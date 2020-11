La sfârșitul săptămânii trecute, Gina Pistol a decis că are nevoie de o schimbare de look. Zis și făcut. Iubita lui Smiley arată acum total altfel. Părul ei, tuns bob, a dispărut. Gina a simțit nevoia să facă niște confesiuni în fața fanilor. Ea a vorbit fără să se mai ascundă despre stările prin care trece.

Ciudate, rău. „Dacă par isterică, nu par, chiar sunt. Îmi pierd răbdarea foarte ușor. Nu am răbdare cu nimeni și nimic”, a recunoscut Gina Pistol. Apoi a trecut brusc la alt subiect.

„Să vorbim despre frumusețe”, spune vedeta. E foarte fericită de noul ei look. Cum am spus, în week-end, a trecut pe la hair stylist. Acum Gina Pistol are păr lung, plete bălaie care ajung până în zona bustului. Nu a făcut o vrajă, ci și-a pus extensii, și e foarte mândră de ele.

Cum o alintă Gina Pistol pe fetița ei din burtică

Dar marea dezvăluiri a Ginei e burtica! E așa mândră de ea. O mângâie și vorbește tot timpul cu fetița ei și a lui Smiley.

