Exclusiv. Ion Cristoiu, despre cel mai mare talent al rușilor. Substraturile rebeliunii lui Prigojin. Video

Ionuț Cristache și Ion Cristoiu au vorbit despre rebeliunea grupării Wagner, dar și modul în care rușii au reușit să scoată la iveală unele nereguli din politica românească. Cristoiu susține că premierul Ciolacu este ușor de manipulat, iar revolta din Rusia l-a făcut să își arate dorința de a fi mereu în centrul atenției.

„În acest experiment, cacealma a lui Putin, a scos la iveală un adevăr neliniștitor al PSD, adică Ciolacu este foarte ușor de manipulat, deoarece s-a dovedit nevoia lui de a fi mereu pe scenă. Klaus Iohannis dar și Ciucă s-au limitat la a spune că urmăresc situația din Rusia cu atenție. Marcel Ciolacu, dacă nu ar fi bolnav după ieșitul pe scenă, ar fi trebui să spune că a luat legătura cu președintele României. Nevoia lui de a fi în prin plan l-a făcut să spună că el personal a luat legătura cu Ministerul Apărării, în cihttps://www.youtube.com/watch?v=s2hn4BmB_ysuda faptului că el este un simplu subordonat al lui Klaus Iohannis. Principala concluzie a acestui lucru este faptul că este foarte ușor de manipulat, iar acest lucru este foarte grav, mai ales pentru el, pentru PSD și pentru noi românii”, spune Ion Cristoiu.

Despre revolta lui Prigojin de la Moscova

Jurnalistul a analizat modul în care a decurs revolta grupării de mercenari Wagner și susține că sunt valabile două posibilități. Ideea că Evgheni Prrigojin ar fi acționat pe cont propriu este exclusă de Ion Cristoiu, precizând că poporul rus îl urăște pe liderul mercenarilor.

„Rușii au un mare talent de a mima slăbiciuni, este o caracteristică de a lor. Până în dimineața zilei de sâmbătă, Putin între Prigojin și șefii armatei, până în acel punct, Putin nu s-a pronunțat în acest război, și deodată el intervine în acest război împotriva lui Prigojin, iar în acest caz exista două posibilități: Prigojin a fost manipulat chiar de Putin, deoarece orice conducător autoritar joacă un rol important, astfel încât să fie ocupați între ei Prigojin și Șoigu, astfel încât să nu atenteze asupra „tronului”, deci o posibilitate este ca l-au manipulat subtil.

O acțiune totală pe cont propriu al lui Prigojin este imposibilă, deoarece Wagner este brațul nevăzut al armatei ruse. Aceasta armata așa zisă privata este nu este recunoscută de Moscova. Ea și-a vârât coada în Siria, în Sudan, unde armata rusă nu putea să pătrundă deoarece era denunțata ca se amestecă în treburile interne. Wagner este o organizate de mercenari, care este plătita și sprijinită de armata rusă, adică armata rusă în loc să spună că ei au pătruns în Siria, au spus ca au pătruns mercenarii Wagner. Un rus nu poate sa pătrundă într-o astfel de organizație.

Dacă ar fi fost pe bune o rebeliune, Prigojin nu ar fi putut să adune mai mult de un rus, deoarece poporul îl urăște, iar pentru civili este mercenar. În anii 2000 a fost un general, Lebedev, care era strălucit, a murit în 2002 într-un accident de elicopter. Dacă ar fi fost un general, de la statul major, din regiunea siberiana, el ar fi putut conduce o rebeliune, deoarece era un tip care se compromisese prin declarațiile pe care le făcuse.

Fără Putin, fără ruși, mercenarii nu există. Wagner nu este o organizație privată la care suni la telefon, organizația este a lor, iar in momentul în care rușii le taie… Armata Rusia ii sprijină si logistic, la Bahmut ei au fost in infanterie, iar prin tancuri, ii sprijină ei”, explică Ion Cristoiu.

Jurnalistul a mai precizat, în cadrul podcastului marca HAI România! că interesul președintelui rus este să prelungească războiul din Ucraina. Oficialii care spun că vor ca „operațiunea specială” să se termine repede aplică politica lui Putin și interesul lui de a prăbuși economia Occidentului.

„De asemenea, Vladimir Putin are un mare interes pentru prelungirea acestui război cat mai mult. Exista o tendință, inclusiv la Prigojin, a unor naționaliști, care spun că sunt sfidați și vor sa rezolve repede, dar este o politica a lui Putin, care are în interes prelungirea războiului, la fel ca si China, care are în interes prăbușirea economica a occidentului. Dacă acele forțe, precum Wagner, ar pune mana pe putere… ar fi catastrofal, în comparație cu Putin, care este un om politic, și poți discuta cu el.

Dacă era pe bune aceasta revolta, nu intervenea Putin, la fel ca și la noi, unde nu s-a intervenit pe 17 decembrie, ci s-a intervenit de abia pe 21. Dimineața mi s-a părut o dramatizare neobișnuita pentru Putin. Acolo este vorba despre o mașinărie, nu despre Putin, ci despre statul rus”, a precizat Ion Cristoiu.

Cum a amplificat presa din România isteria Prigojin

Ion Cristoiu a vorbit și despre modul în care presa românească a publicat articolele legate de rebeliunea Wagner din Rusia. Posturile de televiziune au primit și difuzat informații diferite.

„În cazul de față, cei care cunosc bine presa, fac bulgăre. Un articol despre cum presa româna a fost manipulata la teroriști. Unul scria ca teroriștii au tras într-un soldat, iar apoi spuneau ca e prea puțin, și menționau ca teroriștii au luat ostatici copii. Televiziunile românești au trecut printr-o isterie, și redacțiile nu mai știau ce se întâmplă. Inițial la Antena 3, Putin era în buncăr, la Digi deja a fugit, la ProTv încercase să intre în Azerbaidjan.

