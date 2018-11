EXCLUSIV EVZ. Mirel Rădoi a rememorat cel mai mare COȘMAR trăit în fotbal: „Asta a fost marea GREȘEALĂ pe care am făcut-o la acel meci”

Mirel Rădoi a povestit că Steaua a ratat calificarea în finala Cupei UEFA, la returul cu Middlesbrough, pentru că „roș-albaștrii” au fost prea siguri pe ei.





Pentru Mirel Rădoi, cea mai mare dezamăgire trăită în fotbal a fost trăită în 2006. Steaua a jucat în semifinalele Cupei UEFA, cu englezii de la Middlesbrough și a ratat o șansă istorică de-a ajunge în finală. La București, „roș-albaștrii” s-au impus cu 1-0, iar în retur au condus cu 2-0. Gazdele au marcat de 4 ori și s-au calificat în ultimul act, acolo unde au pierdut trofeul în fața Sevillei, scor 0-4.

„Noi primisem doar trei goluri în campania aia. La 2-0, ne-am gândit că nu avem cum să mai încasăm patru goluri. Cred că am fost prea siguri pe noi. Am trecut peste, pentru că am considerat că este o mare performanță pentru fotbalul românesc. Să ajungi în semifinale, nu însemna puțin. Oricum, sunt sigură că noi n-am fi pierdut cu 0-4 finala cu Sevilla. Nu ar fi fost așa de mare diferența”, a spus Rădoi pentru „Evenimentul Zilei”.

Pagina 1 din 1