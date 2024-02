Exclusiv. Imagini de senzație de la pensionarea lui Ion Rădoi. Cine i-a făcut urări sindicalistului de la Metrou. Foto&Video

Exclusiv. Ion Rădoi, liderul sindical de la Metrou, a pus de o petrecere de pomină. Ziua în amiaza mare la un cunoscut restaurant din capitală, Rădoi a dat startul petrecerii.

Paparazzi EVZ au surprins în imagini toate detaliile, dar și un invitat celebru care a venit să îi spună ”La muți ani”. Chiar dacă lucrurile s-au desfășurat în plină zi, de la petrecere nu au lipsit nici lăutarii.

Iar la un moment dat a apărut și sufletul petrecerii, nimeni altul decât Serghei Mizil. Acesta a venit singur, s-a strecurat printre mașini și a intrat în restaurant. Cei doi sunt prieteni de multă vreme, mai ales că Serghei i-a fost naș de cununie lui Ion Rădoi.

Serghei Mizil nu a lipsit de la petrecerea lui Rădoi

Această înrudire s-a petrecut chiar anul trecut, liderul sindical a deci la 61 de ani să se căsătorească. Culmea este că la Primărie, Serghei Mizil nu s-a prezentat cu buletinul pentru a putea apărea ca martor. Cert este însă că la Biserică, acolo unde nu se cere buletin, celebrul Serghei a reușit să își cunune bunul prieten.

”Eu am fost naș la biserică, în fața lui Dumnezeu, îi sunt tată spiritual. Rădoi este prietenul meu de-o viață pe care-l stimez, îl iubesc, că dacă nu-l iubeam, nu mă duceam. Nu poți să ai boală pe cineva și să-i fii naș. Și toată presa a început, că are procese, a luat-o și pe Claudia, că are dosare penale. În primul rând că sunt fabricate, apoi că nu mai sunt”, a explicat Serghei Mizil la momentul acela pe pagina sa de YouTube.

Judecat pentru corupție

Deși nimic nu a putut să le umbrească la acel moment fericirea, soții Rădoi sunt trimiși în judecată de către DNA. Cert este că anul acesta și procesul lor va începe să se judece, daca magistrații vor decide în acest sens.

Ion Rădoi nu este la primul mariaj, ci la al doilea. A mai fost căsătorit în trecut, dar s-a îndrăgostit de sora finei lui. Așa că în cele din urmă a decis să divorteze și să recăsătărească.