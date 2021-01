Ministrul Sorin Cîmpeanu a afirmat că aproximativ 20% dintre elevi nu au ridicat tabletele promise de minister, fie pentru că nu au știu de ele, fie pentru că nu au mai avut nevoie. Ba a venit și cu o informație uluitoare, conform căreia unii elevi nu au primit deloc, iar alții au primit câte două sau trei tablete.

„Există un stoc important de tablete care nu au fost ridicate de elevi şi de părinţi, spre exemplu. Voi cere o raportare exactă, dar estimez că până în 20%, ceea ce înseamnă un procent foarte mare. Unii nu le-au ridicat pentru că nu au ştiut, alţii pentru că nu au avut nevoie. Există situaţii, din păcate, în care acelaşi copil a primit două, sau chiar trei tablete, una de la minister, una de la primărie, una de la nu ştiu ce sponsor, în timp ce alţi copii nu au primit niciuna. Există o inechitate foarte pronunţată, lucrurile au fost amestecate, au venit foarte rapid unele peste altele, este o situaţie care trebuie să fie reglată cu cap şi cu responsabilitate”, a declarat ministrul Educaţiei.

Lucrurile sunt nițel mai complicate. Ministrul Educației fie a fost mințit de subalternii din instituție cu privire la aceste tablete, fie a ascuns domnia sa adevărul, prin omisiune.

Cred că mai degrabă a fost mințit de angajații ministerului. Iar argumentul ni l-a oferit tot ministrul atunci când a afirmat că a primit rapoarte din unele județe în care se scria că, în proporție de peste 90%, totul merge perfect cu școala online. Sorin Cîmpeanu a precizat că nu crede acest lucru. Și chiar e greu de crezut, știindu-se realitatea din școlile din mediul rural și din localitățile mici, cu populație defavorizată.

„Am văzut raportări din judeţe în care 92 – 96% s-a derulat perfect învăţământul online, lucru pe care am afirmat clar: nu îl cred. Dacă ar fi fost să fie aşa, nu am mai fi avut acum nicio problemă şi de asta am cerut aceste raportări împreună cu cauzele care au generat un număr mare de elevi aflaţi în risc cu privire la neîncheierea situaţiei şcolare pe parcursul primului semestru”, a spus ministrul Educaţiei.

Să ne întoarcem la adevărul despre tablete. Ministrul Sorin Cîmpeanu nu știe ce li s-a spus, anul trecut, părinților în școli și în grădinițe unde, într-adevăr, li s-au dat tablete de la minister sau de la primărie. Poate or fi existat și sponsori în unele locuri, dar cantitățile sunt mici.

Dacă într-o școală s-au adus tablete și de la minister și de la primărie, atunci de vină nu poate fi decât directorul acelei școli care a jucat la dublu și nu a informat niciuna din părți că a primit tablete. Un exemplu deja cunoscut și dovedit este cel de la Primăria Sectorului 5, unde noul primar Cristian Popescu Piedone a găsit într-un depozit sute de tablete nedistribuite elevilor.

De ce au refuzat 20% dintre părinți să ridice tabletele?

Ministrul trebuie să știe că, la distribuirea tabletelor, părinților li s-a spus în multe școli că trebuie să plătească tableta în cazul în care copilul o pierde, o sparge sau se strică. Știu și cazuri unde primarii care au distribuit tabletele au interzis asemenea practică, comunicând școlilor că este ilegal să facă asemenea hârtii/procese verbale cu părinții. Posibil, însă, că în alte unități de învățământ să nu se fi produs această intervenție. Iar atunci părinții să refuze să ia tabletele fiind vorba de oameni cu posibilități materiale reduse, care și-au făcut socoteala că ar fi trebuit să cumpere de două ori o tabletă. Pe una trebuia să o plătească la școală, dacă copilul ar fi pierdut-o sau stricat-o, pe alta ar fi trebuit să o cumpere de pe piață ca școlarul să-și poată continua cursurile online.

Au fost și părinți mai avuți, care nu au vrut să se încurce cu regulile prezentate de învățătoare, educatoare sau diriginte, și i-au cumpărat copilului tabletă.

Sunt convinsă că ministrul Educației va cerceta mai bine situația și va afla de ce este cantitatea de 20% de tablete nedistribuită, în condițiile în care, la sate s-a înregistrat un procent mare de abandon școlar de când cu lecțiile online.