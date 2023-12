Rapperul rus Vacio a stârnit furia Kremlinului. Amenzi şi închisoare după dezmățul de la petrecere

Rapperul rus Vacio, care a apărut la o petrecere purtând doar o șosetă, a strânit furia Kremlinului. O prezentatoare de televiziune a fost amendată. Iar rapperul a fost condamnat după apariţia imaginilor de la petrecerea într-un club din Moscova.

Nikolai Vasiliev, rapperul cunoscut sub numele de Vacio, care a participat purtând doar o șosetă pentru a-și acoperi penisul, a fost încarcerat de un tribunal din Moscova pentru 15 zile. Plus o amendă 200.000 de ruble pentru propagandă a „relațiilor sexuale netradiționale”.

Maria Zaharova, purtător de cuvânt al Ministerului rus de Externe, a declarat că evenimentul i-a „pătat” pe cei care au luat parte la el. Prezentatoarea de televiziune Anastasia Ivleeva a prezentat scuze publice după ce a organizat petrecerea.

Tribunalul Lefortovo din Moscova a dispus ca Ivleeva să plătească o amendă de 100.000 de ruble. Motivul? Pentru că a găzduit petrecerea la care au luat parte mai multe vedete din Rusia.

Ea a fost condamnată pentru organizarea unui eveniment care reprezintă o încălcare a ordinii publice. Ivleeva a promis deja că va dona încasările din vânzarea biletelor unor organizaţii caritabile.

Rapperul rus Vacio, a cărui ținută a fost doar o șosetă a dus la arestarea sa. Artistul a primit o pedeapsă de 15 zile de închisoare pentru „comportament necuviincios”.

Rapperul Nikolai Vasiliev, el a fost găsit vinovat de promovarea „relațiilor sexuale netradiționale” și a primit o amendă de două ori mai mare decât Ivleeva.

To force celebrities to back Putin’s bloody war, the Federal Tax Service of Russia is conducting an inspection of actress and blogger Anastasia Ivleeva after a “Almost Naked” party in the capital’s Mutabor club.

The reason for the inspection is the “almost naked” party organized… pic.twitter.com/MPwkKEYTt3

— Yasmina (@yasminalombaert) December 27, 2023