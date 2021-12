EXCLUSIV. „Martora amenințată” din dosarul lui Don: microfoane pe haine la locul de muncă și acuzații în baza unui dosar clasat. Ce spune fostul iubit al femeii

Uifălean Diana, fostă angajată AJOFM Cluj, declarată inculpată și condamnată de Tribunalul Cluj-Napoca la doi ani și patru luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită, a dezvăluit organelor de poliție cum a fost contactată de fostul iubit al martorei Elena M., un presupus interlop din Râmnicu-Vâlcea. Bărbatul i-a solicitat o întâlnire la un hotel din Cluj-Napoca, pentru a discuta despre rechizitoriul dosarului în care Daniel Don a fost acuzat de luare de mită în formă continuată.

Mai mult decât atât, bărbatul a vorbit despre cum chiar martora Elena M. l-ar fi informat în legătură cu anumite microfoane pe care le purta la locul de muncă, pe haine, pentru a-și asculta colegii. Fostul iubit al Elenei M. a promis să o „pună la punct” pe femeie.

Informațiile apar în contextul în care Elena M. a sesizat autoritățile în legătură cu anumite amenințări că i s-ar da foc cu benzină dacă mai face declarații în dosarul lui Daniel Don. Doar că, potrivit documentelor depuse în plicul galben secret, în cinci ani de zile nu s-a găsit nicio dovadă care să-l incrimineze pe fostul șef AJOFM în acest sens.

Cum a fost contactată Uifălean Diana de fostul iubit al Elenei M.

Iată ce a declarat angajata Uifălean Diana organelor de poliție: „Până în cursul anului 2016, am lucrat în calitate de auditor public intern la AJOFM, perioadă în care numitul Daniel Don a fost director la AJOFM. În data de 11.03.2016, am fost suspendată din funcție, pe rol fiind un dosar la Tribunalul Cluj. În perioada cât am lucrat, am avut o colegă de serviciu, Elena M., care lucra la compartimentul de relații cu angajatorii și ulterior am aflat că a fost transferată la compartimentul persoanelor cu dizabilități.

Despre Elena M. pot spune că o cunoșteam doar din cadrul serviciului, dar nu eram în relații de amiciție sau prietenie cu ea, ci doar ne salutam când ne întâlneam. Despre aceasta mai pot spune că în dosarul în care eu am calitatea de inculpată, ea are calitate de martor.

În data de 11.04.2016, dată la care deja eram suspendată, seara, în jurul orei 22.00, am fost apelată de un număr necunoscut. Inițial, nu am răspuns, dar a insistat cu apelul și astfel am răspuns, apelantul zicând că nu îmi poate spune cum se numește, dar dorește să vorbească cu mine deoarece sunt interesată direct, însă nu îmi poate da detalii prin telefon, zicând totodată că posibil să-mi fie ascultat telefonul. Zicând că mă privește personal, l-am întrebat cum ne putem întâlni, acesta spunând că este cazat la „Golden Tulyp Ana Dome”. Atunci i-am spus să mă aștepte la acel hotel, că o să merg la el, zicându-i totodată că voi fi însoțită de soțul meu și i-am cerut detalii cu privire la cum o să ne recunoaștem, dar acel bărbat (n.r. pe nume Dan C.) a spus că va veni el la mine în momentul în care voi intra în holul hotelului.

În jurul orelor 23.00, aproximativ, am ajuns cu soțul meu în holul hotelului, iar după ce am intrat, un individ a venit direct la noi și, fără a se prezenta, ne-a invitat la el în cameră, dar nu mai rețin exact ce cameră era, posibil 611 sau 620, însă pot spune că era la etajul VI, la ieșirea din lift, prima ușă sau a doua pe partea stângă. În cameră, acesta era singur, dar pe o noptieră am văzut un bilet pe care era scris numele și numărul meu de telefon și am mai văzut scris numele de „Apătean” (n.r. Vasile Dumitru, acuzat pentru dare de mită), făcând imediat legătura că este vorba de un fost coleg al meu, care și el în prezent este cercetat în acel dosar pe rol la Tribunalul Cluj.

