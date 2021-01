Viziunile asupra guvernării ale PNL, USR-Plus și UDMR suferă de fracturi majore între ele. Această realitate produce efecte negative serioase asupra mersului economiei și a impactului asupra cetățenilor.

Liderii USR-Plus au cerut și au primit ministere de mare răspundere pentru diminuarea efectelor crizei economice și sociale generate de pandemia covid dar și pentru reformarea sistemului de justiție din România. În loc de acțiuni guvernamentale precise în aceste domenii, miniștrii USR-Plus blochează proiecte guvernamentale. Aceștia au transformat ministerele pe care le conduc în arene de luptă politică cu partenerii lor de la PNL. Democratic și sistemic, câmpul de luptă politică între partide este Parlamentul.

Ministrul Ghinea de la USR blochează proiectele, cu gândul la campania electorală din 2024

Cristian Ghinea, ministrul USR al Fondurilor europene, întârzie cu intenție distribuirea banilor către mediul economic privat. Banii alocați ajutorării economiei private afectată de pandemie provin din Planul Național de Reziliență (PNNR) în valoare de 30 de miliarde de euro și din Planul multinațional financiar 2021-2027 în valoare de 40 de miliarde de euro.

În luna decembrie 2020 urmau să vină către firme primele tranșe din aceste fonduri europene alocate special pentru refacerea sectorului privat afectat de criză, în urma celor convenite între fostul premier Orban și reprezentanții mediului de afaceri.

Banii nu au mai venit pentru că noul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea de la USR, cel care gestionează PNNR și Planul multinațional a anunțat că are o altă viziune asupra repartizării fondurilor europene. Consecința: a blocat finanțarea mediului privat deși accesarea acestor fonduri trebuie să aibă loc până în luna aprilie.

Care este preocuparea declarată a ministrului USR Cristian Ghinea? De creare a unui nou sistem de alocare a ajutoarelor sociale: ,,Vrem să schimbăm modul în care se plătesc ajutoarele sociale din România. Vrem să testăm cât putem finanța din implementarea venitului minim de incluziune. Această idee ar costa 2 miliarde de lei pe 4 ani, bani din PNNR. Eu cred că merită.,,

„Nu să ne trezim în 2026 și să spunem ce am făcut din PNNR cu cei 30 de miliarde de euro? Păi am făcut metrou la Cluj, am făcut o autostradă aici… Dar România, dincolo de aceste proiecte de infrastructură, nu are și alte probleme structurale la care trebuie să ne gândim?”, și-a expus ministrul USR viziunea politică.

Ministerul a fost arondat astfel de Ghinea, frontului de luptă politică. L-a anunțat pe primarul Clujului, Emil Boc, lider al PNL care se află în polemică cu ministrul Plus, Vlad Voiculescu, că nu îi acceptă planul de construire a metroului în Cluj. Mai mult, Ghinea arată că gândește în termeni politici vizionari. Spre anul electoral 2024. Intenția sa declarată pentru ajutoarele sociale, o temă consacrată a PSD, demonstrează interesul progresiștilor pentru atragerea acestui segment electoral al PSD spre USR-Plus.

Ministrul Plus Vlad Voiculescu afectează campania de vaccinare în schimbul luptei cu Emil Boc

Vlad Voiculescu, ministrul Plus al Sănătății, afectează sistemul de vaccinare anti-covid. Deși fostul Guvern Orban stabilise procedura prin care primăriile din țară urmează să coordoneze vaccinarea populației împotriva Covid, Vlad Voiculescu a decis să schimbe proiectul inițial. Concret, Voiculescu intenționează să nu mai finanțeze procesul de vaccinare gestionat de administrațiile locale.

Reacția Asociației Primarilor, condusă de primarul PNL al Clujului Emil Boc, a fost imediată. De critică dură către Vlad Voiculescu. Ministrul Plus a reacționat prin discursuri politice, iar polemica s-a extins. Au intervenit, alături de Boc, și alți primari din marile orașe. Reacția lui Voiculescu a continuat pe linia politică și nu pe cea așteptată, de responsabilitate ministerială. Cu ironii și glumițe la adresa primarului PNL.

Eficientizarea campaniei naționale de vaccinare aflată în desfășurare, sarcină a ministrului Plus Vlad Voiculescu, mai poate aștepta.