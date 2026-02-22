Exclusiv. De ce ȋmbătrânim mai repede fără să ne dăm seama. Cum se schimbă fizionomia feței după ce pierdem un dinte

Mulți oameni tratează pierderea unui dinte ca pe o problemă „locală”: se vede sau nu se vede, doare sau nu doare. În realitate, dinții au un rol de susținere pentru osul maxilar și mandibular, iar când unul dintre ei dispare, sunt afectați și cei din jur, iar țesutul osos din jur își pierde „scopul” funcțional și începe să se retragă.

Pe termen mediu, efectul ajunge să se vadă la nivelul feței. Mai exact, fața va arăta ,,căzută”. Medicii avertizează că tratamentul nu trebuie amânat și că un dinte pierdut trebuie ȋnlocuit cât mai repede cu un implant dentar.

„Implantul nu este doar ca să arate bine în poze. Este despre a reda ceea ce lipsește în profunzime: sprijin, stabilitate și echilibru în mușcătură. Dincolo de partea estetică, rolul implantului este în primul rând funcțional: ajută la menținerea osului, stabilizează mușcătura și susține structura feței în timp. Practic, nu înlocuiește doar un dinte, ci păstrează echilibrul întregii danturi și previne schimbările care apar atunci când spațiul rămâne gol”, completează stomatologul El-Rabah Rabah în cadrul unui interviu pentru EVZ.

Primul lucru care se schimbă atunci când pierdem un dinte este volumul. Fără rădăcina dintelui (sau un substitut), osul alveolar se resoarbe, iar sprijinul pentru buze și obraji scade treptat.

Asta poate duce la un aspect mai „căzut” al treimii inferioare a feței, accentuarea șanțurilor nazolabiale și modificări ale liniei mandibulei. În cazurile în care lipsesc mai mulți dinți, se poate reduce înălțimea feței în zona inferioară, iar profilul devine mai plat.

Știința confirmă viteza acestor schimbări. Un studiu din 2025, publicat în Scientific Reports, arată că osul din locul unde a fost extras un dinte începe să se „topească” destul de repede, chiar dacă spațiul pare gol la suprafață.

Cercetătorii au observat că în decurs de șase până la douăsprezece luni după extracție, volumul osului scade semnificativ, iar cea mai mare parte a acestei pierderi apare în primele luni după ce dintele a dispărut. Practic, dacă nu se face nimic în locul dintelui lipsă, suportul natural al feței se schimbă - și asta într-un timp surprinzător de scurt.

Chiar dacă schimbările de fizionomie nu apar peste noapte, ele devin vizibile când lipsa nu este tratată: dinții vecini migrează, mușcătura se dezechilibrează, iar articulația temporo-mandibulară poate fi suprasolicitată.

În plus, fața poate căpăta un aspect mai obosit, chiar dacă pielea este îngrijită. Studii care compară persoanele cu dinți față de cele edentate arată diferențe de proporții faciale (inclusiv înălțimea feței și poziția buzelor), ceea ce întărește ideea că dinții susțin armonia facială.

„Pacienții se gândesc de obicei la un dinte lipsă ca la o problemă de zâmbet. Eu le explic altfel: dintele era o piesă de rezistență într-un sistem. Ca la domino. Când piesa dispare, osul începe să se retragă, iar fața își pierde sprijinul natural. De aceea, uneori, ceea ce numim îmbătrânire sau aspect ȋmbătrânit apare mai repede decât ne-am aștepta”, spune medicul stomatolog El-Rabah Rabah, fondatorul Rana Art Dent.

În astfel de situații, tratamentul nu ar trebui amânat la nesfârșit. Din fericire, medicina dentară modernă oferă astăzi soluții sigure și mult mai confortabile decât în trecut, chiar și atunci când un dinte a fost deja pierdut.

Nu mai vorbim doar despre proteze sau improvizații temporare, ci despre opțiuni stabile, care refac atât funcția, cât și aspectul natural al danturii.

Implantul dentar este una dintre aceste soluții. Pe scurt, el înlocuiește rădăcina dintelui lipsă și creează o bază solidă pentru un dinte nou, fix. Procedura este planificată digital, adaptată fiecărui pacient, iar intervențiile sunt, în general, rapide și bine tolerate. Mulți pacienți revin la activitățile obișnuite în aceeași zi sau la scurt timp după.

Așadar, dacă ai pierdut un dinte, mai ales unul din spate, nu îl trata ca pe o „absență minoră”. Este o decizie care ȋți afectează atât aspectul, cât și digestia. Un consult și un plan corect de tratament pot însemna, de fapt, prevenție pe termen lung, atât pentru sănătatea orală, cât și pentru armonia facială.