Ada Meseșan: Care sunt efectele crizei generată de furia USR-PLUS pentru că le-a fost demis din Guvern brandul progresist, Vlad Voiculescu?

Obsesia USR-PLUS: vrea să elimine PNL

Bruno Ștefan: Crește PSD. Dar asta nu-i interesează pe cei de la USR-PLUS. Interesul de partid al progresiștilor, agresiunea la adresa PNL pentru a-i lua locul pe scena politică, primează asupra interesului față de o guvernare pentru oameni. Ultima cercetare sociologică făcută de mine și finalizată în luna martie îmi arată că ne îndreptăm spre situația din anul 2000. După o coaliție guvernamentală PNȚCD-PNL-PD dominată de certuri, PSD a crescut foarte mult și a centrat în jurul lui și un curent naționalist. A fost un tipar social care azi se repetă. PSD crește. Mult prea mult. Cei din coaliția majoritară cred că acest trend de creștere al PSD se poate opri. Dar la nivel public s-a creat în 2000 acel tipar social care azi se repetă.

Ada Meseșan: Intotdeauna există soluții. Politicienii trăiesc în bula lor, cu viziuni partizane. Dv. ce credeți că ar trebui să facă cei din coaliția de guvernare?

Bruno Ștefan: Coaliția înseamnă mai mult decât să meargă fiecare separat iar soluția este ca PNL și USR-PLUS să dea un candidat comun la alegerile prezidențiale din anul 2024. Partidele au intrat în dispozitiv de campanie pentru prezidențiale imediat după alegerile din decembrie 2020.

Canibalizarea USR-PLUS cu PNL poate duce la o finală PSD-AUR în 2024

Liderii politici nu au înțeles că tiparul social din anul 2000 se reproduce. Dacă nu o fac, candidatul PSD se va situa în 2024 pe primul loc. Candidații care spun că reprezintă dreapta se vor canibaliza și mai tare iar candidatul AUR are șanse să intre în turul doi, în finală cu PSD. S-a întâmplat și în 2000 când la prezidențialele de atunci au intrat in finală Ion Iliescu pentru PSD și C.V. Tudor, candidatul naționaliștilor. Este un scenariu care trebuie rupt.

Ada Meseșan: Îi vedeți în stare pe cei de la PNL și USR-PLUS să dețină acest nivel de înțelegere și de acceptare?

Bruno Ștefan: Nu prea. Dacă aș fi lider al PNL aș face un alt USR-PLUS care să arate publicului că cel din prezent este prea înrăit. Și că a eșuat. PNL trebuie să ofere un proiect pentru tinerii urbani radicalizați. Liberalii s-au îndepărtat de tineri. Tinerii au fost publicul PNL, dar i-au furat progresiștii. Mai nou, PNL se duce spre electoratul PSD din vechiul regat și își abandonează vechea zestre electorală puternică din Ardeal și Banat.

PNL nu are strategii pentru tineri

Practic, PNL nu are un proiect pentru tineri. Liberalii le spun “Noi suntem de dreapta, respectăm valorile fundamentale ale societății”. Dar tinerii vor altceva. PNL nu vede că prin aceste atitudini merge spre groapă. Ludovic Orban și majoritatea liderilor lui nu au găsit soluții pentru tinerii educați din marile orașe. PNL s-a axat doar pe structurile politice și administrative pe care le are în țară. Dar oamenii dărâmă structurile. PNL nu are strategie iar pandemia a agravat situația.

Ada Meseșan: PSD doar pândește de pe margine zvârcolirile PNL și USR-PLUS sau pregătește ceva?

Bruno Ștefan: Liderii PSD pregătesc un proiect de atragere a tinerilor de la USR-PLUS, spre ei. Pare necredibil dar o fac printr-o campanie de spălare a imaginii lor amprentate ca fiind “ciuma roșie”. Pas cu pas. Primul, vor să le arate oamenilor că și celelalte partide sunt ca ei. Că nici USR-PLUS nu este acel altceva, mai bun și nici PNL nu-i mai grozav. Vor să îndepărteze emoția politică. S-a văzut încă din campania pentru parlamentare din decembrie 2020 că ura, ca emoție politică, nu a mai fost un factor mobilizator la vot. In consecință, tinerii au stat acasă.

PSD țintește ștergerea amprentei de “ciuma roșie”

Campania PSD e dusă pe stingerea urii și pe sporirea absenteismului la vot al tinerilor. Prin comparație, PNL nu are nici măcar mesaj pentru tineri, în timp ce PSD are strategie pentru tineri. Care nu este haotică, am remarcat asta din măsurători.

Iar USR-PLUS se va trezi că nu mai este singurul care transmite mesaje asupra publicului tânăr. PSD îl bruiază. Și mesajele de învăluire ale PSD vor fi tot mai vizibile și cu efecte tot mai mari.

