplat în 2022 arată că România este tratată ca fiind o țară de mâna a doua.

„Ce s-a întâmplat cu Schengen nu este o chestie în sensul că „mai stăm un pic la coadă”. Ce s-a întâmplat cu Schengen, de fapt, este ilustrarea faptului că suntem tratați ca fiind de mâna a doua, iar lumea nu mai suportă acest lucru. De aici vine mânia oamenilor. Nu vorbesc de mecanica, execuția problemei etc. Politic, tehnic putem discuta. Românul a răbufnit și trebuie să spun că românul are dreptate să răbufnească pentru că sunt lucruri pe care noi le-am putea face mai bine ca țară, ca instituții etc”, a zis Mircea Geoană.

Când ar fi trebuit să intrăm, de fapt, în Schengen?

Secretarul adjunct al NATO mai suține că „este dreptul nostru” să intrăm în Schengen deoarece automat trebuia să intrăm în Schengen la cinci ani după aderarea în UE.

„Ni se cuvinte să intrăm în Schengen! Este dreptul nostru. Eu am negociat: în decembrie 2004, cu Vasile Pușcaș, am fost la Bruxelles și am încheiat negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Eu am semnat, cu mâna mea. Automat trebuia să intrăm în Schengen la cinci ani după aderarea în UE, să nu mai avem MCV, să intrăm în zona euro, să avem mai multe coridoare europene. Coridorul 9 transversal prin Moldova românească a dispărut complet de pe hartă. De ce a dispărut? Cum a dispărut?!”, a mai spus Mircea Geoană.

„Am semnat clar: la cinci ani după aderarea în Uniunea Europeană, trebuia să nu mai avem MCV! Am semnat și să aderăm în Schengen! Și pentru zona euro!”, a subliniat Mircea Geoană în podcastul lui Damian Drăghici.