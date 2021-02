Crizele interne din USR-PLUS îi împing pe nemulțumiți spre Nicușor Dan.

Conflictul mai vizibil dintre progresiști și care riscă să rupă Alianța se consumă între USR și PLUS. Respectiv cel al lui Dan Barna și grupul cu care acesta conduce USR contra lui Dacian Cioloș și PLUS.

Miza: șefia partidului rezultat în urma fuziunii dintre cele două partide care va avea loc la Congresul din toamnă. Orgoliile sunt mari și devin tot mai încinse. În interiorul USR a ajuns să se discute chiar despre o posibilă separare a celor două formațiuni, dacă Dan Barna nu reușește să se impună ca șef al partidului unificat, potrivit unor lideri progresiști.

Dacian Cioloș vizează și șefia viitorului USR-PLUS și candidat la prezidențialele din 2024

De ce? Pentru că Dacian Cioloș a furat startul încă din decembrie 2020 când a anunțat că dorește să candideze la prezidențialele din anul 2024. Intenția sa a fost actualizată în forță zilele acestea. În cadrul mai multor interviuri acordate mass-media, și-a extins opțiunile: candidat și la șefia partidului unificat care să-i întărească candidatura la prezidențialele din 2024.

Reacția celor din USR: PLUS are doar 5%

“Vrea să ne fure USR”, ”PLUS are doar 5%, USR este de trei ori mai mare” au fost mesajele centrale ale celor din USR de pe forumurile interne ale partidului ca reacție la intențiile partenerului lor, Dacian Cioloș. Mesaje care se propagă de la Centru spre organizații și care picură acid pe relațiile dintre useriști și plusiști.

Dar Cioloș nu se joacă. Își aplică strategia pas cu pas. Șeful PLUS a recunoscut în interviuri că stă nai mult acasă deși este europarlamentar, fapt evidențiat și prin postările sale de pe FB. În care apare alături de miniștrii progresiști, în ședințe ale liderilor coaliției guvernamentale, în Parlamentul de la București sau în acțiuni prin filialele din țară ale PLUS. Dacian Cioloș are nevoie de preluarea conducerii viitorului partid și pentru a se încadra în cutuma politică de succes de 30 de ani: candidatul la prezidențiale este președintele partidului.

Acuzații: Barna, Ghinea, Năsui, Drulă îi dau afară din USR pe cei critici

Dan Barna, contracandidatul lui Dacian Coloș la șefia viitorului partid unificat are emoții. Deși, în interiorul alianței USR-PLUS, partidul său este dominant. În primul rând, Barna și grupul cu care conduce partidul, Cristian Ghinea, Claudiu Năsui, Cătălin Drulă, au eliminat mulți membri ai USR care le-au reproșat “abuzul de putere și de interese” și au provocat demisii în lanț a multor lideri cu vechime în partid.

Barna contabilizează și trei eșecuri electorale, după victoria surprinzătoare de la europarlamentarele din 2019 când USR-PLUS au obținut 22,4%, la egalitate cu PSD. La prezidențialele din noiembrie 2019 Dan Barna nu a putut accede în turul final al alegerilor. Iar rezultatul obținut la alegerile locale din 2020 al USR-PLUS, de doar 7% și scorul de la parlamentare, de numai 15% au fost decontate majoritar de Barna și mai puțin de Cioloș.

Nicușor Dan este catalizatorul demisionarilor și nemulțumiților din USR

USR-ul lui Dan Barna se confruntă însă cu o problemă mult mai gravă. Cu o criză internă care poate duce la crearea unui alt partid constituit de cei plecați din USR prin demisie sau eliminare. Demisionarii evocă drept model, profilul de lider politic al lui Nicușor Dan, cel care a fondat în august 2016, USR. Nicușor Dan a demisionat din partid în iunie 2017, după ce a introdus USR în Parlament, în urma unui puci orchestrat de Dan Barna, Cristian Ghinea, Cătălin Drulă și alți componenți ai grupului care conduce astăzi partidul.

Ultimul exclus ieri din partid acuză liderii USR de practici comuniste

Demisionarii sunt susținuți de un număr din ce în ce mai mare de membrii ai USR din filialele partidului dar și de votanții pretențioși ai lor, foarte nemulțumiți de încălcarea promisiunilor electorale și de evoluția politică și liderilor și miniștrilor progresiști. Un exemplu de ultimă oră de practică tip Barna și grupul:duminică, jurnalistul Ciprian Apetrei, membru în USR, a fost exclus. Și odată cu el, și cei care l-au invitat în partid. ”Nici comuniștii nu pedepseau intenția de a te întâlni cu cineva străin, dacă nu se materializă” a comentat jurnalistul atmosfera din USR. Motivul excluderii, conform celui demis: “supoziția liderilor USR că aș fi simpatizant al PNL, partid catalogat de grupul Barna-Ghinea ca fiind principalul nostru dușman”.

Comparația dintre Nicușor Dan și Barna este tot mai evocată de cei din USR

Mult mai grave sunt acuzațiile liderilor USR care au demisionat: infiltrarea USR- PLUS cu oameni din servicii, conducere abuzivă a grupului Barna, aruncarea la coș a promisiunilor electorale, impunerea clientelei politice în funcții la stat pe model PSD și PNL, etc. Doar câteva exemple din numărul consistent al celor plecați. Ce spun ultimii lideri demisionari.

Avocatul Dumitru Dobrev, fost lider al USR care și-a dat demisia luna trecută, a conturat pe FB diferența dintre partidul creat și condus de Nicușor Dan și cel condus acum de Barna și Ghinea: “Eu am înființat partidul și când eram eu cu Nicușor Dan și încă 30 de oameni care ne știam de prin activități civice, nu era nici un infiltrat! Nici nu eram interesanți, pentru că nu se știa dacă vom trece pragul la locale. Practic infiltrarile au început când s-a văzut că am reușit să strângem semnăturile pentru localele din 2016. Există o apetență a acestui gen de oameni din servicii pentru formațiuni politice de viitor”.

„În USR dau socoteală doar fraierii. Nu Barna, nu Ghinea, nu Năsui”

Dumitru Dobrev își critică dur foștii colegi: “După știrea cu colaboratoarea Securității pe care dorea ministrul Năsui s-o facă secretar general la Ministerul Economiei, am o singură concluzie: îmi dau demisia din USR. Dacă nu o să fac pasul ăsta, o să ajung să-mi fie greață de USR cum mi-a fost și de PNL cu care am votat statornic din 1990 până în 2004. Nu-mi fac iluzii că îi va cere cineva socoteală lui Năsui pentru oprobiul adus USR. În USR, socoteală dau doar “fraierii”. Niciodată Barna, niciodată Ghinea, niciodată Năsui” a comentat Dobrev care a amintit și de “răfuieli în organizațiile județene gen “noaptea cuțitelor lungi” urmate de decizii nemotivate de excludere”.

„USR-PLUS e plin de fete și băieți cu ochi albaștri, sinecuriști și pensionari de lux la 42 de ani”

“Mă despart de un vis frumos pe care l-am avut noi, cei care ne-am bătut timp de un deceniu și jumătate pentru respectarea legii și a principiilor: acela că putem avea un partid parlamentar, ba chiar la guvernare, care să facă “politică altfel”, fără băieți și fete cu ochi albaștri, fără sinecuriști & pensionari de lux la 42 de ani, fără incompetenți puși pe pile în funcții publice. Poate că va fi posibil cândva. Vom vedea.” a anunțat pe FB avocatul, care a lansat ipoteza unei noi construcții politice.

„Aroganța și nepotismul ne-au adus rezultat electoral mic”

Alt lider demisionar, alte acuzații. Fosta senatoare USR Florina Presadă: “Domnilor Barna, Năsui, Ghinea, Voiculescu și cei care sunteți în această gașcă, aroganța voastră și nepotismul ne-au adus aici! Absenteismul tot de aici ni se trage, și rezultatul electoral mic. Ăsta e rezultatul politicii voastre de gașcă, bazată pe suspendări și excluderi, pe marginalizarea oricărei voci critice, fără niciun fel de interes pentru oameni și alegători!”, a comentat Presadă pe FB. Ea a anunțat că intenționează să construiască un nou partid bazat pe valorile inițiale ale USR din timpul lui Nicușor Dan.

Demisii au avut loc şi în județe. Doar un exemplu. Care vine de la Cluj, acolo unde fostul vicelider al filialei, Cosmin Stoenoiu, și-a anunţat plecarea din partid. „Nu ştiu care este cuvântul cel mai potrivit care să-i reprezinte pe ei, cei care sunt în conducerea USR, şi pe cei care-i susţin. Ar fi aşa: Oportunişti. Ipocriţi. Obedienţi. Aroganţi. Impertinenţi. Nesimţiţi”, a scris acesta pe FB.

Vox populi: „Singura soluție. Reînființarea vechiului USR al lui Nicușor Dan”

De trei luni este plin FB de comentariile foarte critice venite din rândul membrilor USR-PLUS plecați sau rămași dar și din partea votanților. Câteva exemple: “Singura soluție. Reînființarea vechiului USR al lui Nicușor Dan cu oamenii inimoși si cinstiți și lăsați securiștii în afară:Barna,Ghinea,Ciolos, Vlad Voiculescu, Năsui și câți or mai fi necunoscuți .Ar fi o mare bucurie pentru noi, votanții USR, tineri dar și pensionari.”

„USR este acum partidul unde lucrează “aripa tânără” din serviciile secrete”

“Ministrul Cătălin Drulă? Copil de securist notoriu. Ce livrați voi oamenilor? Despre ce luptă vorbiți? Cine și ce creșteți? Știți ce faceți voi? Amăgiți oamenii, promițându-le altceva. Și primesc securiști sau colaboratori ai securiștilor în loc. Hai să fim serioși, lupta pentru un USR curat e pierdută! Am ajuns mai rău ca PSD”

Sondaj de ultimă oră: USR-PLUS scad, PNL și PSD staționează, AUR crește

Sunt doar câteva exemple de opinii care invadează paginile de FB ale celor din USR-PLUS. Cine are interesul să studieze social-media, nu se va plictisi.

Un sondaj de calibrare politică finalizat cu o săptămână în urmă arăta că USR-PLUS s-a încadrat pe un trend descendent, de la 15% în decembrie, la 12-13% în prezent. PNL și PSD sunt staționare, iar AUR crește la 17%.