Ada Meseșan: Să-i bănuim pe cei de la PNL de autism politic?

Bruno Ștefan: La PNL singurul strateg este Ludovic Orban. El este un factotum. Este strategul partidului, al primarilor, al miniștrilor, etc. Nu-și atrage experți pe lângă el și se vede asta. PNL se duce pe același topogan pe care s-a mai dus și în trecut.

Ludovic Orban, singur acasă. Este strategul suprem al PNL

Și USR-PLUS are probleme pe care nu le sesizează. Dincolo de cele pe care și le-a creat singur prin perpetuarea scandalurilor cu PNL ei sunt placați și de PSD. Progresiștii vor avea un culoar tot mai îngust de creștere până va apare “Masculul Alpha”.

PNL și USR-PLUS nu au în prezent un “Mascul Alpha”. Un lider. Așa cum au fost Emil Constantinescu, Traian Băsescu și Klaus Iohannis care au concentrat în jurul lor susținerea a cel puțin două partide la prezidențiale. Constantinescu, PNȚCD, PNL, PD și UDMR, Băsescu, PD și PNL iar Iohannis, PNL abia unit cu PDL. Practic în 2014 au fost două partide proaspăt fuzionate în acest scop.

Ada Meseșan: Sugerați că PNL și USR-PLUS ar trebui să lanseze un candidat unic la alegerile prezidențiale din 2024? Este posibil când asistăm zi de zi la canibalizarea lor?

Bruno Ștefan: Ar trebui. Dar la ora asta, greu de crezut. Ei nu înțeleg că istoria se repetă. Da, PNL și USR-PLUS ar trebui să aibă împreună un “Mascul Alpha”. Ar putea fi, de exemplu, Nicușor Dan. E doar un exemplu. În anul 2014 Ludovic Orban l-a adus pe Klaus Iohannis în PNL drept candidat la prezidențiale pentru a fi acceptat și de aripa PDL din partid. A adus un lider care să-i unească pe cei de la PNL și PDL. Și Iohannis a fost acceptat de ambele tabere. Iar în 2019, Iohannis a fost susținut în al doilea tur de PNL și USR-PLUS.

Progresiștii și PNL nu au câte un “Mascul Alpha”. Un lider de forță

Revenind la exemplul Nicușor Dan, dacă acesta va avea un mandat de succes la Primăria Capitalei ar putea candida la prezidențiale susținut de PNL și de USR-PLUS. Să nu uităm că și Traian Băsescu și Klaus Iohannis au câștigat primul mandat la prezidențiale venind din poziții de primari. Unul de la București și al altul de la Sibiu.

Dar canibalizarea domină azi logica. Când cei de la USR-PLUS au înțeles că Nicușor Dan poate, repet, poate fi un candidat la prezidențiale au început să-l atace mai rău decât o face PSD.

Ada Meseșan: EvZ a prezentat ieri pregătirea unui puci la adresa lui Nicușor Dan orchestrat de liderul PLUS Vlad Voiculescu. La care ni s-a spus că cei de la USR nu vor să marșeze.

Bruno Ștefan: Da. Sunt unii care au un alt proiect decât cel votat în 2020. Viceprimarul general de la PLUS Horia Tomescu, brațul lui Vlad Voiculescu în Primăria Capitalei, continuă războiul deschis de Voiculescu împotriva lui Nicușor Dan încă înainte ca acesta să fie desemnat candidatul comun al PNL și USR-PLUS la București. Vor să-l blocheze, să nu-l lase să-și îndeplinească mandatul de primar general. Motivul, exact cel despre care vorbeam. Perspectiva prezidențialelor din 2024.

Vlad Voiculescu îl sabotează pe primarul Capitalei, Nicușor Dan

Cei din USR-PLUS îl consideră acum un trădător pentru că Nicușor Dan se înțelege mai bine cu Orban și cu PNL. Vlad Voiculescu are propriile frustrări la adresa primarului Capitalei, iar liderii USR de acum uită că Nicușor Dan i-a primit în partidul făcut de el și că i-a băgat în Parlament în 2016. Este un grup acolo format în jurul lui Dan Barna, Cristian Ghinea și Cătălin Drulă și fiecare se vede mai valoros decât Nicușor Dan. Sunt exact cei care i-au furat partidul. De exemplu, și Drulă se vede prezidențiabil al progresiștilor, nu doar Dan Barna și Dacian Cioloș.

Ada Meseșan: Mai au timp și pentru actul de guvernare?

Bruno Ștefan: Act de guvernare? Uitați! Acum asistăm la canibalizare. Se mănâncă unii pe alții în absența totală a unei viziuni comune pentru țară. Adică pentru ce au fost aleși.

Ada Meseșan: Unde este publicul în această ecuație și ce zice?

