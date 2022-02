EXCLUSIV. Naționalismul, arma cu două tăișuri! AUR își dă cu stângul în dreptul? Lavric: Am încasat-o pe mâna noastră (VIDEO)

Profesor de filosofie, Sorin Lavric a fost dat afară din Uniunea Scriitorilor, în urma unor acuzații controversate lansate în spațiul public. Senatorul AUR a subliniat că nu a dorit să se lupte cu organizația, dar și că nu este singurul ideolog al partidului pe care îl reprezintă.

Lavric: Ascensiunea ne-a transformat într-o țintă

Invitatul în studioul EVZ Play a subliniat că este responsabil într-adevăr cu doctrina politică și ideologică a partidului cu cea mai rapidă ascensiune în rândul românilor (potrivit unor sondaje menționate de Dan Andronic, a ajuns la 26% în preferințele electoratului), însă asta a venit la pachet și cu foarte multă adversitate dinspre scena politică.

Lavric: Această ascensiune ne-a transformat într-o țintă. Suntem încolțiți din toate părțile. N-ați văzut la ce canonadă am fost supuși în ultima lună? Am încasat-o și pe mâna noastră, și cu Holocaustul și cu Călin Georgescu.

Andronic: Eu eram siderat, îl ascultam și aveam impresia că nu înțelege ce vreau să îl întreb. Inițial am vrut să îl întreb altceva că avea colecția lui de platitudini, pe care le-a mai spus și când l-am avut invitat. Dar ascultându-l și realizând ce a spus, am schimbat întrebarea. L-am întrebat ce gest eroic a făcut Codreanu. Eu sunt istoric, pot să spun că Antonescu are un profil mult mai complex decât cel al lui Codreanu. L-am întrebat după aia cu Holocaustul dacă rămâne o temă minoră. Vorbim de niște asasinate politice. E foarte greu să spui că e un erou dacă îți începi cariera cu un asasinat politic, prefectul Manciu nemaivorbind de cazul Stelescu asasinat în mod barbar.

Curea: Putea să spună asta în cafenea, dar când vorbești în numele unui partid e altceva.

„Georgescu a dat apă la moară celor care ne pun în cârcă toate stigmatele”

Lavric: Afirmațiile dlui Georgescu au fost lamentabile. Dacă vorbea în nume propriu, la o cafenea, omenește era părerea dânsului. A tras după el și AUR. A dat apă la moară celor care ne pun în cârcă toate stigmatele. În orice epocă există niște teme tabu pe care nu le poți interpreta decât în acea paradigmă a interpretării univoce. Această paradigmă introduce niște limite ale discursului politic pe care dacă nu le respecți, îți pui capul sub ghilotină.

Andronic: Dacă legea țării spune că Antonescu este considerat criminal de război și este interzisă propaganda de tip legionar, eviți orice situație de tipul ăsta. Nemaivorbind de tâmpenia cu Holocaustul.

Lavric: A fost o expresie regretabilă, deși mesajul principal al comunicatului era unul didactic.

Lavric: Ne asumăm lucid naționalismul, dar cu o inteligență pe care o învățăm în timp

Andronic: Veniți pe un soi de naționalism. Dar știm că naționalismul acum nu e bine primit. E examenul pe care îl dați cu temele astea.

Lavric: Dacă ieși din paradigma epocii, repet, o încasezi așa cum am încasat-o. Ne asumăm lucid naționalismul, și trebuie să o facem cu o inteligență pe care o învățăm în timp. Să menții memoria strămoșilor, dar fără paradigma ideologică, asta am încercat eu să fac.

În cadrul emisiunii senatorul AUR a specificat că în mod cert Călin Georgescu nu mai are legitimitatea de a reprezenta partidul și a căzut în dizgrație.