Exclusiv. Maia Sandu înființează „Ministerul adevărului”! Cristoiu: E un experiment care va fi folosit la noi sigur. Video

În motivația sa, Maia Sandu a notat că Republica Moldova a fost supusă „șantajului, embargourilor, hoției și dezinformării în mod constant în ultimii 30 de ani”, atacurile venind în special de la Moscova, potrivit oficialului.

Luptă împotriva cenzurii sau cenzură mascată?

„Cel mai bun antidot împotriva războiului informațional e dezvoltarea rezistenței cetățenilor la faptele reale. Azi anunț inițiativa legislativă de a crea o instituție care să combată propaganda și să apere cetățenii de manipulare, a declarat Maia Sandu.

Invitatul a fost provocat de jurnalistul EVZ să analizeze dacă instituția anunțată de președinta țării de peste Prut riscă să aplice cenzura. În viziunea jurnalistului și analistului politic Ion Cristoiu, România riscă implementarea a ceea ce a numit „experimentul din Moldova”.

„Văd că nimeni nu a tresărit la experimentul din Moldova. La ei se va numi Patriot, la noi Marele Patriot că suntem mai mari. E un experiment care va fi folosit la noi sigur, nu am nicio îndoială, ca și în alte țări foste socialiste. Eu nu am pomenit nici în stalinism, nu a existat un organism de stat. Era, sigur, cenzură, dar foarte multe lucruri erau discret făcute. Cum să faci un organism care să spună <asta e știre falsă, asta e știre adevărată>. Nu am pomenit așa ceva în istoria dictaturii (…)”.

Libertatea de exprimare e paravan și pentru minciună

Reputatul jurnalist și scriitor avertizează că justificarea Maiei Sandu este absurdă, căci doar adevărul, realitatea poate valida dacă o informație e falsă.

„Deci noi nu avem voie să spunem nimic despre greve, sunt știri false pentru că în felul acesta contribuim, vorba lui Digi, la destabilizarea României și facem jocurile lui Putin. Sunt doctor în proletcultism, în stalinism nu era nimic arbitrar. Era un mecanism, totul era justificat. Era dușmanul de clasă, semănai neîncrederea în realizările socialismului. Așa și aici, vedeți că ei nu spun că facem o cenzură. Nu, construiesc. Noi toți care mai suntem minim independenți trebuie să protestăm pentru că nu există argument. Cum poate să spună un președinte de țară, pe care o ajutăm și vrea să intre în Europa, că libertatea de expresie nu funcționează în cazul dezinformărilor și știrilor false?

Cine stabilește o știre falsă? Libertatea de exprimare e paravan și pentru minciună. Ce e minciună pentru unii pentru alții nu e, ce e minciună azi, mâine e adevăr. Când spuneam de pandemie că nu trebuiau luate atâtea vaccinuri era o minciună considerată de instituții. Ne iau peste picior, noutatea, farmecul democrațiilor consta în faptul că aveam dreptul să și mințim. Ce e ăla adevăr? Doar viața verifică. Nici Pamfil Șeicaru, nici Eminescu nu pot spune care e adevărul”, a punctat Cristoiu.

Dezinformarea este reglementată prin lege

Moderatorul Robert Turcescu a observat că inițiativa din Republica Moldova este încă o acțiune menită să consolideze o cenzură mascată, căci în realitate legea prevede pedepse clare pentru cei care dezinformează și manipulează.

„Nu mă mai miră nimic. Ei își fac țara lor, regulile lor, filmele lor, își fac lumea lor. Deci există o lume a lor și o lume a celorlalți. Atunci își fac și presa lor, își vor da bani de la unii la alții, vor companiile lor, băncile lor. Aveți dreptate, e un experiment la Chișinău, dar pe vremuri exista Apador CH, Liga pentru Apărarea Drepturilor omului, Active Watch al lui Mircea Toma. Nu zice nimeni absolut nimic, nimeni (…)

Adevărata libertate de exprimare presupune inclusiv libertatea de a spune tâmpenii, de a fi prost, chiar de a manipula și dezinforma. Dacă manipularea și dezinformarea ta au adus atingere vieții unor oameni, poți fi dat în judecată și plătești de te îndoi. Dar până una alta ai dreptul, când spui libertate de exprimare, să strigi orice. Sigur, dacă îndemni la acte de terorism, la ură rasială, repet, există legi. Avem Consiliul pentru Combaterea Discriminării, avem tribunale, avem procurori”, a replicat moderatorul emisiunii tip podcast transmisă pe canalul de Youtube HAI România.

Emisiunea de tip podcast cu Ion Cristoiu poate fi vizionată AICI