Bruno Ștefan: Pentru public contează să se țină cont de părerile lui. Să vadă că este auzit și ascultat și că i se rezolvă doleanțele. Și că se realizează cele promise în campanie, desființarea pensiilor speciale, reducerea numărului uriaș de bugetari și a veniturilor lor exagerate, etc. Ce fac aleșii? Au îngropat promisiunile. Le flutură propagandistic și atât. Cât timp dau doar circ, jocuri cu mize mici sau fanteziste, publicul îi respinge.

Publicul către partide: “Ne uităm la voi cu scârbă”

Publicul e mereu treaz. E reactiv. Oamenii discută ce se întâmplă la guvernare, în coaliție, dar nu este luat în seamă. Cine să-i asculte pe oameni? PNL și USR-PLUS nu le spun oamenilor ce-i desparte. Și atunci publicul recționează: “Ne uităm la voi cu scârbă”.

Ada Meseșan: Anul trecut președintele Iohannis era foarte prezent. Și ca mesager principal în criza pandemică, dar și în campania electorală. Azi îl vedem și nu e.

Iohannis va alege cine să fie urmașul lui la Cotroceni în 2024

Bruno Ștefan: Da. Rolul președintelui este fundamental în medierea politică dar nu se vede. Și mai are o misiune președintele: să scoată lideri în care oamenii să aibă încredere. Publicul știe că președintele este cel mai informat om din România și are rolul de a ține națiunea unită. Pe baza informațiilor el poate propune mulți lideri în perspectivă. Iohannis va conta în alegerea candidatului la prezidențialele din 2024 și pentru PNL și pentru USR-PLUS. Eventual, va încerca să-i adune în jurul unui candidat unic.

Ada Meseșan: Se aude de ceva timp că președintele Iohannis are o listă cu posibili prezidențiabili.

Bruno Ștefan: Șeful statului se uită atent la multe persoane. Unele nu au fost încă lansate pe scena mare pentru această ipostază. El sigur poate găsi un urmaș al lui la Cotroceni. Poate să facă asta. Să formeze acel “Mascul Alpha”. C-o fi Orban, Cîțu sau altcineva, trebuie să se realizeze lipirea lui totală de cel ales.

Ada Meseșan: Avem două partide de guvernare pe care le așteaptă două congrese în toamnă. La PNL cine câștigă? Ludovic Orban sau Florin Cîțu?

Orban pierde șefia PNL, dacă se implică șeful statului

Bruno Ștefan: La Congresul PNL din toamnă, dacă nu se implică Iohannis, câștigă Ludovic Orban care are susținerea celor mai multe filiale de partid. Congresul PNL este definitoriu. Îl potențează pe învingător la prezidențialele din 2024. Toate partidele se uită la congresul PNL cu foarte mare atenție pentru că acesta va defini politica ce se va duce în următorii ani pentru că PNL este principalul partid de guvernământ.

Dacă se bagă Klaus Iohannis, atunci se schimbă tot. Istoria ne spune asta. Dau exemplu congresul PNL din 2015. Iohannis a susținut-o pe Alina Gorghiu iar Ludovic Orban, candidat și el la președinția PNL, s-a retras. Și atunci ca și acum, Orban avea susținerea a 36 de filiale județene ale partidului. S-a retras imediat din joc pentru că a înțeles că Iohannis asta a vrut.

Nu judec dacă a fost bine sau rău atunci, în 2015. Dar rezultatul a fost că PSD a crescut foarte mult și a câștigat alegerile parlamentare din 2016. Klaus Iohannis trebuie să fie partenerul PNL. El este perceput de oameni ca fiind al PNL chiar dacă lui nu-i convine asta. Vrea să fie independent.

Ada Meseșan: Avem și congresul USR-PLUS pentru alegerea noii conduceri rezultată în urma fuziunii. Cine câștigă? Dan Barna sau Dacian Cioloș?

Bruno Ștefan: Competiția de la congresul USR-PLUS are aceeași miză. Care va fi candidatul la prezidențialele din 2024? Barna sau Cioloș? Sau altul, indiferent de rezultatul congresului? Se văd de mai mult timp loviturile pe care și le administrează Dan Barna și Dacian Cioloș prin presă.

USR-PLUS, dublă comandă: din interior de la anumite structuri, dar și din afara țării

Diferența dintre rezultatul congresului PNL și rezultatul congresului USR-PLUS este însă de fond. La USR-PLUS comanda nu este doar la ei. Mâine, poimâine le poate fi impus din exteriorul țării drept candidat la prezidențiale, Codruța Kovesi. Sau Cătălin Drulă. Și deși progresiștilor nu le-ar conveni, îl vor susține pe cel impus.

USR-PLUS este un partid care are comanda în altă parte, nu la liderii partidului. Ea vine în intern de la anumite structuri și extern, din afara țării.