Fostul iubit al Elenei M. oferă detalii despre rechizitoriul dosarului

Acesta, primul lucru pe care l-a făcut a fost să-mi relateze detalii despre rechizitoriul dosarului în care am calitatea de inculpată, după care mi-a cerut numărul de telefon a lui Don Daniel, însă am refuzat să îi dau, zicându-i totodată că Don Daniel este în arest la domiciliu și oricum nu poate lua legătura cu el. După alte discuții cu el, am început să-l întreb de unde are numărul meu de telefon, dar a refuzat să-mi spună, dar m-a întrebat dacă o cunosc pe Elena M. și dacă am cunoștință de ce este ea suspendată din funcție de la serviciu. Văzând că insistă cu întrebările despre Elena M., l-am întrebat de ce este așa interesat de ea și dacă nu cumva este prietenul ei, acesta zicând că nu mai este cu ea de aproximativ 2 ani.

Acel bărbat mi-a relatat că el personal a fost cu Elena la București, la Președintele Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă să discute despre suspendarea ei din funcție, eu dându-i de înțeles că relatările lui nu prezintă interes pentru mine. Acesta, ulterior, a început să-mi spună detalii despre familia Elenei M., zicând că o cunoaște și pe mama ei, iar fratele Elenei a lucrat la ea, ceea ce mi-a creat convingerea că o cunoaște destul de bine. Tot el mi-a spus că Elena, având probleme de vedere, i-a plătit o operație pe care a făcut-o în Italia și de asemenea, i-a cumpărat un apartament în Cluj-Napoca, dar nu i l-a plătit integral. Printre alte discuții, acesta m-a întrebat dacă Elena a avut unele „relații” cu Don Daniel cât timp a lucrat la AJOFM, eu răspunzând că nu cunosc nimic în legătură cu cei doi și nu știu despre ce relații vorbește.

Elena M. și-ar fi informat iubitul că purta microfoane pe haine la locul de muncă pentru a-și asculta colegii

Acel bărbat mi-a spus că el știa de la Elena M. că a avut pe obiectele ei de îmbrăcăminte tehnică de ascultare o perioadă de timp și ea a ascultat-o pe o colegă de serviciu, Mara. Având în vedere că mi s-a părut o persoană fără studii și un vocabular mai sărac și rudimentar, l-am întrebat cu ce se ocupă și de unde este, zicând că este din Vâlcea, de unde este și Elena M. și (n.r. că) se ocupă cu exploatații forestiere.

Bărbatul respectiv era mai mic de înălțime, aproximativ 170-175 m, mai robust, cu puțină burtă, tuns scurt, brunet, îmbrăcat cu o cămașă culoare roșu cu albastru, pantaloni negri de stofă, bine îngrijit, dar nu am observat să aibă anumite semne particulare, cicatrici etc, iar după gesturi și vocabular, părea a fi un individ needucat.

Presupusul interlop spune că „o va pune la punct” pe Elena M.

Revin și arăt că, printre alte discuții, acel bărbat a spus că „el o va pune la punct pe Elena M.”, dar nu mi-a dat amănunte și nici eu nu am fost interesată de afirmația lui. Alte detalii nu mai pot da organelor de poliție referitoare la acea întâlnire cu acel bărbat care, așa cum am relatat mai sus, a refuzat să-mi spună cum se numește”, a declarat Uifălean Diana, pe data de 27 martie 2017, potrivit documentelor din plicul galben secret pus la dispoziția EvZ.

Curios este faptul că Elena M. a fost de acord cu clasarea dosarului, fapt care ridică din nou multe semne de întrebare, având în vedere amenințările serioase care i-au fost aduse. Potrivit documentelor depuse în plicul galben secret, Elena M. a primit în faza de cameră preliminară statutul de „martor amenințat”, prin încheierea penală din data de 29.04.2016, la sesizarea procurorului, însă fără nicio dovadă concretă care să susțină acuzațiile pe care le-a înaintat.

