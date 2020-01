Prezentatorul energic de la postul B1 TV, Tudor Barbu, a susținut emisiunea de luni seară cu un videoclip filmat de Dorian Popa și Shelly. Cele două vedete de succes au făcut un experiment „menit să popularizeze școala, să o facă mai cool”, conform declarațiilor celor doi despre clipul intitulat „DORIAN POPA E SELLY PENTRU 24 DE ORE *a mers la liceu*(vezi video aici)” , care a adunat peste 1.000.000 de vizualizări în mai puțin de o zi de la urcarea pe Youtube.

Pornind de la acest clip, Tudor Barbu a tunat în emisiune mai ceva ca Vadim Tudor, Dumnezeu să-l odihnească!, în vremurile de demult.

Barbu a făcut afirmații jignitoare la adresa actualei generații de elevi, a criticat gestul profesorilor de a lăsa un „individ de 30 de ani într-o clasă de copii” și a exclamat în mod repetat „Să se sesizeze Ministerul!”. La unison, o consilieră USR plusa spunând „dar cum e posibil să fie lăsat să intre cu tot cu cameraman?!”. Discuția a fost, în opinia spectatorilor care au asistat la emisiune cu gura căscată, că discursul lui Barbu a fost „de extremă stânga”, comentând de zor pe pagini media ale rețelelor sociale.

În orice caz, la ceas de seară, jurnaliștii EVZ au stat de vorbă cu Dorian Popa, chiar în timp ce era criticat la TV pentru gestul său.

Astfel, am aflat niște lucruri uluitoare despre cel pe care mulți îl consideră doar un pachet de mușchi. Citiți în continuare declarațiile oferite în exclusivitate pentru EVZ, despre scandalul momentului, pentru că, fără îndoială, o să fiți impresionați.

Scopul scuză mijloacele?

EVZ: – Te-ai văzut pe B1?

Dorian Popa: – Nu m-am văzut, chiar acum mă sună toată lumea! Nu știu despre ce e vorba!

(… explicații, citate din Tudor Barbu etc)

Dorian Popa: – Dacă nici când încercăm să promovăm școala…

Cum dom le, s-a vorbit cu toți profesorii! S-a vorbit cu doamna directoare, nu am intrat pe ascuns în liceu! Vlogul a fost un fel prin care noi am încercat și încercăm să aducem și școala pe youtube! școala fiind un subiect extrem de greu de abordat, pentru că tinerii nu vor să audă de ea. Sistemul școlar are multe hibe, mai are mult până la a face copiii să-l îndrăgească. În loc să susținem astfel de inițiative, noi apărem cu astfel de emsiuni… (dezamăgit). E senzațional, jur! Nu se poate, reacțiile oamenilor la acest material fost foarte bune! Nu mă refer doar la tineri, ci la oameni adulți, care ne-au spus că e foarte fain ce am făcut acolo. Nu se poate… Doamne! În ce lume trăim…

– Până la urmă cât ai stat acolo, în școală?

– Am stat toată ziua, la toate orele. Chiar am subliniat în videoclip că, spre deosebire de când eram în liceu, mi s-a părut interesant faptul că acum am fost mult mai atent la ce s-a predat, mă gândeam că mai târziu în viață realizezi schimbările de mentalitate, că devii mai responsabil, o dată ce ne maturizăm realizăm cât de importantă este școala. Doamne… Sunt atât de supărat!

– Ai ținut un discurs în fața colegilor în acest sens?

– Am vorbit cu toți cei de acolo, am acordat și un interviu televizat în care am spus toate lucrurile acestea. Mesajul era clar, motivul pentru care am fost acolo a fost clar. De asemenea, acceptul conducerii a fost bazat pe acest mesaj clar. Am făcut o paralelă între cum era pe vremea mea și cum este acum. Acum învățământul este mult mai tehnologizat, au proiectoare,au altfel de condiții. Generația mea nu a avut aceste facilități.

– Metoda de predare e alta?

– Nu, nu pot să spun că am sesizat o diferență în acest sens, însă pot să spun că profesorii sunt foarte cool. Și eu am avut profesori deschiși și profesori care știau să capteze atenția fără să se impună într-un mod eronat. Ba chiar am specificat faptul că ora de matematică am făcut-o cu un profesor suplinitor care a reușit aproape șoptind să facă o clasă de 30 de elevi să tacă. Am spus în vlog: „Uite! În raport cu ce se întâmplă cu țipatul ăsta, nu e nevoie să ridici tonul nici măcar un decibel pentru a capta atenția elevilor”.

– Ai avut un cameraman cu tine, așa cum se spune în emisiunea de la B1?

– Nu! Nu a fost niciun cameraman. Camera era acolo, pe bancă, și nu am filmat decât atunci când am avut voie și la orele la care am simțit că e important. Ceea ce s-a filmat a fost cu și despre școală. Evident că pentru a face ca totul să fie mai atrăgător am făcut și câteva glume, dar nu în timpul predării. Nu am deranjat. Totul a fost discret și de bun simț. Nu poți, dacă vrei să atragi atenția tineretului, să vorbești ca din cărți, că nu se mai uită nimeni la tine. Până la urmă, despre ce este vorba? Despre atragerea publicului tânăr! Asta am încercat noi să facem.

– Tu unde ai făcut liceul?

– La Colegiul Național Mihai Eminescu din Constanța. Țin legătura cu foștii mei profesori, am fost la reuniunea de clasă și am avut ocazia să le mulțumesc pentru educația pe care mi-au oferit-o. Pentru mine educația este primordială. Dacă acest comentator, nu-i cunosc numele (n.r. Tudor Barbu), s-ar interesa puțin ar afla că eu am avut peste 9,80 la BAC, am și câteva diplome care certifică faptul că sunt vorbitor de limbă Engleză avansat. Am arătat diplomele și pe internet, în sensul de a încuraja tinerii. Am atestate de informatică. Am intrat la Academia de Studii Economice din București pe vremea când se dădeau admiteri, al 43-lea la buget! Dacă vedeam mușchi și fațete, gata! Trebuie să aruncăm cu noroi! Dar aveam impresia că cei care judecă după aparențe nu sunt oameni inteligenți…



– Dar ce spui despre stilul tău de a vorbi, cu „ce faci Johnule?”? Ai niște expresii tinerești… pe care poate părinții copiilor care se uită la tine nu le înțeleg.

– Acesta este divertisment. Sunt expresii menite să ne facă să ne distrăm. Un limbaj formal nu face decât să plictisească. Dacă vrei să ajungi la tineri și să le transmiți un mesaj, aceasta este metoda. Ar trebui să ne uităm și peste hotare și o să vedem că există canale de Youtube unde copiii învață lecțiile pentru școală într-un mod amuzant. Deci încerc să transmit informația într-un stil mai amuzant, mai cool, dar iată că uneori nu reușim să scăpăm de comunismul ăsta care ne îmbracă… În continuare ne îmbracă. S-a ajuns, din păcate, la a se face un exemplu negativ din acest vlog care s-a dorit a fi o chestie atât de constructivă.

– Crezi că va face rating mare emisiunea lui Tudor Barbu?

– Îmi pare rău dacă pe asta se bazează abordarea sa.

