Exclusiv. Noua lege a mobilității urbane a trecut de Senat! Ce se întâmplă cu locurile de parcare? Turcescu: Vă dau o veste proastă. Video

De menționat că mobilitatea urbană durabilă este componentă a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și are ca scop adoptarea de soluții digitale și ecologice de transport.

Axa transportului de 15 minute

Moderatorul podcastului HAI România, Robert Turcescu, a avertizat că noul proiect de lege prezentat triumfalist de inițiatorii săi include multe capcane, ambalate în enunțuri care dau bine la electorat gen reducerea poluării urbane și a ambuteiajelor, îmbunătățirea condițiilor de transport, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, sporirea siguranței rutiere. Jurnalistul EVZ a observat însă că legea prevede explicit „reducerea volumului de parcări pentru autovehicule”. Gazda podcastului marca EVZ-Capital a citit fragmente din proiectul de lege care include capitolul „Măsuri pentru stimularea înnoirii parcului auto nepoluant destinat transportului public urban”.

„Toți cereți locuri de parcare. Nu mai cereți locuri de parcare. Vă dau o veste proastă, planul este să fie cât mai puține locuri de parcare, nu cât mai multe. Atenție ce zice aici la lege, a trecut de Senat, urmează Camera Deputaților. Ăsta e viitorul. (…) Deci să nu faci cumva mai mult de 15 minute, asta va fi axa, un cerc. Aici te învârți, cu bicicleta, cu trotineta”.

Ne întoarcem la mașinile cu soț și fără soț?

Invitatul său, sociologul Mirel Palada, a avertizat că deși inițiativa legislativă se prezintă ca recomandare, e doar o chestiune de nuanță și pasul către a deveni obligatoriu e destul de fragil.

„The devil is in the details. Este diferența dintre recomandare și obligativitate. O nevoie de urbanism și de optimizare a interacțiunii sociale nu este nimic rău în sine, asta fac orașele de când lumea. Dar este diferența dintre a-ți recomanda și a se strădui pe bază de planificare urbană să ai toate serviciile cât mai aproape, și a te obliga ca pe vremea comunismului. Aici va fi diferența pentru că statul român va ajunge să zică încetul cu încetul: o zi mașinile cu soț, o zi mașinile fără soț. Benzină, rație o canistră sau jumătate de rezervor.

Nu vei reuși cu adevărat să impui regulile astea decât prin obligativitate, dar sunt diferențe de obligativitate. Problema e când va veni cineva să zică: nu mai ai voie să bei băuturi carbogazoase, nu mai ai voie să mai fumezi, nu mai ai voie să mergi cu mașina. Lumea zice OK, plătesc o taxă în plus că băutura e cu zahăr. Noi încercăm să internalizăm toate aceste fenomene negative care până acum au fost externalizate. Dar una e să aduci înapoi în textura socială prin prețuri mai mari și alta e să aduci prin interzicere”, a observat sociologul.

Interzicerea e mai tentantă pentru stat decât recomandarea

„Nu sunt fumător, nu suport tutunul. Dar am să lupt întotdeauna pentru dreptul unuia de a-și aprinde o țigară”, a replicat Robert Turcescu. Jurnalistul Dan Andronic a apreciat că prin interzicere va fi mult mai simplu pentru decidenți decât prin recomandare, fiindcă „se declanșează mecanismul social mult mai rapid”.

Sociologul Mirel Palada a mai punctat că astfel de proiecte vorbesc despre „presiunea ingineriei sociale de a fi domestic”. Context în care acesta a legat scandalul fraților Tate, eliberați după 3 luni de detenție, de nevoia statului de a controla abordările care ies din discursul oficial, precum și de presiunea venită dinspre curentul progresist de inspirație neomarxistă.

