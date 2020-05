Toţi bătrânii, fără excepţie, au fost transportaţi la spitale, deşi mulţi dintre ei erau asiptomatici. Toată noaptea de duminică spre luni, celebrele de-acum izolete au străbătut străzile pustii ale Bucureştiului, despicând liniştea cu urletul sirenelor şi luminile girofarurilor. Alertă maximă!

Despre căminul de bătrâni din Mogoşoaia, unul de lux altminteri, toată lumea ştia că este al vedetei de televiziune Iuliana Marciuc. Convingerea aceasta era întărită şi de faptul că vedeta, însoţită adesea şi de Adrian Enache, erau văzuţi la aşezământ. Mai ales de sărbători.

Eu nu sunt proprietarul. Eu doar îmi ajut prietena

Iuliana Marciuc s-a implicat mereu în acțiuni caritabile pentru copii și bătrâni. Ea a acordat în exclusivitate un interviu evz.ro despre acest eveniment nedorit, dar şi despre implicarea ei în activitatea acestui cămin de bătrâni: „De la început vreau să vă spun că nu eu sunt proprietarul căminului, ci prietena mea foarte bună, avocatul Katia Cicală. Eu, ca şi alte persoane cu inimă mare, sunt implicată alături de ea, să le facem bătrâneţea mai senină celor din cămin. Am fost la inaugurare. Nu numai eu, ci şi Adrian Enache, Raoul, Matilda Pascal Cojocăriţa. Asta a fost acum câţiva ani. Dar am rămas implicată. În fiecare vară, spre exemplu, ne străduiam să-i ducem la mare pe bătrâni. Era destul de greu. Şi asta nu din punct de vedere al cheltuielilor. Dar gândiţi-vă că unii dintre ei sunt în scaune cu rotile. Nu este chiar simplu să-i transporţi. Dar şi ei au dreptul să vadă marea, nu-i aşa? Le organizăm spectacole, de fiecare dată când aveam ocazia. Au şi ei dreptul să vadă artişti consacraţi, chiar dacă mulţi nu mai pot merge în sălile de spectacole. Îmi amintesc de cel mai recent eveniment. De Crăciun, anul trecut. Am mers cu toţii la un restaurant, unde am petrecut toată seara. Şi când spun „toţi”, înţeleg nu numai pensionarii din cămin, ci şi rudele lor, copiii şi nepoţii, împreună cu tot personalul aşezământului. Aceasta este legătura mea cu căminul de bătrâni „Patru Generaţii”. Încerc, alături de prietena mea, să facem unor oameni bătrâneţea mai frumoasă. Nimic altceva”.

Coronavirusul a fost adus din spital