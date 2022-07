Exclusiv. Ministrul Muncii: PNRR făcut de Ghinea și Cîțu e antiromânesc. Pensiile nu mai cresc până în 2070?!

„Este clar că ce ne-a făcut nouă domnul ministru Ghinea cu domnul prim-ministru (n.r. – Florin Cîțu)… vom avea multe de descusut la chestia asta. Eu cred că a fost o chestie antiromânească… Dacă tu vrei să-ți condamni pentru 50 de ani la sărăcie, populația ta, definiți-o dumneavoastră. Eu, în afară de antiromânește, nu-mi permit să spun…”, a spus Marius Budăi, ministrul Muncii.

Pensiile plafonate la 9,4% din PIB până în 2070?!

România a ajuns deja la un procent de 9,3% din PIB pentru pensii, mult sub media europeană care se situează între 12,5 și 13%. Chiar și în aceste condiții, există un paragraf în PNRR care l-a șocat pe actualul ministru.

„Când am venit la guvernare am început să descoperim anomaliile. Tu nu poți să pui în PNRR un prag, de 9,4%, știți până când? Până în 2070! Nu mai e mult, nu? Deci vreo 50 de ani… Am solicitat colegilor mei din prima zi în care am ajuns la minister, dați-mi și mie ceva, să văd argumentul lui 9,4% și să văd argumentul lui 2070. Colegii mei din instituție au spus foarte clar: «Domnule ministru, n-am trimis noi așa ceva. Nu am trimis niciun document care să vorbească despre un procent și, mai ales, până când…până în 2070.» Deci s-a trecut din burtă acolo așa ceva”, susține ministrul Muncii.

Tun de 4 milioane de euro pentru consultanță

Pe lângă hotărârea aberantă de a limita creșterea pensiilor, autorii Planului Național de Redresare și Reziliență au stipulat milioane de eurp pentru consultanță.

„Un contract ar fi trebuit să ne coste 4 milioane de euro, consultanța, pe o altă lege a pensiilor, vreau să spun că am negociat cu Banca Mondială și nu plătim mai mult de 1,5 milioane, 2,5 milioane rămân și se duc la trezoreria statului. Adică n-am făcut din PNRR un program de consultanță. Cum așa s-a dorit…”, este presupunerea ministrului Muncii, Marius Budăi.

