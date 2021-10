EXCLUSIV Lovitură de teatru în dosarul incendiului spitalului de la Constanța. Ce s-a întâmplat, de fapt

Avocatul Adrian Cuculis ne-a declarat că astăzi s-a ajuns la altă concluzie privind modul în care a pornit incendiul la Spitalul Județean. Nu de la candele, nu de la vreo priză. „Cauza incendiului s-a aflat și fără expertiza INSEMEX și INEC. Din declarațiile date de către managerul spitalului și coordonatorul de secție, coroborate cu probele video, s-a stabilit că din tavanul de pe secția ATI s-a topit și s-a desprins un neon. Acesta s-a lovit de podea și a produs ulterior un incendiu.

La fel de șocante sunt și primele declarații ale medicilor și personalului medical, date acum două săptămâni, care spuneau ca detectoarele de oxigen stăteau fie scoase din priză, fie nu funcționau. Ș,i mai mult de atât, la fel ca în cazul spitalului de la Piatra Neamț, se aprindeau lumânări în secția ATI”, ne-a spus avocatul Cuculis, apărător în acest dosar și care a participă la audieri și are acces la probe.

Incendiul din spital a făcut 7 victime

Reamintim ce s-a întâmplat pe data de 1 octombrie la Spitalul Județean Constanța.

Declarația ministrului de Interne, Lucian Bode conține toate datele acelei zile negre.

„La 9.48 am fost sesizați, la 9.53 am activat planul roșu, la 9.56 pompierii au ajuns la față locului, cu toate că erau la o distanță de 3,5 km. Incendiul a fost localizat și în mai puțin de o ora, lichidat. Am intervenit cu forțe din Constanța, peste 140 de pompieri, respectiv cu 61 mijloace de intervenție la care s-au adăugat forțe din Călărași, Galați și Ialomița. Câteva concluzii preliminare – în spital, la ora producerii incendiului, erau 125 pacienți. 10 erau la ATI”, a spus ministrul Lucian Bode.

El a confirmat că numărul victimelor decedate este de 7, pentru că inițial se anunțaseră 9 morți. A fost „o eroare de comunicare”, au precizat autoritățile.

S-au făcut declarații „pe surse” și despre o posibilă cauză a incendiului, iar la vremea respectivă presa le-a consemnat. S-a spus că incendiul ar fi pornit de la instalația electrică. Că o flacără ar fi izbucnit de la un prelungitor. S-a vorbit și despre lumânări și candele aprinse lângă pacienți. Informațiile privind cauza incendiului nu au fost confirmate oficial nici atunci, nici mai târziu.