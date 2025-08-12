Social Exclusiv: Paul al României trage tare și pentru terenurile din Suceava. Despre câte hectare este vorba







Paul al României, plecat din țară după sentința în dosarul Băneasa, nu lasă moștenirile de la tatăl său pe mâna statului. Acesta se judecă acum pentru terenurile din Suceava.

Prințul Paul merge până în pânzele albe pentru terenurile și pădurile moștenite de la tatăl său. După ce a reușit să le recupereze pe cele din Vaslui, acum se concentrează pe cele din Suceava. De altfel, în primă instanță a și câștigat. ”Admite cererea formulată de Al României Paul Philippe, în contradictoriu cu Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava.

Anulează Hotărârea nr.1 /21.02.2024 a Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava şi obligă pârâta să reia procedura de soluţionare în dosarul format în urma cererii nr. 562/2005. Fără cheltuieli de judecată”, au specificat magistrații Judecătoriei Dorohoi. În acest moment dosarul a ajuns în apel la Tribunalul Suceava, acolo unde are termen în septembrie.

Potrivit informațiilor din spațiul public, și în această zonă, Paul ar fi moștenit 40.000 de hectare în Suceava. Este vorba despre pădurea Broșteni și cea de la Crucea. Aceasta din urmă ar avea 11.000 de hectare. Doar că din aceste terenuri, lui Paul i-ar reveni 40%, asta pentru că restul de 60% ar fi fost deja vândut omului de afaceri Vasile Creștin.

De altfel, acesta se judecă cu prințul în multe alte dosare legate tot de diferite terenuri. Cert este că pentru dosarul de la Suceava, Paul a mandatat deja pe cineva să îl reprezinte. Este vorba despre Viorel Dabija, cel care îl reprezintă și în alte dosare.

Mai ales că în acest moment, prințul nu prea are cum să vină în țară pentru că va fi arestat în vederea executării pedepsei. Pe numele lui este emis un mandat de extrădare care se judecă la Paris, acolo unde se află în acest moment Paul al României.