Exclusiv. Împușcații, scena elicopterului! Mărturie explozivă: Averea fabuloasă pe care Leana Ceaușescu nu a mai apucat să o ia. VIDEO

Președintele Asociației 21 Decembrie era de față când soții Ceaușescu se pregăteau să decoleze din elicopterul în care au fost însoțiți de fidelii Emil Bobu și Manea Mănescu. Dictatorii erau însoțiți de patru securiști, oamenii lor de încredere, însă doi nu au mai avut loc în elicopterul care urma să-i scape de furia revoluționarilor.



Mărieș: I-am lovit. Aveau cecurile lu ‘ Leana la ei

„Era un șir întreg de muniție pregătită să tragă în noi. Momentul e așa: elicopterul vine pe clădire, în vacarmul ăla se striga din suflet Libertate. M-am uitat, am văzut elicea. Când m-am apropiat s-a spart geamul, am luat pușca, am ajuns la etajul 6. Norocul meu a fost că între etajele 5 și 6 erau doi băieți. Costum, cravată, tunși frumos. Am pus pușca pe ei. Nu mai încăpuseră în elicopter. Am început să urc că nu vorbeau. Bă băieți, cine sunteți? I-am lovit, unul era vânăt la ochi. Oamenii ăștia aveau cecurile lu Leana la ei, 3.6 milioane de lei. Am procesul-verbal. Le-a lăsat Leana la ei„, a relatat Doru Mărieș.

