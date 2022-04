EXCLUSIV. Criză economică: ne așteaptă scumpirea vacanțelor? Un celebru om de afaceri spune adevărul despre sezonul 2022 (VIDEO)

Potrivit statisticilo, omul de afaceri Mohamad Murad este cel mai mare investitor din turismul autohton. În această calitate a fost provocat de jurnaliștii Dan Andronic și Robert Turcescu să descrie sezonul estival din această vară din punct de vedere al antreprenorului, confruntat cu doi ani de pandemie, apoi cu criza energetică și criza alimentară.

Murad: Românii nu vor simți prețurile

Investitorul a declarat, în studioul EVZ, că are în jur de 5-6.000 de locuri de cazare în hotelurile sale.

„Oamenii sunt îngrijorați”, a remarcat Robert Turcescu invocând contextul problematic pentru majoritatea românilor.

„Nu am crescut prețurile, zilele astea avem foarte multe oferte. Credința mare e că va fi la fel. Nu veți simți prețurile nici la gaze, nici la curent. Toate prețurile de anul trecut, diferența am suportat-o și o suportăm noi. Nu suntem statul, ne gândim și la oameni. Nu am crescut absolut deloc și nu vom crește în viitor”, a subliniat Mohammad Murad.

Mai mult, a precizat acesta, firmele din holdingul hotelier al acestuia încearcă chiar să găsească soluții pentru a duce prețurile de cazare chiar mai jos, mizând pe un număr mare de clienți, poate chiar mai mare decât în anul trecut dacă se iau în calcul costurile în scădere la cazare.

Statul, prieten sau inamic al investitorilor?

În aceeași intervenție, Mohammad Murad a criticat statul care încurajează „abuzurile” împotriva oamenilor de afaceri. Cea mai afectată categorie este cea a antreprenorilor cu firme mici. Vor fi multe falimente în următoarele 6 luni, a avertizat invitatul. „1 din 5 oameni de afaceri ar dori să renunțe. Nu există confort pentru business-ul mic”, a declarat Murad.

Așa cum a mai declarat și în perioada pandemiei, Murad consideră că abordarea statului față de industria pe care o reprezintă, turismul, lasă mult de dorit în special în rândul afacerilor private autohtone.

Omul de afaceri româno-libanez este cunoscut prin masivele investiții în turism, în special pe Litoral. Murad a revitalizat stațiunea Olimp redeschizând celebrele hoteluri Amfiteatru, Belvedere și Panoramic.