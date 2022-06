Exclusiv. Dezvăluirile lui Serghei Mizil: De ce a fost acuzat că a vrut să-l asasineze pe Nicolae Ceaușescu

De la cel mai bun prieten al „Prințișorului”, Serghei Mizil devenise inamicul public numărul 1 al familiei Ceaușescu. Deși știa că securiștii sunt cu ochii pe el și că Nicu Ceaușescu îl evită, Serghei Mizil a dorit să lămurească zvonul și să-l confrunte pe mezinul Ceaușeștilor.

„Serghei, nu te apropia!”

Într-o vizită la Neptun, Serghei a dat nas în nas cu Nicu și era cât pe ce ca Mizil să fie anihilat de forțele de securitate.

„El a ieșit din casă, eu ieșeam din mașină și el s-a lipit de perete. Și a venit unul (n.r. ofițer de Securitate) – <<Bă, Serghei! Nu te apropia! Tovarășul Nicu, intrați în casă! Tu, Serghei, nu mai faci niciun pas!>>. Mă duc și-l chem pe Nicu, zic <<Băi, inspectore! Am stat atâta timp împreună, am băut, am făcut toate nenorocirile în casa asta. Ce te-a apucat? Vino două secunde!>>”, a povestit cu lux de amănunte, Serghei Mizil. Aceasta a fost ultima întâlnire și ultima conversație pe care cei doi au avut-o până la Revoluție. În acele zile, Nicu Ceaușescu fusese arestat și urma să aibă un coleg de celulă cu totul special. Era vorba de fostul ministru al Educației și Finanțelor, Paul Niculescu-Mizil.

„La pârnaie, tata a căzut cu Nicu. Și îi dădea să mănânce. Zic, ia uite cum e viața, film indian. Doar acolo m-am dus după el. ”, a mai spus Serghei Mizil.

Aventurile lui Serghei Mizil în România comunistă pot fi urmărite în cadrul podcastului EVZ Capital „Istoria Secretă” realizat de Ionuț Cristache, cu episoade noi în fiecare săptămână. Aici puteți urmări episodul integral: https://www.youtube.com/watch?v=5qr5fiI2Pzg&t=2136s.