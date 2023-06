Exclusiv EvZ. Viața de aristocrat a marelui perdant de la Loto, Stelian Ogică. Ce are azi în locul milionului de dolari

Giurgiuveanul doar a revendicat banii de la loterie, dar nu i-a văzut niciodată. În schimb a stat doi ani la pușcărie pentru ei sub acuzația de înșelăciune. EVZ a stat de vorbă cu bărbatul în vârstă de 55 de ani care a cam ieșit din viața mondenă și astfel am aflat, în exclusivitate, că acesta duce, departe de tumultul orașului, o viață pe care o numește ”de aristocrat”. Un trai din care nu lipsesc partidele de pescuit, plimbările cu motocicleta, dar și orele petrecute pe domeniul casei sale pentru amenajarea unei grădini cu plante exotice.

A spus că a câștigat un milion de dolari, dar a fost arestat

La sfârșitul lunii ianuarie a anului 2001, numele lui Stelian Ogică era, dintr-o dată, pe buzele tuturor românilor. Giurgiuveanul de care foarte puțină lume auzise până atunci, era prins într-o complicată poveste cu o miză uriașă: un milion de dolari și un apartament cu trei camere în București, adică premiul cel mare la categoria întâi la tragerea Loto 6/49 din data de 21 ianuarie. Stelian a încercat să revendice premiul, dar autoritățile au considerat că bărbatul vrea să înșele Loteria.

Varianta giurgiuveanului în care arăta cu degetul spre un bărbat și o femeie care l-ar fi tâlhărit chiar în scara blocului unde locuia, jaf în timpul căruia i-ar fi fost furat biletul câștigător, nu l-a ajutat câtuși de puțin. La scurt timp de la declanșarea scandalului, milionul de dolari a ajuns la un anume Constantin Murariu, ofițer SPP la acea vreme, iar Ogică a fost arestat și mai apoi condamnat la doi ani pentru înșelăciune.

”Dacă aș avea o putere ca pe lumea cealaltă să-i îi judec pe toți care mi-au făcut rău gratuit, aș face-o!”

Acum, după mai bine de două decenii, Ogică privește cu o oarecare relaxare, dar și resemnare, către acel episod care i-a marcat existența. A încercat din răsputeri, și din închisoare, și după eliberare, să demonstreze că banii, acel milion de dolari, erau ai lui. Nu a reușit.

”Era scandal mare și am fost arestat repede. M-au ținut acolo fără drept de a fi cercetat în libertate sau să se fi aplicat o altă măsură precum controlul judiciar. S-au spus multe despre mine și nu am avut cum să mă apăr din pușcărie. Am stat doi ani numai pe arest preventiv și când m-au condamnat mi-au dat drumul, îmi făcusem pedeapsa. M-au eliberat cu patru zile mai târziu, perioadă pentru care nu există nici un document, nici un mandat care să le fi dat dreptul să mă țină în pușcărie. Am fost deținut ilegal în acele patru zile. Dacă aș avea o putere ca pe lumea cealaltă să-i îi judec pe toți care mi-au făcut rău gratuit, aș face-o!”, pășește Ogică printre amintiri.

A ridicat 100 de case în zece ani

Stelian Ogică este implicat în afaceri imobiliare, zonă în care, din propriul stăpân, a preferat să se poziționeze în postura de angajat al fetei lui, Raluca, ce are o firmă de construcții alături de soțul ei, fostul fotbalist Adrian Ropotan. Giurgiuveanul – care este și consilier la Primăria Stonenești – spune că în ultimii zece ani a ridicat și a vândut case și că afacerile au mers ca pe roate.

”În zece ani, am ridicat peste 100 de case în București. Acum, pare că lucrurile merg puțin mai anevoios, dar mai am <marfă> care e aproape gata și pe care pot să iau în jur de trei milioane de euro. Eu sunt acum în planul doi. Raluca (n.r. fiica lui Ogică) și cu ginerele meu (n.r. fostul fotbalist Adrian Ropotan) se ocupă printr-un grup de firme de afacerile noastre. Eu acum vreau să duc o viață mai specială, una liniștită”, spune Stelian care tânjește acum după o altfel de viață.

Vrea aerul boeresc al Palatului Cotroceni la el, la conacul din Mirău

În timp ce afacerile par să fi rămas în mâinile fiicei lui, Stelian are acum niște preocupări pe care le compară cu cele desprinse din viața aristocraților. Vrea să își facă o grădină doar cu plante exotice, se preocupă de arhitectura casei sale de la Mirău, căreia îi spune conac și vrea să-i dea un aer boieresc, precum cel al Palatului Cotroceni. Merge des la pescuit și face zilnic plimbări de relaxare prin pădure, pe jos sau cu motocicleta, cu un Harley Davidson pe care l-a cumpărat de la un italian.

Întors pe pământurile natale, Ogică spune că a făcut o descoperire epocală pentru familia sa. A realizat, documentat, că este ultimul descendent pe linie masculină, la a zecea generație, care locuiește pe acele pământuri care au aparținut familiei din partea mamei lui.

”Vreau să cred că duc o viață de aristocrat. Mă ajută mental, mă relaxează”

”Acum, lupt să obțin cât mai multe documente care să ateste că sunt ultimul din cele zece generații din familia mea care au trăit aici, la Mirău. O să fac o placă memorială și chiar o să ridic o statuie în memoria înaintașilor mei care au locuit aici încă de la 1.700. Aici a fost Conacul Popeștilor, al familiei Popescu din partea mamei din care mă trag eu. Timpul liber îl petrec la conac sau în jurul lui.

Stau cu nepotul meu, Ivan (n.r. băiatul fiicei lui, Raluca), aranjez gazonul, mă ocup de amenajarea grădinii cu plante exotice și mă străduiesc să umblu la arhitectura casei pentru a-i da aerul boieresc de conac. Destul de des pescuiesc în balta mea unde mă și plimb cu barca printre păsările care au cuiburi acolo, iar seară de seară dau câteva ture cu motocicleta prin pădure să mă relaxez. Vreau să cred că duc o viață de aristocrat. Mă ajută mental, mă relaxează. Trăiesc în liniște și aer curat, așa îmi întrețin mintea și sufletul”, a dezvăluit Ogică în exclusivitate pentru EVZ.

”Vreau să fac o echipă, o gașcă nu prea mare, cu care să joc săptămânal”

Despre jocurile de noroc? Ogică nu a mai băgat un bilet de ani buni, dar e la curent cu premiile uriașe care sunt acum în joc. Știe că de Rusalii potul la 6/49 a fost de aproape nouă milioane de euro, dar nu s-a apropiat de vreo agenție. Însă, giurgiuveanul nu exclude idea de a se întorce din nou în ”afaceri”. Dar nu de unul singur, ci doar în echipă, pentru că are o strategie care crede că va funcționa.

”Vreau să fac o echipă, o gașcă nu prea mare, cu care să joc săptămânal. Să băgăm bani puțini, dar să jucăm cu strategie și să avem șanse mari de câștig. E o idee. Individual nu mai joc!”, spune Stelian care a mai dezvăluit un secret din casă.

Recent s-a însurat, iar partenera sa de viață este mai mică decât el cu 35 de ani. O diferență de vârstă care lasă totuși deschisă oportunitatea ca numărul membrilor familiei să se mărească.

”Soția mea este o femeie specială cu care anul acesta m-am însurat într-o zi specială. Este o persoană extrem de importantă pentru mine și nu vreau să vorbesc despre ea, vreau să rămână o prezență discretă în afara familiei. Viitorul ne va da răspunsul dacă familia se va mări”, a mai adăugat Stelian Ogică.