Exclusiv. Intervenția „paternă” a statului distruge piața liberă de energie. Studiu de caz Hidroelectrica. „Țara e într-o găleată” Video

Expertul în energie Dian Popescu, invitatul jurnaliștilor Robert Turcescu și Dan Andronic în studioul EVZ-Capital, a analizat pe larg cauzele care au dus la haosul înregistrat pe piața de energie și facturile uriașe, care dau fiori deopotrivă populației și agenților economici, în special firmele cu capital românesc.

Acesta a exemplificat luând ca studiu de caz Hidroelectrica, centrala pe care statul a obligat-o să devină și furnizor și distribuitor de energie electrică, dezechilibrând piața, liberă doar în teorie.

Dian Popescu: Aveai o piață care îți funcționa. Ai dereglementat-o greșit

„Ai totul debalansat. (…) Într-un an de zile nu o să mai fie ministrul ăsta (n.r. – Virgil Popescu), o să vezi prostiile pe care le-a făcut. Trebuie să schimbe ordonanța. Aveai o piață care îți funcționa, trebuia să o reglementeze. Ai dereglementat-o greșit. Peste un an va fi un dezastru (…)”, avertizează fostul deputat.

Acesta a răspuns unei întrebări a unui telespectator și a confirmat că dacă clientul trece de la Enel la Hidroelectrica valoarea facturilor sale va scădea, cel puțin într-o primă fază. „Când te duci spre Hidroelectrica… Dacă se trece de la Enel la Hidro, se plătește mai puțin. Semnificativ mai puțin. Sub 255 kwh (n.r. – valoarea maximă a energiei consumate pentru care statul va plafona prețul la consumatori, potrivit ultimei (OUG) ei oricum sunt plafonați, fie că sunt la Hidro sau Enel e același lucru. 255 e un consum mediu casnic”.

„Când ai băgat Hidroelectrica la furnizare ai început distrugerea sistemului energetic românesc”

„Când ai băgat Hidroelectrica la furnizare ai început distrugerea sistemului energetic românesc”, a avertizat liberalul, care a adăugat că liberalizarea pieței, făcută haotic, mai putea aștepta fără discuție.

„Țara e într-o găleată, trebuie luate decizii de către profesioniști. Singură scăpare a României este poziționarea cum sunt celelalte țări”, a completat Popescu. Fostul consilier la Ministerul Energiei a dezvăluit că în mod eronat statul dă vina prețului mare pe traderi, însă în realitate nu sunt ei de vină, fiind vorba de o economie de piață cu propriile-i reguli. „Traderii nu te vor ierta”, consideră Dian Popescu.

Vosganian: Statul a eșuat grav. Nu trebuia de reglementat

În aceeași intervenție, fostul ministru al Economiei Varujan Vosganian, care a primit o factură uriașă la gaze, în valoare de 4700 lei, a confirmat opinia lui Dian Popescu. Politicianul și-a exprimat revolta față de lipsa de profesionalism a statului în reglementarea pieței.

„Statul a eșuat grav. Nu trebuia de reglementat. De ce să-ți plătesc în avans? Anul trecut, oamenii au stat acasă consumul a fost mult mai mare. Suntem în situație de criză. Nu sunt pregătiți cei de la distribuție pentru aceste ordonanțe. Pe consumul pe 2022 și-au dat seama că e o greșeală. Vor să facă o medie a consumului 2020-2022. (…)

Unul dintre marii lideri politici din România la ora asta, cum a spus „uități domnule cum am dat ordonanța, au și scăzut prețurile”. A fost excedent de energie. Am stat și m-am închinat. Cum poți să faci asemenea declarații? Uite am dat ordonanța, uite cum a scăzut. Stați să nu bată vântul și vedeți cum ne ducem iar în 700 de euro. Ieri a fost 340, mâine 500 că nu mai bate vântul”, a punctat liberalul Varujan Vosganian, considerat un reputat economist.

Emisiunea integrală: