EXCLUSIV. Lovitură teribilă pentru români! Urmează o criză uriașă. Previziuni sumbre ale specialiștilor (VIDEO)

În podcastul EVZ Play de joi, jurnalistul Ion Cristoiu a afirmat că nu are nici cea mai mică îndoială că va urma o criză economică globală de proporții devastatoare. Până la pandemie lumea trăia într-o economie globală cu o țesătură foarte fină, practic toate domeniile de activitate erau legate între ele, a arătat specialistul.

Cristoiu: Acum sancțiunile economice au efecte în lanț

Principalul argument al invitatului lui Robert Turcescu în direcția unei crize de proporții este aceea că Occidentul nu va suporta, pe termen mediu și lung, austeritatea care derivă din sancțiunile economice aplicate Rusiei.

„Sunt mari probleme. Toată economia mondială e paralizată pentru că era o economie dependentă. Până la pandemie lumea a fost globalizată, economia mondială e o țesătură. Acum la mașini nu sunt microcipuri. Caracteristica lumii de azi a fost foiala. Toată această circulație a omorât-o pandemia. Acum sancțiunile economice au efecte în lanț (…) Fiecare zi de război adâncește criza. Nu mai e potasiu. Au renunțat la Green Deal, altă nebunie, dar nu mai sunt mineri. Când îi faci”.

Moderatorul a completat cu faptul că multe materii prime care veneau din Rusia și Ucraina nu mai vin, produsele finite din China nu mai vin, iar PNRR e în pericol. „E o criză profundă, mor afaceri. Agricultorul român nu are îngrășăminte. Războiul devine o bătălie pentru liderii politici”.

„Avem de-a face cu o chinezărie. Lumea cumpără second hand”

Provocat de Robert Turcescu să comenteze cum poate evolua această abordare drastică a sancțiunilor generalizate, Cristoiu a amintit că renunțarea la gazul rusesc e doar vârful aisbergului. „Ele nu sunt efecte acum. Ce vor ei să facă, Uniunea Europeană? Să nu mai importe gaz rusesc și să nu mai cumpere deloc gaz nici de la OPEC, adică să spună plătim numai atâta. Avem de-a face cu o chinezărie.

Singura soluție ar fi să ne întoarcem la Evul Mediu. Fiecare societate are mălai, are hârtie, are aia. Nimeni nu mai poate să stăpânească efectele secundare. Știți care-i culmea? Lumea cumpără second hand”, a conchis invitatul anticipând cu mult scepticism viitorul scenariu al economiei planetei post-război.