Potrivit declarațiilor fostului șef AJOFM Cluj, acesta a aflat de existența ședinței în care Elena M. a fost declarată „martor amenințat” dintr-o eroare a Tribunalului Cluj-Napoca, care ar fi încărcat-o din greșeală pe Portalul Instanțelor de Judecată. După o perioadă de un an, polițiștii l-au căutat la domiciliul acestuia și l-au anunțat că trebuie să se prezinte la audieri.

Au urmat mai multe tensiuni în dosarul lui Daniel Don, Elena M. neprezentându-se la termenul de judecată pentru că s-au luat mai multe măsuri de protecție față de aceasta, printre care și aceea a audierii sale prin intermediul mijloacelor care să îi distorsioneze imaginea și vocea, fără a fi prezentă în sala de judecată. Pentru că sala de judecată de la Tribunalul Cluj nu dispunea, însă, de aparatură specială, judecătorul Marius Lupea a decis audierea sa la un termen anterior.

Apărarea lui Don: Elena M. a susținut pe baza spuselor unei alte persoane, a cărei dosar a fost clasat, că inculpatul a luat mită

Apărarea fostului șef AJOFM Cluj, Daniel Don, a solicitat instanței ca martora să fie prezentă în sala de judecată la termenul stabilit, chiar dacă aceasta va fi audiată prin mijloace speciale, astfel încât să se asigure șanse egale în fața instanței de judecată, atât pentru apărare, cât și pentru acuzare.

„Martorii sunt propuși pe aceeași teză probatorie, respectiv martora Elena M. susține că știe din spusele doamnei Mărioarei C. (n.r. angajată AJOFM Cluj timp de peste 25 de ani) anumite aspecte, respectiv că inculpatul Don Daniel ar fi primit sume de bani sau ar fi condiționat intrarea experților pe proiecte (n.r. dosarul Mărioarei C a fost clasat pe motiv că fapta nu există. Daniel Don spune că Elena M. a mers la sediul AJOFM Cluj să se întâlnească cu Mărioara C. pentru a o întreba dacă i-a dat mită directorului, pe înregistrarea realizată cu microfoanele implementate pe haine auzindu-se cum femeia răspunde negativ la întrebare).

Doamna C., având și calitatea de inculpat în faza de urmărire penală, nu a dat nicio declarație, ci a depus un memoriu în care a susținut exact contrariul. Atât declarația acesteia, cât și cea a doamnei C. sunt contradictorii pe toate punctele. Pentru aceste motive, consideră că cele două martore trebuie audiate în fața instanței de judecată la același termen, pentru a avea aceleași șanse.

Consider că audierea martorei cu vocea și imaginea distorsionate, impietează exercitarea de către inculpat a dreptului la apărare, cu atât mai mult cu cât, printr-o simplă plângere penală depusă la Secția 4 Poliție și care nu-l incriminează pe inculpatul Don Daniel, ci pe un fost iubit al martorei, care a exercitat acte de agresiune asupra acesteia, creează o situație de inechitate. Având în vedere această împrejurare, solicită întocmirea unei adrese către secție pentru a comunica stadiul dosarului, pentru a vedea în ce măsură se mai impune menținerea acestui statut de martor protejat”, a arătat apărarea fostului șef AJOFM Cluj, potrivit documentelor depuse în plicul galben secret.

În cei cinci ani de când a fost acuzat, autoritățile nu au găsit dovezi care să confirme faptul că Daniel Don a solicitat cuiva să îi facă rău Elenei M., dosarul fiind în faza în care fapta s-a prescris, iar autorul rămânând în continuare unul necunoscut. Acte care să susțină poziția Elenei M. nu prea au existat, dar femeia a rămas „martor amenințat”.