Dacă în Rusia va avea loc o lovitura de stat vreodată, cel care o face trebuie sa obțină o garanție scrisă de la americani ca le rămâne măcar Crimeea. Este greu de imaginat ca va învinge cineva la Moscova care se va duce la ambasada americana cum se duce Ciolacu. Noi îi judecăm pe ruși ca pe noi, ceea ce este cea mai mare greșeală”, spune Ion Cristoiu.

Temporizarea evenimentului din Rusia

Jurnalistul a amintit modul în care s-a desfășurat rebeliunea grupării Wagner, susținând că întreaga demonstrație a fost „jucată perfect” de guvernatori și primar.

„Înaintarea lui Prigojin nu era povestită de ei, ci de guvernatori, care deveniseră brusc atât de democrați. Putin a câștigat enorm, pentru ca totuși Wagner a fost prezentat ca eroul care a făcut Wagner, Narațiunea a fost așa, „ca să evite vărsarea de sânge”. De asemenea, Putin a mai demonstrat încă o dată loialitate și funcționarea perfectă a mașinăriei statului. Guvernatorii și toți ceilalți care au primit un rol, au jucat perfect, inclusiv primarul.

Putin a reușit să îi spele păcatele lui Prigojin. La o posibilă conferință de pace, se putea cere capul lui Prigojin, și astfel l-a salvat. Unele crime de război de asemenea ar putea fi puse pe spatele Wagner. De asemenea, Putin a mimat slăbiciunea și s-a ajuns la creșterea prețului la grâu.

Diversiunea cu teroriștii, cu securitatea, care chiar Reuters spunea că avea tancuri și elicoptere, a pornit de la o imagine prejudecată că securitatea e cea mai mare din lume. Ideea de război civil a fost posibilă deoarece s-a exagerat foarte mult imaginea lui Ceaușescu, iar atunci când a căzut atât de ușor, ziariștii au rămas uimiți. Atunci s-a plecat de la prejudecata care a circulat și la începutul războiului, că haosul guvernează Rusia.

Puține sunt ziarele lumii unde să nu fie ei. În perioada Uniunii Sovietice, în Franța era un partid, Partidul Comunist, care avea primari, care uneori a avut și miniștrii. Toți, și marea majoritatea, erau admiratori și au devenit membrii KGB pe gratis. Toate țările, și mișcările de eliberare, erau sprijine de ruși, de KGB.

Cei care sunt cei mai anti-Putin sunt suspecți, pentru că primul lucru pe care îl faci ca agent sub acoperire este să faci rost de influență. Sunt anumite ziare tefeliste care îl critică foarte dur pe Ciolacu. Aceste ziare nu îl criticau pentru patriotism.

Astfel, exista partide în România care plătesc pentru știri negative. La fel ca și în Rusia. Ca de exemplu Meduza dă știri despre averea lui Putin, dar nu spun niciodată unde sunt făcute rachetele Rusiei. Sunt tot la capitolul bârfe, care nu îl ating pe Putin. Ce se spune despre Putin pe aceste site-uri? Că are amantă, ca are vile, ca are buncăre, dar ce nu se spune, unde s-a mutat armata, unde sunt produse rachetele, și alte informații care ar putea fi periculoase”, explică jurnalistul.

Ziua se sâmbătă a arătat adevărata față a politicii din România

Ion Cristoiu a spus că oficialii din România ar trebui să vadă cât de repede pot cădea. Jurnalistul a amintit despre patriotismul economic promovat de Ciolacu și despre problemele care pun bețe în roate planurilor făcute de premier pentru acest mandat.

„Eu în locul lui Ciolacu m-aș teme că aș putea să cad în jumătate de oră. Unele redacții spuneau că au pornit coloane din Germania și se deplasau spre Munchen, dar nu a fost nici o coloană. După asta apărea că ajungem la București și dăm foc. Ajungem la o concluzie, în sec XIX era mult mai greu de manipulat când nu vedeai ce se întâmplă. În cazul de față, cu cât sunt mai multe mijloace de informare, cu atât este mai ușoară diversiune. Rămâne în istorie interviul luat în scris de către Libertatea al unei rusoaice din Rusia, care nu și-a dat numele. Ceea ce a fost făcut mai mult ca sigur „în bucătărie”. Spre exemplu, în noaptea de 21 spre 22, la ora 10 noaptea, o tipă de lângă spitalul Colțea, dădea interviu la Vocea Americii, așa și interviul cu rusoaica intervievată de Libertatea.

Din această diversiune, se poate reține că în jumătate de oră se poate pune un nou președinte, și îl debarcă și îl și arestează pe Ciolacu. În comunism se poate învăța asta, orice capitalist vrea profit. Dacă poate, pune prețul unui ou de un ou. Dacă vrei să dezvolți industria autohtonă, nu vorbești de patriotism economic. Noi nu avem piețe, asta e problema.

Deci, fă piețe mobile, pentru că producătorii nu au unde să se ducă. În Piața Amzei este o singură tarabă. Eu am fost pe plaja comunală la Nisa, iar într-o zi a apărut un afiș acolo, care zice așa „cetățenii din cartierul Fabron va invită mâine la ora 9 pe plaja la o cafea și niște prăjituri pe care le aducem noi”, iar a doua zi la nouă erau niște oameni, care voiau să socializeze cu noi de pe plajă, așa și aici cu acțiunile astea”, a mai spus Ion Cristoiu.

