EXCLUSIV. Manevrele lui CTP și gașca la vânzarea cotidianului Adevărul. Monopolul pe acțiuni l-a făcut putred de bogat. Video

Cu două decenii în urmă, privatizarea ziarului Adevărul, una dintre emblemele presei comuniste, a făcut mare vâlvă în spațiul public. Robert Turcescu și invitații săi, jurnaliștii Victor Ciutacu și Mirel Curea, au readus în scenă acea poveste destul de suspectă a vânzării ziarului condus de Dumitru Tinu (foto), dispărut din scenă în urm unei morți suspecte, despre care s-a speculat că ar fi fost un atentat.

Ciutacu: Lui CTP îi plac bănișorii. E bolnav de el

Victor Ciutacu i-a cunoscut bine atât pe Dumitru Tinu cât și pe Cristian Tudor Popescu, care i-au fost șefi la Adevărul pe vremea când realizatorul România TV era angajat ca editorialist. În opinia sa, CTP trebuie chestionat cu adevărat în legătură cu felul în care s-a făcut privatizarea Adevărul. Manevrele făcute de Popescu și de gașca sa de la conducerea ziarului au dus la instituirea unui monopol asupra acțiunilor care au fost date tuturor angajaților de la acel moment.

„Din motive pe care le putem dezvolta, Digi24 a decis să nu-i mai prelungească contractul. Despre asta este vorba, nu l-a dat nimeni afară, nu l-a trimis la forțele de muncă, cum l-a trimis CTP pe Ciutacu în anul 2001 de la Adevărul. (…) CTP are și vârstă de pensionare. Îmi place să cred că la cât îi plac bănișorii, își și încasează pensioara, pe lângă contractul de colaborare… (…) El joacă un rol și în interiorul vieții lui profesionale, pentru că e bolnav de el. Este cuprins de propria importanță și în interiorul propriului birou. (…) Când iese din carapace, este un tip extrem de logic, cu care poți să porți un dialog absolut normal”, a comentat realizatorul România TV.

Curea: Gașca lui Popescu a cumpărat acțiunile pe doi lei

Pe de altă parte, jurnalistul Mirel Curea a subliniat că, plecând de la cazul Cristian Tudor Popescu, se poate trasa una din principalele explicații pentru decăderea presei. În viziunea redactorului-șef adjunct al Evenimentului Zilei, presei nu se i pot imputa neapărat diferitele erori pe care le-a comis în istoria sa – unele din motive obiective – cât felul în care a predat armele în fața DNA. În aceeași intervenție, jurnalistul a dat propriile informații, pe surse, despre privatizarea suspectă a Adevărul.

Curea: Gașca lui Popescu știa că urmează privatizarea, a cumpărat acțiunile din redacție (n.r. – angajaților) pe doi lei.

Ciutacu: Au făcut o combinație să nu poată fi vândute acțiunile decât lor (n.r. – conducerii Adevărul).

Blatul cu statul paralel a distrus presa

Curea: O altă șmecherie în detrimentul colegilor lor a fost cu publicitatea. Pentru ca publicitatea să nu vină la casieria ziarului, iar profitul să se împartă la acționarii ăia mulți, au făcut ei o firmă de publicitate.

Ciutacu: Două firme.

Curea: Grosul profitului rămânea la ei. Făceau cum fac multinaționalele, repatriau profitul. (…) Îi plăceau bănișorii ca la balamuc, dar nu am o problemă cu asta. Domne, eu am o problemă cu morala. A plecat de la Digi, eu nu halesc Digi, am botezat-o UM Digi 24, dar nu se poate. Ani de zile mănânci și bei acolo, trăiești pe urma ălora pe câteva mii de euro frumoase, și le vânezi greșelile ălora? Mă scot din sărite ăștia care vânează greșeli. Presa nu s-a dus dracului din cauza erorilor, ci din cauza nemerniciilor. Lipsa de caracter crasă a distrus presa, deontologeala, blatul cu statul paralel, cu securiștii.

Ediția integrală a podcastului de marți poate fi vizionat aici: