Exclusiv. Medicul român Herman Bercovici și legăturile strânse cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. „Suntem cei mai apropiați oameni ai lor”

Invitat în emisiunea EVZ Play, realizat de Manu Ionescu, Herman Bercovici vorbește despre anii în care i-a stat alături ca sfătuitor premierului israelian Benjamin Netanyahu și despre legătura apropiată pe care o are familia lui cu acesta.

Prima întâlnire dintre medicul român și Bibi Netanhyanu

Herman Bercovici a povestit că l-a cunoscut prima oară pe Netanhyanu în anii 1992-1994, când acesta din urmă avea nevoie de un medic pediatru pentru copilul său nou-născut. „El a căutat cel mai bun medic pediatru din Ierusalim. Toată lumea vrea să vină la mine. Toată elita venea la mine. El a zis că a căutat pe cel mai bun. Avea un copil mic care a plâns noaptea s-a vindecat și de atunci suntem împreună, de 28 de ani. Nu eu l-am căutat.

Mi-a zis după trei zile să știi domnule doctor că n-am văzut doctor ca tine. Eu mă port foarte lejer, ca în România, mama m-a învățat, fii medic, om , nu te uita la bani. Și așa am fost întotdeauna și așa primești feedback. Poți să fii cel mai bun medic din lume dar dacă ești imposibil”, a spus medicul român.

Ulterior, relația lor a evoluat rapid și a devenit medicul copiilor lui. „Suntem așa de apropiați, a fost ziua de naștere în octombrie a lui Netanyahu, suntem cei mai apropiați oameni ai lor”, a spus medicul. Acesta a povestit că a avut o relație strânsă chiar și cu tatăl lui Netanhyanu, salvându-i viața de două ori. Mai târziu, Herman Bercovici a spus că deși nu s-a băgat în politică, discută despre ea în particular cu primul-ministru al Israelului.

„Am și eu multe cunoștințe, și aveam multe discuții filozofice, îmi aprecia și inteligența și tot, și-mi zicea ce bucuros este că Bibi are un prieten ca mine. Bibi este un om care are încredere în oameni și el crede că oamenii pe care îi alege stau lângă el. Astăzi majoritatea politicienilor din Israel l-au trădat. Eu nu m-am băgat în politică, eu sunt în altă parte, sunt în spatele lor, fac politică cu el particular”.

Bibi Netanhyanu, un om extrem de inteligent

Medicul român a mai povestit că multe lucruri pe care el i le-a sugerat premierului israelian le-a aplicat mai târziu în Israel și l-a descris pe acesta ca fiind un om extraordinar de inteligent, plin de umor și cu o pasiune pentru istoria grecească, perioada romană și geografie.

Medicul a mai adăugat că în rândul populației, premierul este o figură extrem de apreciată și că peste 60% din populație îl consideră rege.

Herman Bercovici a mai vorbit și despre acuzațiile de corupție și fraudă îndreptate împotriva prim-ministrului israelian, menționând că aceasta a fost singura cale prin care îl puteau ataca, pentru că nu au putut să-l dea jos din funcție. „Pentru că n-a putu fi dat jos și au căutat un drum, singurul drum care se putea face, erau acuzațiile de corupție”. Ba mai mult, medicul a precizat că s-au adus acuzații chiar și împotriva lui, însă nu au putut fi demonstrate.

„Eu vreau să întăresc relația dintre România și Israel”, a mai spus medicul Herman Bercovici în podcastul EVZ Play.