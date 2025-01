Monden Exclusiv: Hamza Karimov, întâlnire de taină în Nordul Bucureștiului. Cu cine s-a văzut apropiatul lui Coldea







Hamza Karimov, cunoscut în spațiul public drept un apropiat al lui Coldea, a fost surprins de către paparazzii EVZ în Nordul Capitalei. Acesta s-a văzut cu un personaj misterios care face parte dintr-o structură de elită. Imaginile video, mai jos!

Hamza Karimov, mai ceva ca mafioții

Omul de afaceri azer a fost surprins în Nordul Capitalei în momentul în care s-a văzut cu un personaj important. Ca să fie sigur că nu-l recunoaște prea multă lume, Karimov a purtat o pereche de ochelari negri la ochi. De altfel, outfitul cu geacă de piele neagră amintește de tradiționalele ”costumații” ale mafioților.

Acesta a luat masa cu o persoană care conducea o mașină a Corpului Diplomatic. Acestea sunt inscripționate ca atare, deci sunt ușor de recunoscut. Scopul întâlnirii, rămâne o enigma, însă azerul s-a extins acum pe piața imobiliară. Mai exact are ceva afaceri, în domeniul imobiliar, cu Ilan Laufer, alături de care ar dezvolta ceva tot în Nordul capitalei. Pe de altă parte numele său a apărut în spațiul public alături de cel al altor doi azeri care ar dezvolta un complex imobiliar.

Afaceri imobiliare cu ițe întortocheate

Terenul i-ar aparține lui Bogdan Neidoni, un alt cunoscut și apropiat al fostului general Coldea. Până la începutul lui 2024, Karimov a fost cel care a condus SOCAR. ”Aș dori să va informez că începând din ianuarie 2024 am decis să mă retrag din funcția de CEO al SOCAR Petroleum SA, după 16 ani de activitate. În anul 2007 am înființat compania în România. Și am adus-o la nivelul de investiție de peste 70 mil. euro, 74 de benzinării, o familie mare de 750 de oameni și o cifra de afaceri de peste 500 mil. euro.

Am plătit impozite la bugetul statului român de peste 200 mil. euro și sunt mândru de aceste lucruri. Mulțumesc din suflet echipei mele din România și conducerii Groupului SOCAR, care m-au susținut. Simt nevoia de a urma drumul meu profesional în zona de privat și alături de familia mea. Voi rămâne în România, a doua mea țară, o țară frumoasă și dragă mie și familiei mele”, a apus la acel moment omul de afaceri azer. Imaginile video, mai jos!