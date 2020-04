Redau integral textul lui Dorin Chioțea pentru a intra pe firul unei poveștii abracadabrante, pe care am împărțit-o în mai multe episoade.

O întâmplare scurt-circuitătoare

„Cu 30 de ani în urmă eram martor mut la cel mai grav conflict interetnic de pe aceste meleaguri: bătălia româno-maghiară de la Târgu Mureș. Doar investigatorul Victor Roncea insistă zilele astea asupra subiectului cu detalii extraordinare (în Evenimentul Istoric). Un documentar uluitor, „Martie Negru”, a produs cândva pentru TVR si Cristina Țilică (reporter – Marian Voicu); poate fi găsit pe youtube. Cinci oameni au murit atunci – 2 români și 3 maghiari -, aproape 300 au fost răniți, regretatul scriitor Suto Andras și-a pierdut un ochi, iar Mihai Cofar, 72, un om obișnuit din Ibănești, a fost nenorocit pe viață. Mutilat și paralizat, acesta a fost considerat maghiar de presa internațională îngrozită de atrocități. Imaginile cu el bătut până aproape de moarte de câțiva semeni ar trebui blurate după standardele tv de azi.

Între etnicii maghiari care au făcut această grozăvie au fost detectați doi. Unul dintre ei, Pal Cseresznyes, a fost condamnat la ani grei de închisoare si grațiat apoi la cererea UDMR de către Emil Constantinescu. Înainte de a semna decretul, președintele l-a sunat pe dl Cofar să-i ceară acordul. Acesta i-a spus că și-a iertat călăul. Celălalt agresor, Ernest „Erno” Barabas, a primit în 1992 zece ani de temniță și a fugit imediat în Ungaria, apoi a refuzat sistematic orice extradare. N-a mai revenit deloc în România.

De aici vă povestesc o experiență personală copleșitoare: Anul trecut, prin aprilie, am ajuns la Miskolc, Ungaria, pentru două zile. Am vizitat o uzină de cutii de aluminiu (doze pentru sucuri) și fabrica de energizante Hell, marele rival mondial al RedBull. Investiții de peste 200 de milioane de euro. Combinate ultramoderne, perfect organizate, a fost o documentare nemaipomenită. Hell, care domină deja multe piețe în lume, îl are pe celebrul actor american Bruce Willis drept imagine de brand. În tot acest periplu ni se spunea că familia care deține această mega-afacere e una dintre cele mai bogate din Europa; fară să ni se dea nume! Am aflat doar că ar fi vorba despre doi frați originari din Târgu-Mureş, care au venit în Ungaria cu tatăl lor în urmă cu aproape 30 de ani. M-am uitat pe net și cu greu am găsit numele de Barabas. Asta am făcut în singura noapte petrecută la Miskolc, într-un resort de vis, perla unei zone deluroase bogată în ape minerale. Simțeam că mă zgârie ceva pe retină, dar nu știam de unde să iau personajul.

La final, când am coborât la subsol să intru în microbuzul care ne ducea la aeroport spre Budapesta, la 2 m de mine era parcat un Mercedes AMG d-ăla de 200.000 euro. La volan se afla un bătrânel blajin, în dreapta era soția lui. M-a auzit că vorbeam romanește cu colegii de călătorie. Avea geamul lăsat, numerele de înmatriculare erau locale. Ne-am privit, a venit la mine să-mi strângă mâna și m-a întrebat cu un sublim accent ardelenesc: cum v-ați simțit aici? I-am spus: OK, dar cine sunteți, patronul? Da, zice. Eu am făcut toate astea (foto).

Mă numesc Erno Barabas!”

Îi mulțumesc imediat pentru pont lui Dorin Chioțea și rămân pe gânduri. Putea fi adevărat? Să fie chiar acel Erno Barabas? La urma urmei sunt atâția urmași ai lui Baraba în Ungaria! Dacă este doar un bătrânel blajin, cu adevărat, care a reușit fără nici un sprijin al sistemului de stat unguresc să devină milionar în euro?