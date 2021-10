EXCLUSIV. „Fugarul” Dragoș Săvulescu demontează acuzațiile care i se aduc: Nu datorez statului român niciun cent. VIDEO

Dosarul în care a fost condamnat Dragoș Săvulescu acuză în rechizitoriu că acesta a produs un prejudiciu statului român de 114 milioane de euro. Omul de afaceri a explicat detaliat de ce nu se susține acuzația care i s-a adus de către autorități.

„Nu am fost pus să plătesc niciun ban în ciuda faptului că am fost condamnat”

„Expertiza nu a fost contestată pentru altă expertiză. Au fost dispuse în dosar două expertize de la Curtea de Apel, s-a acuzat o diferență de valoare între dreptul revendicat și dreptul obținut. S-a revendicat din domeniul public. DNA susținea că prejudiciul e de 114 milioane euro. Am avut expertiză în dosar, au eliminat-o complet ca probă. S-a demonstrat că totul e legal. Conform expertizei nu există niciun fel de prejudiciu. Nu am fost pus să plătesc niciun ban în ciuda faptului că am fost condamnat la 5 ani. Nu datorez statului niciun cent. Nu am avut niciun contact cu SRI, nu am făcut parte din niciun fel de structură, nu m-am predat pentru că am așteptat motivarea sentinței. Peste noapte am devenit infractor. (…) Toți avocații mi-au spus că sentința e ilegală și abuzivă. Am avut avocați de cel mai înalt nivel din Europa”, a comentat intervievatul referitor la eticheta care i s-a pus că s-a sustras executării pedespei.

România a pierdut complet dreptul de a urmări executarea pedepsei

Forma sub care a fost acuzat e dezincriminată în multe state europene, precizează Dragoș Săvulescu, care adaugă că deși a fost vânat în mai multe țări europene, printre care Italia și Grecia, autoritățile române și-au pierdut dreptul de a urmări executarea pedepsei sale. „E atât de șocantă această condamnare și această motivare, toți oamenii legii, oameni cu studii juridice importante pot să vadă. M-au pus în libertate până la momentul depunerii cererii mele de analizare a sentinței conform legislației europene, presa a interpretat greșit (…) Conform legii odată ce executarea a început conform Codului Penal italian, România a pierdut complet dreptul de a urmări executarea pedepsei”, precizează afaceristul.

„Imaginea absolut negativă fabricată de presa din România e absolut falsă”

Acesta este nemulțumit că presa din România nu a avut curiozitatea să citească sentința sa de condamnare. „Au copiat comunicatul DNA din 2005, îl tot copiază zilnic. Trebuie să studieze sentința, să își facă treaba”. De asemenea, Dragoș Săvulescu acuză că presa i-a fabricat „o imagine negativă absolut falsă”.

Chestionat de jurnaliștii EVZ de ce s-a hotărât abia acum, după arestarea spectaculoasă din Grecia, să vorbească, acesta a explicat: „Imaginea mea nu era atât de afectată, acum însă s-a dus și la nivel internațional„. Dragoș Săvulescu, stabilit de ceva vreme în străinătate, crede că el – ca și mulți alți oameni care au succes în România – și-a atras o ură imensă din partea opiniei publice, care nu înțelege toate nuanțele juridice ale unui astfel de dosar și are convingerea că a furat statul.

Despre felul în care autoritățile române au mințit autoritățile elene pentru a-l aresta, despre alte tertipuri la care a recurs statul român în Italia și la nivel european, dar și despre ramificațiile dosarelor sale puteți afla din versiunea completă a interviului care poate fi urmărită aici: