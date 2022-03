EXCLUSIV. E război: cum putem depăși dependența de Ucraina, grânarul Europei? Ce măsuri pregătesc social-democrații (VIDEO)

Invitatul jurnaliștilor Mirel Curea și Robert Turcescu în studioul EVZ de marți are o vastă experiență în agricultură, cu 52 de ani de practică în domeniu. Deținător al portofoliului în câteva guverne, Petre Daea a fost invitat să creioneze posibile soluții în vederea evităiia unei crize alimentare odată cu începerea conflictului cu Ucraina.

Daea: O situație grea nu e exclusă

Fostul demnitar a amintit că e un context foarte dificil pentru întreaga Europă, dat fiind faptul că Rusia și Ucraina sunt cei mai mari producători de cereale din lume. Pe de altă parte, România este numărul 1 la nivelul UE ca valoare a producției de porumb și numărul doi ca producție de grâu. Aceste atuuri trebuie consolidate la nivelul politicii statale, a avertizat social-democratul. „O situație grea nu e exclusă. Ucraina și Rusia sunt două țări fanion, dețin 30% din exportul de cereale din lume. Ucraina e primul producător de ulei din lume. Apare acest efect, luăm de la cei care au. Ia de la România”.

„România a fost, este și va rămâne țară cerealieră”

Fostul ministru a reamintit că România are condiții foarte bune pentru a ajunge în vârful Europei, statut pe care îl poate valorifica cel mai bine în condiițe crizei actuale. „În momentul în care am venit la Minister le-am spus că România poate să ajungă în vârful Europei, la cultura de cereale pentru că are condiții pedo-climatice favorabile. Fraților, înainte de procesare trebuie să producem. România a fost, este și va rămâne țară cerealieră. Agricultura e sectorul căruia trebuie să îi dăm cea mai mare atenție”, a completat Petre Daea.

De asemenea, politicianul a declarat că alături de colegii săi din PSD și actualul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, elaborează un plan care să asigure independența României ca producător de cereale. Planul prevede ca suprafața agricolă a țării să fie însămânțată integral. Pentru acest obiectiv este necesară asigurarea îngrășămintelor chimice adecvate pruin redeschiderea combinatului Azomureș, dar și asigurarea irigațiilor necesare.

Un alt obiectiv mai important decât irigarea nu există

Petre Daea a adus în discuție și situația terenurilor agricole la nivelul sistemului de irigație, care pe vremea lui Ceaușescu erau fala agriculturii românești. Din păcate începând din 1989 acesta a fost devalizat de români, care totuși au beneficiat de o politică juridică foarte bună a proprietății agricole.

„În 2004 în Guvern eram atunci secretar de stat. Noi am reabilitat în 2000 – 2004 1,4 milioane de hectare. După aceea, până în 2017, am distrus tot ce am făcut. Le-am lăsat în paragină, le-am lăsat fără pază, le-am lăsat pur și simplu. S-au reabilitat sistemele de irigații. E un lucru extraordinar de important. În agricultură s-a făcut un transfer al proprietății extraordinar de bine. Cu sistemul de irigație, în care a început să împartă terenul, evident că nu mai poți să exploatezi sistemul de irigații. Am dat gratuit toată infrastructura acelora care au terenul.

Am reluat prin lege, prin voință politică extraordinară, reabilitarea sistemului de irigații. Au pus în pagina juridică planul acesta național. Am făcut acest lucru din 2017 și până în 2019 am realuat reabilitarea. Zi și noapte am fost în aceste sisteme. Un alt obiectiv mai important decât irigarea nu există. Și după 2019, nu s-au mai continuat lucrările”, a detaliat Petre Daea.

