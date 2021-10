EXCLUSIV. Pandemia ne îngroapă cu excavatorul! Cîțu este implorat: Dați bani căci rămânem cu morții pe masă. VIDEO

Intervenit live în podcastul EVZ Play moderat de Robert Turcescu, primarul municipiului Botoșani ade declarat: „Avem un număr mare de solicitări pentru a executa gropile. Ieri am avut 14 înhumări, pentru 4 am apelat la un miniexcavator. Suntem calibrați pentru maxim 5 înhumări pe zi. Avem nevoie de ajutor ca să nu rămânem cu morții pe masă. Ne apropiem de 10 la mie rata de incidență, se discută de carantinarea municipiului, lucru foarte greu acceptat de populație. Am înființat o locație maraton de vaccinare.

„Botoșaniul nu a primit niciun ban pentru că e pesedist”

E descurajant când guvernul face rectificare, iar Botoșaniul nu a primit niciun ban pentru că e pesedist. Toate paturile sunt ocupate, sunt două spitale suport, dar e nevoie de suplimentarea cadrelor medicale pe UPU și ATI. Medicii sunt cu nervii întinși la maxim, abia mai fac faț”ă, a explicat edilul.

Primarul face un apel disperat ca premierul să includă județul rapid pentru alocarea de fonduri din bugetul de rezervă al Guvernului. „L-aș ruga pe primul ministru să se uite la nevoile pe care le au toți românii indiferent de culoarea politică. Avem nevoie și la Botoșani de bani căci pandemia se apropie de un vârf. Situația e dramatică”, a precizat primarul Cosmin Andrei.