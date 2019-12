Disputa dintre Marcel Vela și Raed Arafat a continuat ieri printr-o declarație a ministrului de Interne:

„Mi-e foarte greu să răspund (dacă îl voi demite – n.n) pentru că în ultima perioadă s-au întâmplat lucruri care m-au dezamagit. De la comandamentele la care am participat, se știa că la MAI nu am avut de la cine să preiau mandatul, în sensul că trebuie să semnez un proces de semnare-primire mandat. Ca să respect legea, trebuie să fac un audit, ca să facă o demarcare între ce a făcut PSD și ce a făcut PNL. Am făcut prima dată la Jandarmierie și s-a constat că se suprapun unele sarcini. Sunt funcții și oameni care se suprapun. (…) La IGSU încă nu s-a făcut acest audit”, a spus Vela, la Digi 24.

Potrivit unor surse din Ministerul de Interne, care au confirmat în exclusivitate pentru evz.ro, astăzi va fi anunțată o mișcare strategică a lui Marcel Vela. Va fi numit consilier onorific al ministrului, dr. Radu Zamfir,

Supranumit de presă „Eroul din Apuseni”, dr. Radu Zamfir va fi consilierul ministrului pe probleme de situații de urgență. Acesta este supraviețuitorul tragediei produsă în urmă cu 5 ani, când un avion s-a prăbușit.

„După o bâlbâială în lanț a autorităților, care s-a întins pe mai multe ore, avionul a fost găsit, în jurul orei 21.00, de niște moți din comuna Horea. Toți erau grav răniți, cu excepția medicului Radu Zamfir care, în așteptarea unui ajutor ce nu mai venea, a făcut tot posibilul ca să-și salveze colegii, fiind numit ”Eroul din Apuseni”. Însă, după ore de stat în frig, nu a mai putut să facă nimic pentru Aura Ion și Adrian Iovan, care au murit după ce echipele de salvare au ajuns în pădurea înghețată. Ceilalți au supraviețuit și, astăzi, își văd de viețile lor, dar nu vor uita niciodată coșmarul prin care au trecut”, scriam evz.ro în urmă cu un an, într-un articol dedicat acelor momente.

