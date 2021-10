EXCLUSIV. De ce se consideră Dragoș Săvulescu un trofeu pentru justiția românească? „A fost o grabă nejustificată de a mi se închide dosarul. S-a urmărit o execuție”

Omul de afaceri Dragoș Săvulescu se întreabă cum a fost posibil ca dosarul său să fi fost închis neașteptat de rapid. Mai ales că este vorba de un dosar „imens, cu 6 dosare distincte comasate într-unul, 36 de inculpați, peste 90.000 de pagini, un dosar mamut cu foarte multe probe, martori, excepții de neconstituționalitate)”, explică acesta.

„Cererea mea a fost acceptată la CEDO. Sunt foarte multe violări ale legii”

Chestionat de jurnalistul Dan Andronic care e miza pentru care justiția e atât de vedementă în cazul său, intervievatul a răspuns. „Sunt singurul care are forța să vorbească și am notoritate în sensul ăsta, cei care s-au dus la închisoare nu mai pot să vorbească (n.r. – Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu). Eu am curajul să vorbesc. E o continuare a abuzului care s-a făcut în instanță. Sunt foarte multe elemente și încălcări, violări ale legii direct fără probe. Am încercat toate căile de atac. A fost acceptată cererea mea la CEDO, urmează să intre pe rol. Nu a intrat încă în filtru, dar s-au primit confirmările (….) Motivul pentru care ies e acela că m-am săturat de multitudinea de știri false și de răutate din presa românească la adresa mea. Eu vreau ca oamenii să cunoască faptul că ceea ce mi s-a întâmplat a fost o nedreptate”.

„Nu pot fi altfel decât urât într-o țară ca România”

Stabilit în străinătate, Dragoș Săvulescu nu ia în calcul să mai revină în țară. „Odată ce am apucat să simt ce e normalitatea mi-e greu să revin. În România nu văd decât lupte, foarte multă ură, invidie (…). Toate persoanele care reușesc în România sunt condamnate, puse la pământ de către presă inițial. Toată ura din România e pusă asupra lor. Nu pot fi altfel decât urât într-o țară ca România. Am obosit de câtă nedreptate am văzut public la adresa mea. S-a umplut paharul în urma episodului cu Grecia, pe de altă parte mi-au dat ocazia să redeschid subiectul.

„În România se judecă după cum spune presa, care îi vrea pe toți la închisoare”

Le-am demontat (n.r. – toate acuzațiile), le-am contrazis cu argumente, există și documente pe care vi le pun la dispoziție. Am făcut o mare greșeală că nu am ieșit în presă ani de zile. În România se judecă după cum spune presa, care e foarte agresivă, îi vrea pe toți la închisoare. E o stare de spirit pe care nu am văzut-o în niciun alt stat european.

„Justiția suferă grav, protocoalele continuă sub o formă sau alta”

Știam că e un complet foarte dur. La primul termen președintele Matei a anunțat avocații să se pregătească că se va intra pe fond. Cu alte cuvinte că se închide dosarul. La fond dosarul a durat 9 ani și 126 de termene, fiind imens. Vin judecătorii de la Înalta Curte care spun că intrăm pe fond, la ce te poți gândi când există o asemenea abordare din partea judecătorilor? La un proces corect? E o grabă imensă, nejustificată, s-a urmărit o execuție. DNA era pe un trend descendent, erau foarte multe scandaluri în presă vizavi de lipsa de rezultate a DNA. Au vrut să revină în forță cu un asemenea dosar care era cel mai mare din România, cu cel mai mare număr de acuzați, cu nume sonore.

E strigător la cer. Asta nu e justiție, e o golănie. Motivul pentru care s-a judecat atât de repede a fost ca să se execute. Hilarul situației vine din faptul că ai nevoie de 9 luni ca să motivezi. Au condamnat, după care s-au chinuit să motiveze. Justiția suferă grav, sunt influențe externe în justiție. Ne putem gândi la o continuare a protocoalelor. Acele tipuri de înțelegere continuă într-o formă sau alta. Știm în ce țară trăim”, a comentat omul de afaceri.

Despre argumentele pe care Dragoș Săvulescu le are că justiția a încălcat legea în cazul său și de ce consideră că duce o luptă acerbă cu statul paralel, puteți afla mai multe din versiunea integrală a interviului exclusiv EVZ, care poate fi vizionat aici: